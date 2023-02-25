Аньелли о Суперлиге: «Она необходима – при нынешней системе разрыв между клубами будет только расти. Мы должны стремиться к спортивной демократии»

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Аякс Фейеноорд Ювентус серия А Италия Андреа Аньелли Суперлига Европы Футбол

Андреа Аньелли заявил, что Суперлига необходима европейскому футболу. 

«Она необходима, потому что, если все останется предсказуемым, как сейчас, публика отойдет от футбола. Будут ли в Голландии продолжать смотреть международный футбол, если у «Аякса», «Фейеноорда» или ПСВ никогда не будет шанса победить или бороться за победу?

Отсюда идея новой европейской лиги с несколькими дивизионами и схемой выхода в более высокие дивизионы и вылета. На равных условиях для клубов. Надо подумать о шестидесяти-восьмидесяти клубах по всей Европе. С моим 13-летним опытом работы в футбольной индустрии я знаю, как все работает, я собрал идеи и говорю, что пришло время для более справедливых лиг.

В Европе крупнейшие рынки также получают больше всего мест в Лиге чемпионов и, следовательно, самые большие доходы. Так что, если нынешняя система будет сохранена, разрыв между английскими и испанскими клубами и остальными будет только расти. Может быть, за исключением «ПСЖ» и мюнхенской «Баварии».

Вместо этого мы должны стремиться к спортивной демократии. Разве польский клуб не имеет права добиваться успеха? Неужели польским болельщикам не хватает страсти к футболу?» – сказал бывший президент «Ювентуса» в интервью De Telegraaf.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Ответ Madhamish
Дебилы пишут, что Аньелли стремится загрести больше бабла. Чуваки, вы идиоты. Андреа один из наследников империи Аньелли. У него УЖЕ бабла больше, чем у вы сможете увидеть за свою свою жизнь, даже если станете на проспекте дорогие тачки считать, которые мимо проезжают. И хронически убыточные футбольные клубы никак не изменят это положение Аньелли. Чувак говорит правду. Уже европейским футболом интересуются только такие деграданты, как вы и старперы. Зрительский интерес падает. Двадцатый раз смотреть Бавария-ПСЖ никому не будет скоро интересно. Нассер и Чеферин превратили УЕФА в карманную организацию, в которой возможен любой произвол. Поэтому Суперлиге быть, все прогрессивные люди за нее. Или футбол через станет по популярности вроде бенди какого-нить, вроде он есть, а вроде и нет его, и всем похрен.
Так вот он, как истиный Аньели, хочет зарабатывать на футболе, а не тратить то, что его семья копила поколениями. Тут как раз нет противоречий. Как говорят в мужской балетной школе: "Одно другому не мешает".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
natetinain
Ответ Michael_Monza
меня мутит от слова демократия. Всё к ней стремятся, прекрасно понимаю, что её не существует.
а от слов деспотия и автократия кайф ловишь? или их тоже нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Atsuktuvas
А спортивная демократия по Аньелли - это когда большинство может проголосовать и выкинуть жулика из Суперлиги или по принципу "Скотного двора" (Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие) ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Ответ инок
Я не против, чтоб УЕФА с их арабскими хозяевами жёстко поставили на место, но закрытая суперлига это не то, о чем думают футбольные болельщики.
она не будет закрытой, уже сообщили об этом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Я не против, чтоб УЕФА с их арабскими хозяевами жёстко поставили на место, но закрытая суперлига это не то, о чем думают футбольные болельщики.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
То, что Суперлига - это вопрос решённый, не вызывает ни у кого сомнения уже. Если не в этом году или следующем, то через 5 или 10 лет она неминуемо стартует. УЕФА сейчас может просто отбрыкиваться, доживая свои последние деньги, хотя они могут поступить правильно, во благо развития футбола - взять сборные и молодежные лиги, оставив популяризацию клубам. Но нет, они слишком жадные и глупые для такого решения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
natetinain
Ответ Адепт Суперлиги
Ага, поэтому богатые предлагают сделать несколько дивизионов на 80 команд))
да-да. не потому ли предлагают, что с первоначальной системой с постоянными членами их немножко послали в пешее путешествие?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthas M
Ответ Bleffinho
а что, польские клубы в суперлигу брали? заврался Аньелли. У клубов не из топ лиг вообще нет шансов в суперлиге поиграть, а так хоть есть шанс на групповом этапе ЛЧ с лучшими пободаться.
Вы точно прочитали его слова? Он говорит про 60-80 клубов по всей Европе, соответственно там будут клубы не из топлиг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real_v_dushe
Всё правильно: Суперлига даст равенство и будущее футболу, а УЕФА и ФИФА его могут только отправить в глубокий кризис так, что останется только АПЛ в качестве соревнования арабских магнатов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Ответ IRON REDS
"Разве польский клуб не имеет права добиваться успеха?" Нничего не мешает на польскому ни всем остальным последовательно развиваясь, добиваться успехов....кроме жалких отмазок конечно....работать нужно, а не языками чесать
Нынешняя система не дает никакой возможности польским клубам конкурировать с кем-то из топ-5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Ответ Bleffinho
а что, польские клубы в суперлигу брали? заврался Аньелли. У клубов не из топ лиг вообще нет шансов в суперлиге поиграть, а так хоть есть шанс на групповом этапе ЛЧ с лучшими пободаться.
Ну а теперь следи за руками. В условной Польше или любой другой не топ-лиге, появился местный шейх, который захотел сделать звездный клуб, базирующийся в своей стране. Конечно, по началу это будут одни расходы, спонсоров привлечь в такое болото просто невозможно. Но в системе суперлиги у него есть шанс, при грамотном управлении и финансировании, дойти до высшей Суперлиги и создать клуб своей мечты, который будет получать такие доходые, какие ни один Кеферин не даст им в нынешнем формате. Суперлига даёт стабильность, а нынешняя система даёт лишь маленький иллюзорный шанс на то, чтобы раз в 20 лет попасть в основной турнир и посмотреть на своих полях на Реал и Баварию.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IRON REDS
"Разве польский клуб не имеет права добиваться успеха?"
Нничего не мешает на польскому ни всем остальным последовательно развиваясь, добиваться успехов....кроме жалких отмазок конечно....работать нужно, а не языками чесать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
natetinain
Ответ Ashot Rager
И зачем они там вообще нужны?
спроси у правдоруба аньелли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Madhamish
Дебилы пишут, что Аньелли стремится загрести больше бабла. Чуваки, вы идиоты. Андреа один из наследников империи Аньелли. У него УЖЕ бабла больше, чем у вы сможете увидеть за свою свою жизнь, даже если станете на проспекте дорогие тачки считать, которые мимо проезжают.
И хронически убыточные футбольные клубы никак не изменят это положение Аньелли.
Чувак говорит правду. Уже европейским футболом интересуются только такие деграданты, как вы и старперы.
Зрительский интерес падает. Двадцатый раз смотреть Бавария-ПСЖ никому не будет скоро интересно.
Нассер и Чеферин превратили УЕФА в карманную организацию, в которой возможен любой произвол.
Поэтому Суперлиге быть, все прогрессивные люди за нее. Или футбол через станет по популярности вроде бенди какого-нить, вроде он есть, а вроде и нет его, и всем похрен.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Truhtanov
Как суперлига поможет польскому футболу, вот в чем вопрос.
Сейчас система понятная, победитель чемпионата через отбор может попасть в лч. Обычный спортивный принцип, в ЛЧ играют сильнейшие. Хотя уефа старается постоянно разбавлять, чтобы у слабых клубов быле больше шансов отобраться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonty
Ответ whereissuso
Вам это чиферин рассказал?
Рыночек сказал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Ответ Блуждающий странник
Такие лицемеры. Какая спортивная демократия в Суперлиге? Суперлига это закрепление превосходства богатых над бедными навсегда
Ага, поэтому богатые предлагают сделать несколько дивизионов на 80 команд))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Белый
Ответ Блуждающий странник
Такие лицемеры. Какая спортивная демократия в Суперлиге? Суперлига это закрепление превосходства богатых над бедными навсегда
Всё возможно,по принципу НХЛ, НБА, американского футбола,с их ними потолками зарплат,
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonty
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А не ты ли и тебе подобные сделали много лет назад все, чтобы большая часть доходов уходила именно вам? Неужели уефа по своим хотелкам расширяла лигу чемпионов постоянно и турнир превратился не в лигу чемпионов, а в кружок по интересам для особенных и пятых-шестых мест некоторых чемпионатов? Не вы ли прогибали уефа под себя, чтобы по 4 команды из первых четырех чемпионатов было на групповом этапе? Просто скажи, что тебе нужно еще больше бабла, а про демократию перестань
Ну так ЛЧ стала интереснее благодаря этим реформам. Что не нравится?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ashot Rager
Ответ Bleffinho
а что, польские клубы в суперлигу брали? заврался Аньелли. У клубов не из топ лиг вообще нет шансов в суперлиге поиграть, а так хоть есть шанс на групповом этапе ЛЧ с лучшими пободаться.
И зачем они там вообще нужны?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Как он ёмко высказался. Ну прям 100% попадание. Спортивная демократия. Это когда богатые клубы станут еще богаче, а бедны будут беднеть и банкротиться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonty
Ответ Заяцволк
Это да, она сейчас просто как инструмент, под предлогом которого можно делать что угодно, у американских президентов вообще через каждое предложение это слово звучит. Хотя демократия может существовать в некоторых отдельных сферах, например, в выборах, у нас это работает - 80% за Пу, поэтому он президент, это и есть демократия, а оппозиции 0,00...01%, она в жо, и страдает, это правильно.
Когда оппозиционеры тупо не допускаются до выборов под любым предлогом и им не предоставляется площадка для агитации - это сложно назвать демократией.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
whereissuso
Ответ Блуждающий странник
Такие лицемеры. Какая спортивная демократия в Суперлиге? Суперлига это закрепление превосходства богатых над бедными навсегда
Вам это чиферин рассказал?
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bleffinho
а что, польские клубы в суперлигу брали? заврался Аньелли. У клубов не из топ лиг вообще нет шансов в суперлиге поиграть, а так хоть есть шанс на групповом этапе ЛЧ с лучшими пободаться.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
Ответ Michael_Monza
меня мутит от слова демократия. Всё к ней стремятся, прекрасно понимаю, что её не существует.
Это да, она сейчас просто как инструмент, под предлогом которого можно делать что угодно, у американских президентов вообще через каждое предложение это слово звучит. Хотя демократия может существовать в некоторых отдельных сферах, например, в выборах, у нас это работает - 80% за Пу, поэтому он президент, это и есть демократия, а оппозиции 0,00...01%, она в жо, и страдает, это правильно.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий