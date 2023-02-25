Аньелли о Суперлиге: «Она необходима – при нынешней системе разрыв между клубами будет только расти. Мы должны стремиться к спортивной демократии»

заявил, что необходима европейскому футболу.

«Она необходима, потому что, если все останется предсказуемым, как сейчас, публика отойдет от футбола. Будут ли в Голландии продолжать смотреть международный футбол, если у « », « » или никогда не будет шанса победить или бороться за победу?

Отсюда идея новой европейской лиги с несколькими дивизионами и схемой выхода в более высокие дивизионы и вылета. На равных условиях для клубов. Надо подумать о шестидесяти-восьмидесяти клубах по всей Европе. С моим 13-летним опытом работы в футбольной индустрии я знаю, как все работает, я собрал идеи и говорю, что пришло время для более справедливых лиг.

В Европе крупнейшие рынки также получают больше всего мест в Лиге чемпионов и, следовательно, самые большие доходы. Так что, если нынешняя система будет сохранена, разрыв между английскими и испанскими клубами и остальными будет только расти. Может быть, за исключением «ПСЖ» и мюнхенской «Баварии».

Вместо этого мы должны стремиться к спортивной демократии. Разве польский клуб не имеет права добиваться успеха? Неужели польским болельщикам не хватает страсти к футболу?» – сказал бывший президент «Ювентуса» в интервью De Telegraaf.