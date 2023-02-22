Шишкин объявил о завершении карьеры. Экс-защитнику «Спартака» и «Локомотива» 36 лет
Бывший защитник сборной России Роман Шишкин завершил профессиональную карьеру.
«Я сейчас отдыхаю от футбола, и вы первый человек, которому это говорю официально: я закончил карьеру игрока.
Может быть, настанет день, когда возобновлю ее. Жизнь такая, что сегодня так, завтра так. Пока я выступаю за команду «Наши парни» в Медиалиге», – сказал 36-летний спортсмен.
Шишкин в течение карьеры выступал за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и иные команды, выиграл Кубок России в 2015 году. За сборную России он провел 16 матчей.
Последним клубом Шишкина стало «Знамя» из Ногинска. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
Что тут скажешь на это? Рома ты уже лет восемь отдыхаешь от футбола, если не больше.