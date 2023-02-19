«Иди и трахни себя, сукин сын». Винисиус – судье матча «Реала» с «Осасуной»

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига судьи Хосе Мунуэра Монтеро Мойсес Гомес Винисиус Жуниор брань Футбол

Винисиус Жуниор оскорбил арбитра во время игры Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной» (2:0).

На 33-й минуте полузащитник «Осасуны» Мойсес Гомес грубо сыграл против Винисиуса на фланге, но судья Хосе Мунуэра Монтеро не отреагировал на этот эпизод. Бразильца возмутило решение арбитра, и он крикнул: «Иди и трахни себя, сукин сын».

Отметим, что Монтеро не стал наказывать Винисиуса за брань.

Во время минуты молчания перед матчем Винисиуса оскорбил один из болельщиков «Осасуны», назвав его «сыном шлюхи».

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73 комментария

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а ты смешной
Прогресс сборной Бразилии - от волшебников Роналдо и Роналдиньо , до нытиков и быдла - неймар и винисиус)
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cektor
что то танцор зазнался конкретно ...
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Butrymovich Mikalai
Дембеле Лаосу "ты плохой!"= красная
Вини куколду "Иди трахай себя , сукин сын" = ничего .....
Почесать нос - неуважение к арбитру = 3 матча дисквалификации .

все что надо знать о судейве Фк Мадрид.
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Растиньяк
ахаха
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Павел Метёлкин
Ждем в доте этого парня!!!!
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red hikkikomori
Ответ Burel
а в соседней ветке фанатики меньше, чем клуба уже заклеймили всех, кто посмел критиковать Винисяуса 😂
Они ещё осуждают тех , кто не возмутился поведению болельщика , который оскорбил Винисиуса. Но что-то я пока не вижу их здесь, осуждающих Винисиуса.
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Усы Годзиллы
Кстати, я предлагаю кидать жалобу на Ригобера Сонга.

Он уже сошел с ума от позора связного с Барсой и просто переходит все грани адекватности.

Пора делать спортс чище своими руками 👍
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Нико Росберг
Ответ Евгений Крылов
Будь это какой нибудь Лева, дискву бы дали на три матча или больше
А если бы Диего Коста, то сразу бы прямая красная и 10 матчей
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Николай Грехов
Ответ Born is the King
Но ведь Винисисус всего лишь танцует. Я думаю все кто защищал Винисисуа на прошлой ветке видят,что этот провокатор не прост
Молодой и перспективный парнишка. Он не даст нам скучать. У него всё ещё "спереди" - все вокруг тридварасты, а он граф Монте-Кристо, "в белом пальто стоит красивый"...
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Макс Кидалов
Да ничего такого нет в таких словах, я своим училкам в школе тоже самое говорю когда они двойки ставят мне
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Усы Годзиллы
У сектантов бчк просто истерика.

Сами кричат, про доказательства о покупке судей Барсой, хотя сам факт оплаты главы судейского корпуса - это уже коррупция, но нужны чёткие детали.

Мы же понимаем, будь это Реал, то они говорили бы иначе)

Хотя стоп, о яем это я? Эти бедолаги приползают на ветки Реала и умудряются говорить, что видите, это Реал покупает!

Гении мысли 🤣

ps: ветку проверят на ботоводов. Спасибо за минусы ✌️
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Stasinho7
Ответ che kaif
Как Неймара лупят ему во сне не снилось . Однако Неймар для всех симулянт
Мне плевать на Неймара))
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deadjoker
Ну вот сейчас судьи перестанут на нем фолы свистеть и уедет он без ног месяцев на 6-8.
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Компотов
Интересно, отчего весь мир ополчился именно против этого парня?
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Fallenstar
Ответ Барсик Юрана
Про его маму было заслужено получается
Ну, мама, может, и достойная женщина, только родилось что-то непонятное.
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Arman FCSM
Ответ Жан-Жак Руссо
Надеюсь, судья ему ответил: Ублдк, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Что, сдуру решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть – я тебя сам трахну, ублдк, онанист чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье, жлоб вонючий, дрьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа
Пришлось долго искать этот коммент 🧐
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che kaif
Ответ Stasinho7
Барсу так закидали фактами про то, что он подкопают судей, что местные клоуны решили тут агрессию выместить. А что Вини лупят по ногам, даже когда он без мяча уже, это типа норм.
Как Неймара лупят ему во сне не снилось . Однако Неймар для всех симулянт
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Усы Годзиллы
Ответ Анвар Масимов
что-то он вообще попутал . Эта игра была без нареканий в плане судейства . А эта обезьяна уже везде видит заговор против себя любимого . Надо бы ему пару матчей дисквалификации впаять. Хотя нет , игроков Реала же не наказывают Я забыл
Ну для каталонского глора без нареканий, безусловно.

Какие нарекания, если за фол Торро на Каме судья не даёт красную карточку? Там открытый прилёт шипами в голень, он даже в мяч не попал и чуть не оторвал ногу Каме, но судья даже не пошёл смотреть ВАР.

https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1627064849942585344?t=Z-lHaVbuhLaiYIejualr8g&s=19

Далее, на Вини вчера был очевидный фол, когда игрок Осасуны буквально через бедро фолил, но судья не свистит.

Вини должен так реагировать? нет, безусловно. Можно даже было дать ему за это карточку, но это не отменяет того, что судья не провел идеальный матч.

К тому же, напомним, что Неймар кричал после каждого фола на нем? Не прозвище ли Барсы? Ах да, это другое)

Только Вини ругается с судьями. Альба же за это не получает карточки...Кстати вчера Вини в конце тайма и получил карточку, хотя эпизод был заигран.
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Stasinho7
Барсу так закидали фактами про то, что он подкопают судей, что местные клоуны решили тут агрессию выместить.

А что Вини лупят по ногам, даже когда он без мяча уже, это типа норм.
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Саша Пушкин
Ответ Пуп Ппп
Всё же болельщики чувствуют быдло за километр
Рыбак рыбака как бы.
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Outis
Не я ж один об этом вспомнил?
https://youtu.be/TWroQ-lp2Fc?t=49
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Совесть Черданцева
Поменяйте этому углю тормоза
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Sarumian
Судья - лох. Надо было удалять.
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Александр Граф
Ответ Lobelopa
Ничего, расследование продолжается, скоро Сегунда пополнится каталонским середняком.
только если вместо со слирвотным проектом
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aidos_1979
Ну и к кому лояльны все судьи Испании?)
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