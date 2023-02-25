Аньелли о Суперлиге: «Она необходима – при нынешней системе разрыв между клубами будет только расти. Мы должны стремиться к спортивной демократии»
Андреа Аньелли заявил, что Суперлига необходима европейскому футболу.
«Она необходима, потому что, если все останется предсказуемым, как сейчас, публика отойдет от футбола. Будут ли в Голландии продолжать смотреть международный футбол, если у «Аякса», «Фейеноорда» или ПСВ никогда не будет шанса победить или бороться за победу?
Отсюда идея новой европейской лиги с несколькими дивизионами и схемой выхода в более высокие дивизионы и вылета. На равных условиях для клубов. Надо подумать о шестидесяти-восьмидесяти клубах по всей Европе. С моим 13-летним опытом работы в футбольной индустрии я знаю, как все работает, я собрал идеи и говорю, что пришло время для более справедливых лиг.
В Европе крупнейшие рынки также получают больше всего мест в Лиге чемпионов и, следовательно, самые большие доходы. Так что, если нынешняя система будет сохранена, разрыв между английскими и испанскими клубами и остальными будет только расти. Может быть, за исключением «ПСЖ» и мюнхенской «Баварии».
Вместо этого мы должны стремиться к спортивной демократии. Разве польский клуб не имеет права добиваться успеха? Неужели польским болельщикам не хватает страсти к футболу?» – сказал бывший президент «Ювентуса» в интервью De Telegraaf.
Нничего не мешает на польскому ни всем остальным последовательно развиваясь, добиваться успехов....кроме жалких отмазок конечно....работать нужно, а не языками чесать
И хронически убыточные футбольные клубы никак не изменят это положение Аньелли.
Чувак говорит правду. Уже европейским футболом интересуются только такие деграданты, как вы и старперы.
Зрительский интерес падает. Двадцатый раз смотреть Бавария-ПСЖ никому не будет скоро интересно.
Нассер и Чеферин превратили УЕФА в карманную организацию, в которой возможен любой произвол.
Поэтому Суперлиге быть, все прогрессивные люди за нее. Или футбол через станет по популярности вроде бенди какого-нить, вроде он есть, а вроде и нет его, и всем похрен.
Сейчас система понятная, победитель чемпионата через отбор может попасть в лч. Обычный спортивный принцип, в ЛЧ играют сильнейшие. Хотя уефа старается постоянно разбавлять, чтобы у слабых клубов быле больше шансов отобраться.