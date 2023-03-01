посоветовал «Челси» приобрести .

«На месте «Челси» я бы выбрал Осимхена, а не . Вы знаете, что в « » существует проклятие нападающих, но когда-нибудь оно будет снято, и он может это сделать. Я слежу за Осимхеном с тех пор, как он играл за «Лилль», уже тогда был очень хорошим нападающим.

С тех пор как он уехал в Италию, где очень высокое давление и страстные болельщики, он играет блестяще. В их игре так много темпа, а он атлетичен, хладнокровен и очень уверен в своих силах.

Для «Челси» будет очень хорошо, если им удастся заполучить Осимхена. Он чем-то напоминает мне Дрогба. Он, безусловно, обладает теми же качествами, что и Дидье», – сказал экс-хавбек «Челси», «Арсенала» и сборной Франции в интервью Premier League Odds.

Виктор Осимхен набрал 24 (21+3) очка по системе «гол+пас» в 25 матчах за «Наполи» в этом сезоне. С 19 мячами он является лучшим бомбардиром Серии А.

Подробную статистику нигерийского форварда можно найти здесь.

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