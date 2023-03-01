Кубок Испании. 1/2 финала. «Атлетик» в гостях у «Осасуны», «Реал» сыграет с «Барсой» в четверг

« » в среду сыграет в гостях с «Осасуной» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

В четверг « » примет в класико «Барселону».

1/2 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании

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