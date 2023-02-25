Кроос о Винисиусе: «Он не достиг предела. Он станет одним из лучших игроков мира в будущем»

считает, что может стать одним из лучших игроков мира.

Полузащитник «Реала» ответил на вопрос о том, сможет ли бразильский вингер оставаться флагманским игроком атаки « » в течение многих лет.

«Без сомнения. Он не достиг своего предела. Есть то, что он все еще может делать лучше, но то, что он дает команде, – это уже многое.

Когда мы проигрывали [«Ливерпулю»] со счетом 0:2, его первый гол много значил. Он сделал все сам, на ограниченном пространстве, он был против двух или трех игроков, а затем он нанес этот удар.

Этот [гол] вдохнул жизнь во всю команду. Это была индивидуальная игра, а это значит, что он может это делать, и, в зависимости от того, как он будет себя чувствовать, в будущем он станет одним из лучших игроков в мире», – сказал Кроос.