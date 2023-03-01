Шишкин о матче «Терек» – «Крылья» в 2009-м: «Игра была странной. Ходили разговоры, якобы надо сдать, возврат долга за прошлый сезон»

Теги Крылья Советов Роман Шишкин Ян Коллер Иржи Ярошик премьер-лига Россия Ахмат договорные матчи Матч ТВ Футбол

Роман Шишкин высказался о скандальном матче в Грозном «Терек» – «Крылья Советов».

Перед игрой, которая прошла 13 июня 2009 года, в букмекерских конторах резко возрос объем ставок на победу «Терека». Грозненцы выиграли со счетом 3:2. Шишкин играл в составе самарской команды. 

– Отыграл тогда оба тайма и до сих пор не могу собрать впечатления воедино. В команде особо никто ни о чем не знал. Я арендованный, 21‑летний, старался не копаться в таких вещах.

Ходили разговоры на уровне слухов: якобы матч надо сдать, возврат долга за прошлый сезон. Абстрагировался, хотя по некоторым признакам было видно: что‑то идет не так.

– Например?

– Обстановка вообще была сложная: играли хорошо, шли в тройке, но зарплату нам долго не выплачивали, а тут еще этот матч, после которого «Крылья» покатились вниз.

От нас ничего не зависело, все решалось выше. Остался неприятный осадок, никому не пожелал бы пройти через такое.

– Разговоры на уровне слухов, о которых сказали, – от кого они шли?

– Собраний с призывами проиграть не было, если вы об этом. Обычная подготовка к выездному матчу. Но чувствовалось напряжение. То тренеры разговаривали между собой как‑то не так, то от администраторов прорывалось между строк.

Мы строили догадки, но официальных установок не поступало. Уже после прилета в Грозный пришло понимание, что отсутствуют Колер, Ярошик, еще кто‑то. Сразу мысль: претендуем на медали, а лидеры мимо матча. Как так?

– Чехи знали больше остальных, раз не полетели с командой?

– По логике да, но детали в тумане. Мы прибыли в день матча, сыграли, улетели.

Самым по‑футбольному обидным было расхлебывать то, что случилось между командами в прошлом сезоне. А это имело место, факт, просто я и многие ребята, включая чехов, не были в этом замешаны.

– Творцы любого результата – игроки на поле. Ощущалось, что кто‑то не добегает, не добивает, не докатывается?

– Если сейчас пересмотреть игру, наверное, что‑то подтвердится. Но так можно сказать про любой матч, стоит лишь взглянуть на ошибки под определенным углом. В открытую же никто не признается.

В России за последние 20 лет была куча подозрительных игр, когда смотришь – и вроде бы все очевидно. Но ни один человек до сих пор не взял на себя вину, не провел расследование.

Поэтому скажу лишь, что игра была странной, очень жаль, что пришлось в ней участвовать. И хорошо, что в последние годы такого стало намного меньше, – сказал бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России.

Слуцкий о матче «Терек» – «Крылья» в 2009-м: «Игра была формой договоренностей на ином уровне. Футбол – это не просто футбол у нас»

Что происходит после того, как в России играют странный матч

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
Договорняков в РПЛ всегда хватало, просто в основном их катают более профессионально и артистически правдоподобно. Тут Лахиялов при 2-2 порол момент за моментом...Так и начался шум. Один гол всегда можно реалистично организовать. В конце концов, неудачный подкат в штрафной, типа спорный пенальти, а вы всей командой набрасываетесь на судью...( правда однажды судья в такой ситуации ответил протестующим : не п..дите мне тут , я все вижу). Потом полетели отыгрываться, но нападающий постоянно "случайно" оказывается на метр в офсайде. А тут КС с 0-2 делают зачем то 2-2,а потом 30 минут не могут пропустить. Не профессионально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Пушкин
Ответ Ярик01
Забавно, что в РФС даже после признания Слуцкого внутреннее расследование не провели с дисквалификацией участников
ВСЖ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мои ноги дряблы
Слуцкого сажать надо за тот матч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Позорище

Типа матч ростова и ЦСКА в 2006 или договорняки зенита в 2007 не существуют

Да весь российский футбол продажный с момента прихода тамбовских и прочих бандюков
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Одно из самых позорных событий в истории российского футбола. Очевидный для всех договорняк ещё в те времена и никаких санкций
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крыс Пол
"Первую странную игру я организовал в 2009 году"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Если после этого наш зенит не будет расформирован, то я даже не знаю
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Сан-Марино
Ответ rigobersong
Чехи знали больше остальных!:) чет орнул:))
И те и другие
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Чехи знали больше остальных!:)

чет орнул:))
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Да, возможно, матч был договорным, но я никогда в жизни не сдавал игры, я ничего не знал. Возможно, кто-то из игроков сдавал и знал, но точно не я.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Забавно, что в РФС даже после признания Слуцкого внутреннее расследование не провели с дисквалификацией участников
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Severfan
Но ни один человек до сих пор не взял на себя вину, не провел расследование.
---
так инициируй, в чём проблема? пусть компетентные органы расследуют, проверяют - расскажи им всё, что знаешь, что подозреваешь, что догадываешься. отчего молчишь? боишься? это Россия!
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Railway/
Один из самых запоминающихся договорников. Я помню даже комментатор, сделав паузу, в определенный момент сказал: Терек хочет вырвать победу и он это сделает.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Сан-Марино
Этот матч и прикончил КС как хорошую команду
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий