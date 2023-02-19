«Иди и трахни себя, сукин сын». Винисиус – судье матча «Реала» с «Осасуной»

оскорбил арбитра во время игры между « » и «Осасуной» (2:0).

На 33-й минуте полузащитник «Осасуны» грубо сыграл против Винисиуса на фланге, но судья не отреагировал на этот эпизод. Бразильца возмутило решение арбитра, и он крикнул: «Иди и трахни себя, сукин сын».

Отметим, что Монтеро не стал наказывать Винисиуса за брань.

Во время минуты молчания перед матчем Винисиуса оскорбил один из болельщиков «Осасуны», назвав его «сыном шлюхи».