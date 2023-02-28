«Реал» предложит Винисиусу 7-й или 11-й номер на следующий сезон, если Азар и Асенсио уйдут. Бразилец играет под 20-м
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор мог сменить игровой номер перед началом текущего сезона.
Однако бразилец отказался это делать из-за суеверия, поскольку в финале Лиги чемпионов-2022 забил гол «Ливерпулю» (1:0), выступая под номером 20.
Ожидается, что летом мадридский клуб предложит Винисиусу взять 7-й или 11-й номер – играющие под ними Эден Азар и Марко Асенсио по окончании сезона могут покинуть «Реал».
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