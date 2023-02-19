«Иди и трахни себя, сукин сын». Винисиус – судье матча «Реала» с «Осасуной»
Винисиус Жуниор оскорбил арбитра во время игры Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной» (2:0).
На 33-й минуте полузащитник «Осасуны» Мойсес Гомес грубо сыграл против Винисиуса на фланге, но судья Хосе Мунуэра Монтеро не отреагировал на этот эпизод. Бразильца возмутило решение арбитра, и он крикнул: «Иди и трахни себя, сукин сын».
Отметим, что Монтеро не стал наказывать Винисиуса за брань.
Во время минуты молчания перед матчем Винисиуса оскорбил один из болельщиков «Осасуны», назвав его «сыном шлюхи».
Вини куколду "Иди трахай себя , сукин сын" = ничего .....
Почесать нос - неуважение к арбитру = 3 матча дисквалификации .
все что надо знать о судейве Фк Мадрид.
Он уже сошел с ума от позора связного с Барсой и просто переходит все грани адекватности.
Пора делать спортс чище своими руками 👍
Сами кричат, про доказательства о покупке судей Барсой, хотя сам факт оплаты главы судейского корпуса - это уже коррупция, но нужны чёткие детали.
Мы же понимаем, будь это Реал, то они говорили бы иначе)
Хотя стоп, о яем это я? Эти бедолаги приползают на ветки Реала и умудряются говорить, что видите, это Реал покупает!
Гении мысли 🤣
ps: ветку проверят на ботоводов. Спасибо за минусы ✌️
Какие нарекания, если за фол Торро на Каме судья не даёт красную карточку? Там открытый прилёт шипами в голень, он даже в мяч не попал и чуть не оторвал ногу Каме, но судья даже не пошёл смотреть ВАР.
https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1627064849942585344?t=Z-lHaVbuhLaiYIejualr8g&s=19
Далее, на Вини вчера был очевидный фол, когда игрок Осасуны буквально через бедро фолил, но судья не свистит.
Вини должен так реагировать? нет, безусловно. Можно даже было дать ему за это карточку, но это не отменяет того, что судья не провел идеальный матч.
К тому же, напомним, что Неймар кричал после каждого фола на нем? Не прозвище ли Барсы? Ах да, это другое)
Только Вини ругается с судьями. Альба же за это не получает карточки...Кстати вчера Вини в конце тайма и получил карточку, хотя эпизод был заигран.
А что Вини лупят по ногам, даже когда он без мяча уже, это типа норм.
https://youtu.be/TWroQ-lp2Fc?t=49