«Челси» стоит купить Осимхена, он может снять проклятие нападающих. Виктор напоминает Дрогба». Пети о форварде «Наполи»
Эммануэль Пети посоветовал «Челси» приобрести Виктора Осимхена.
«На месте «Челси» я бы выбрал Осимхена, а не Маркуса Тюрама. Вы знаете, что в «Челси» существует проклятие нападающих, но когда-нибудь оно будет снято, и он может это сделать. Я слежу за Осимхеном с тех пор, как он играл за «Лилль», уже тогда был очень хорошим нападающим.
С тех пор как он уехал в Италию, где очень высокое давление и страстные болельщики, он играет блестяще. В их игре так много темпа, а он атлетичен, хладнокровен и очень уверен в своих силах.
Для «Челси» будет очень хорошо, если им удастся заполучить Осимхена. Он чем-то напоминает мне Дрогба. Он, безусловно, обладает теми же качествами, что и Дидье», – сказал экс-хавбек «Челси», «Арсенала» и сборной Франции в интервью Premier League Odds.
Виктор Осимхен набрал 24 (21+3) очка по системе «гол+пас» в 25 матчах за «Наполи» в этом сезоне. С 19 мячами он является лучшим бомбардиром Серии А.
Подробную статистику нигерийского форварда можно найти здесь.
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1. зачем Осимхену идти на дичайшее понижение (Реал, Бавария, клубы АПЛ тоже смогут ему отсыпать нехилую личку)
2. зачем Челси сам Осимхен, если к ним летом возвращается топарь Лакака?
3. где подписать петицию, чтобы Тэйлор больше не обслуживал матчи Челси? Такими темпами этот мерзавец отправит синих в Шип.