Кубок Испании. 1/2 финала. «Атлетик» в гостях у «Осасуны», «Реал» сыграет с «Барсой» в четверг
«Атлетик» в среду сыграет в гостях с «Осасуной» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
В четверг «Реал» примет в класико «Барселону».
1/2 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 1 марта, 23.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 2 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Учитывая что у бчк закончились отскоки,надо делать минимум золотой дубль)