Шишкин объявил о завершении карьеры. Экс-защитнику «Спартака» и «Локомотива» 36 лет

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин завершил профессиональную карьеру.

«Я сейчас отдыхаю от футбола, и вы первый человек, которому это говорю официально: я закончил карьеру игрока.

Может быть, настанет день, когда возобновлю ее. Жизнь такая, что сегодня так, завтра так. Пока я выступаю за команду «Наши парни» в Медиалиге», – сказал 36-летний спортсмен.

Шишкин в течение карьеры выступал за « », « », « » и иные команды, выиграл Кубок России в 2015 году. За сборную России он провел 16 матчей.

Последним клубом Шишкина стало « » из Ногинска. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.