Кубок Испании. 1/2 финала. «Атлетик» в гостях у «Осасуны», «Реал» сыграет с «Барсой» в четверг

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Атлетик Кубок Испании результаты Футбол

«Атлетик» в среду сыграет в гостях с «Осасуной» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

В четверг «Реал» примет в класико «Барселону».

Кубок Испании

1/2 финала

Первые матчи

Осасуна – Атлетик
Дата проведения
1 марта, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид – Барселона
Дата проведения
2 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании

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2 комментария

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aidos_1979
Ну можно сказать Барса оба матча проведет дома, первый на тренировочном поле в мадриде)
+1
-6
-5
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белошип
Удачи Реалу против полосатого кабинета
Учитывая что у бчк закончились отскоки,надо делать минимум золотой дубль)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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