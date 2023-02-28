«Реал» предложит Винисиусу 7-й или 11-й номер на следующий сезон, если Азар и Асенсио уйдут. Бразилец играет под 20-м

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар игровая форма Марко Асенсио Винисиус Жуниор Футбол

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор мог сменить игровой номер перед началом текущего сезона.

Однако бразилец отказался это делать из-за суеверия, поскольку в финале Лиги чемпионов-2022 забил гол «Ливерпулю» (1:0), выступая под номером 20.

Ожидается, что летом мадридский клуб предложит Винисиусу взять 7-й или 11-й номер – играющие под ними Эден Азар и Марко Асенсио по окончании сезона могут покинуть «Реал».

10 комментариев

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Johny111
Ответственности много, ему стоит лишний раз подумать
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Jaxongir Shodiev
Надеюсь, после Рона теперь седьмой номер не будет неудачным, как в МЮ
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rigobersong
Ответ Алексей Ненахов
Коутьнью , Дембеле, Гризман совсем другое
Коутиньо и Дембеле хозяева модрита:) 5-1 и 0-4, не забывай!:)))
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-2
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Владислав Козьминский
Ответ Фанат Лионеля Месси
Азар до конца сливок доить будет
это повод дать пенальти Аргентине?
+2
-3
-1
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Vatikan
А мбаппе какой?
+1
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Владислав Козьминский
Ответ Алексей Ненахов
Коутьнью , Дембеле, Гризман совсем другое
умтити ещё пьянич тоже хорош был
+1
0
+1
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Jese Rodrigues
Ответ Betting Star
После ухода Роналду 7 номер пока не нашел достойного обладателя. Винисиус наиболее подходящий игрок из нынешнего состава Мадрида.
А как же Мариано?
+5
-3
+2
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Алексей Ненахов
Ответ Фанат Лионеля Месси
Азар до конца сливок доить будет
Коутьнью , Дембеле, Гризман совсем другое
+7
-8
-1
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Фанат Лионеля Месси
Азар до конца сливок доить будет
+2
-7
-5
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Betting Star
После ухода Роналду 7 номер пока не нашел достойного обладателя. Винисиус наиболее подходящий игрок из нынешнего состава Мадрида.
+13
0
+13
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