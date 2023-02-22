Шишкин объявил о завершении карьеры. Экс-защитнику «Спартака» и «Локомотива» 36 лет

Теги Спартак Локомотив Роман Шишкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Вторая лига Краснодар Знамя Ногинск Футбол

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин завершил профессиональную карьеру.

«Я сейчас отдыхаю от футбола, и вы первый человек, которому это говорю официально: я закончил карьеру игрока.

Может быть, настанет день, когда возобновлю ее. Жизнь такая, что сегодня так, завтра так. Пока я выступаю за команду «Наши парни» в Медиалиге», – сказал 36-летний спортсмен.

Шишкин в течение карьеры выступал за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и иные команды, выиграл Кубок России в 2015 году. За сборную России он провел 16 матчей.

Последним клубом Шишкина стало «Знамя» из Ногинска. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

33 комментария

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Александр Каретников
звезда уходит но мы будем помнить)))
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леша коваленко
Не звездный игрок, но добротный. не плохо играл за Спартак, надо было не уходить. Удачи в жизни!!!
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Илья Игнатьев
Помню его красивый автогол головой.
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RAMIK
Ответ Сергей Пожарский
Помню гол со штрафного в лиге чемпионов кажется.
Он забыл ФК Москва со штрафного. В ЛЧ он попал в перекладину в матче с Интером.
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*Василёк*
Шишкин;- Я сейчас отдыхаю от футбола.
Что тут скажешь на это? Рома ты уже лет восемь отдыхаешь от футбола, если не больше.
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Пепр Пепров
круто, что человек не только в футбол играл, но и основал свою марку питьевой воды
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Кокич
Ответ BBshkin
Прикиньте мы вспоминаем попадание в штангу, с Интером…. На этом собственно все
Это в том матче, на который игроки на метро ехали?
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ФКСМ..ХКСЮ
Как быстро время летит. Помню, как будто вчера, дебютировал за Спартак и забивал со штрафного мощным ударом. Называли убийца с лицом ребёнка.
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BBshkin
Ответ Жбан
Помню как он в перекладину шлепнул издали в еврокубке, такая конфета могла быть..
Прикиньте мы вспоминаем попадание в штангу, с Интером…. На этом собственно все
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Ру7евоЙ
я думал ему шешнадцать только
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Bashibuzuck
Уже 36? 😳 У него реально всю жизнь детское лицо
+3
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Константин Эсперов
Он закончил карьеру когда из Локо ушел.
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Николай Иванов
Рома Сиськин завершил карьеру лет восемь назад,только объявил об этом сейчас
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Чётко_как_чечётка
Ответ Жбан
Помню как он в перекладину шлепнул издали в еврокубке, такая конфета могла быть..
Ага, в Лужниках, красиво снег стряхнул.
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Чётко_как_чечётка
Рома, ты клоун? Какое возобновление, когда тебе 36, а ты занят хрен пойми чем, т.е. бегаешь непонятно где???
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Владимир Владимирович
Лентяем немного был, даже у Хиддинка частенько был в обойме.
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Виктор Опомах
Ответ Bolvan
Я думал что он давно закончил
Вспомнили про шлогодний снег
+1
0
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encaro_one
Ответ Easy Tiger
Так начинал, а как ушел из спартака-ехал по инерции. Так же как Торбинский.
И Торба и Шишкин неплохо в Локомотиве играли несколько сезонов.
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+3
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Дмитрий Тихонов
Слава Богу!
0
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Easy Tiger
Так начинал, а как ушел из спартака-ехал по инерции. Так же как Торбинский.
+1
-2
-1
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Иба Джамал
Ответ Иван Правспарт
Футбольная судьба у него могла бы сложиться и получше
Спартак идёт
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Иба Джамал
👍👍👍
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Жбан
Ответ Сергей Пожарский
Помню гол со штрафного в лиге чемпионов кажется.
Помню как он в перекладину шлепнул издали в еврокубке, такая конфета могла быть..
+2
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residentfclm
Это кто😅
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-2
-2
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Иба Джамал
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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