Шишкин о матче «Терек» – «Крылья» в 2009-м: «Игра была странной. Ходили разговоры, якобы надо сдать, возврат долга за прошлый сезон»
Роман Шишкин высказался о скандальном матче в Грозном «Терек» – «Крылья Советов».
Перед игрой, которая прошла 13 июня 2009 года, в букмекерских конторах резко возрос объем ставок на победу «Терека». Грозненцы выиграли со счетом 3:2. Шишкин играл в составе самарской команды.
– Отыграл тогда оба тайма и до сих пор не могу собрать впечатления воедино. В команде особо никто ни о чем не знал. Я арендованный, 21‑летний, старался не копаться в таких вещах.
Ходили разговоры на уровне слухов: якобы матч надо сдать, возврат долга за прошлый сезон. Абстрагировался, хотя по некоторым признакам было видно: что‑то идет не так.
– Например?
– Обстановка вообще была сложная: играли хорошо, шли в тройке, но зарплату нам долго не выплачивали, а тут еще этот матч, после которого «Крылья» покатились вниз.
От нас ничего не зависело, все решалось выше. Остался неприятный осадок, никому не пожелал бы пройти через такое.
– Разговоры на уровне слухов, о которых сказали, – от кого они шли?
– Собраний с призывами проиграть не было, если вы об этом. Обычная подготовка к выездному матчу. Но чувствовалось напряжение. То тренеры разговаривали между собой как‑то не так, то от администраторов прорывалось между строк.
Мы строили догадки, но официальных установок не поступало. Уже после прилета в Грозный пришло понимание, что отсутствуют Колер, Ярошик, еще кто‑то. Сразу мысль: претендуем на медали, а лидеры мимо матча. Как так?
– Чехи знали больше остальных, раз не полетели с командой?
– По логике да, но детали в тумане. Мы прибыли в день матча, сыграли, улетели.
Самым по‑футбольному обидным было расхлебывать то, что случилось между командами в прошлом сезоне. А это имело место, факт, просто я и многие ребята, включая чехов, не были в этом замешаны.
– Творцы любого результата – игроки на поле. Ощущалось, что кто‑то не добегает, не добивает, не докатывается?
– Если сейчас пересмотреть игру, наверное, что‑то подтвердится. Но так можно сказать про любой матч, стоит лишь взглянуть на ошибки под определенным углом. В открытую же никто не признается.
В России за последние 20 лет была куча подозрительных игр, когда смотришь – и вроде бы все очевидно. Но ни один человек до сих пор не взял на себя вину, не провел расследование.
Поэтому скажу лишь, что игра была странной, очень жаль, что пришлось в ней участвовать. И хорошо, что в последние годы такого стало намного меньше, – сказал бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России.
Слуцкий о матче «Терек» – «Крылья» в 2009-м: «Игра была формой договоренностей на ином уровне. Футбол – это не просто футбол у нас»
Что происходит после того, как в России играют странный матч
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Типа матч ростова и ЦСКА в 2006 или договорняки зенита в 2007 не существуют
Да весь российский футбол продажный с момента прихода тамбовских и прочих бандюков
чет орнул:))
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так инициируй, в чём проблема? пусть компетентные органы расследуют, проверяют - расскажи им всё, что знаешь, что подозреваешь, что догадываешься. отчего молчишь? боишься? это Россия!