Кроос о Винисиусе: «Он не достиг предела. Он станет одним из лучших игроков мира в будущем»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Винисиус Жуниор Футбол

Тони Кроос считает, что Винисиус Жуниор может стать одним из лучших игроков мира. 

Полузащитник «Реала» ответил на вопрос о том, сможет ли бразильский вингер оставаться флагманским игроком атаки «Мадрида» в течение многих лет.

«Без сомнения. Он не достиг своего предела. Есть то, что он все еще может делать лучше, но то, что он дает команде, – это уже многое.

Когда мы проигрывали [«Ливерпулю»] со счетом 0:2, его первый гол много значил. Он сделал все сам, на ограниченном пространстве, он был против двух или трех игроков, а затем он нанес этот удар.

Этот [гол] вдохнул жизнь во всю команду. Это была индивидуальная игра, а это значит, что он может это делать, и, в зависимости от того, как он будет себя чувствовать, в будущем он станет одним из лучших игроков в мире», – сказал Кроос.

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6 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Болельщики королевского клуба. Ждите атаку ботов, они сегодня очень злые :)
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Эд
нет.
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Kanan Jarrus
если достигнет хотя бы 50% от Мудрика, можно сказать что достиг предела и завершить карьеру.
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SWS
Ему еще далеко до пика своей формы. Единственное чего ему пока не хватает это стабильности забивать, он при любой форме и раскладе матча должен забивать свой дежурный гол
+1
-1
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RAMIK
Один из лучших он уже сейчас. Если прогресс будет такой же,то будет с Мбаппе делить звание лучшего игрока мира.
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Alexandr Donskoy
Не надо забегать вперёд
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-4
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