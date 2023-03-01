«Челси» стоит купить Осимхена, он может снять проклятие нападающих. Виктор напоминает Дрогба». Пети о форварде «Наполи»

Теги Боруссия Менхенгладбах Челси Дидье Дрогба премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Наполи Эммануэль Пети Маркус Тюрам Виктор Осимхен Футбол

Эммануэль Пети посоветовал «Челси» приобрести Виктора Осимхена.

«На месте «Челси» я бы выбрал Осимхена, а не Маркуса Тюрама. Вы знаете, что в «Челси» существует проклятие нападающих, но когда-нибудь оно будет снято, и он может это сделать. Я слежу за Осимхеном с тех пор, как он играл за «Лилль», уже тогда был очень хорошим нападающим.

С тех пор как он уехал в Италию, где очень высокое давление и страстные болельщики, он играет блестяще. В их игре так много темпа, а он атлетичен, хладнокровен и очень уверен в своих силах.

Для «Челси» будет очень хорошо, если им удастся заполучить Осимхена. Он чем-то напоминает мне Дрогба. Он, безусловно, обладает теми же качествами, что и Дидье», – сказал экс-хавбек «Челси», «Арсенала» и сборной Франции в интервью Premier League Odds.

Виктор Осимхен набрал 24 (21+3) очка по системе «гол+пас» в 25 матчах за «Наполи» в этом сезоне. С 19 мячами он является лучшим бомбардиром Серии А.

Подробную статистику нигерийского форварда можно найти здесь.

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22 комментария

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Obdob
Ответ QWertY
Ору про Тейлора. Значит не я один заметил, что после каждого обсера для пенсов виноват судья))
у них вообще как-то не сложились отношения с лысыми судьями))
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QWertY
Ответ Obdob
Эта новость генерирует сразу 3 вопроса: 1. зачем Осимхену идти на дичайшее понижение (Реал, Бавария, клубы АПЛ тоже смогут ему отсыпать нехилую личку) 2. зачем Челси сам Осимхен, если к ним летом возвращается топарь Лакака? 3. где подписать петицию, чтобы Тэйлор больше не обслуживал матчи Челси? Такими темпами этот мерзавец отправит синих в Шип.
Ору про Тейлора. Значит не я один заметил, что после каждого обсера для пенсов виноват судья))
0
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kin
Он напоминает Дрогба только цветом кожи
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llolishe
Ответ QWertY
Да
Де Лаурентис сам понимает что Хвичу или Осихмена скоро купит другой топ клуб
+1
-1
0
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llolishe
Ответ Inside 88 LW
Игра у них тоже - аномальная?
Раз за дофига лет собрались и выдали норм сезон-вот же заслуга
Стоило продать Кулибали и купить мотивированного ЦЗ
+1
-1
0
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Obdob
Эта новость генерирует сразу 3 вопроса:
1. зачем Осимхену идти на дичайшее понижение (Реал, Бавария, клубы АПЛ тоже смогут ему отсыпать нехилую личку)
2. зачем Челси сам Осимхен, если к ним летом возвращается топарь Лакака?
3. где подписать петицию, чтобы Тэйлор больше не обслуживал матчи Челси? Такими темпами этот мерзавец отправит синих в Шип.
+3
-2
+1
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Shuller18
А может стать очередным Лукаку, Моратой, Муту, Шевченко или Креспо...
0
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DolJun
заверните
0
-2
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Любезный Коссутий
зачем им Осимхен, когда есть Лукаку 🤷‍♂️ Ромелу стоит дать новый шанс проявить себя в нашем челси
0
-1
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Роман Князефф
Любой совет челси кого то купить, звучит кактроллинг 😂😂😂
+1
-1
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QWertY
Ответ llolishe
Наполя после фартового сезона сама может в ЛК отправится-думаешь им так будет фартить и дальше?
Да
0
-2
-2
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Inside 88 LW
Ответ llolishe
Аномальный сезон)В один сезон Наполи, Арсенал и Спартак Москва могут претендовать на чемпионство только в фантастике
Игра у них тоже - аномальная?
0
-2
-2
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llolishe
Ответ Inside 88 LW
Наполи первые в серии А, отрыв от 2 места - 18 очков. О чем ты?
Аномальный сезон)В один сезон Наполи, Арсенал и Спартак Москва могут претендовать на чемпионство только в фантастике
+1
-2
-1
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Inside 88 LW
Ответ llolishe
Наполя после фартового сезона сама может в ЛК отправится-думаешь им так будет фартить и дальше?
Наполи первые в серии А, отрыв от 2 места - 18 очков. О чем ты?
+3
-1
+2
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llolishe
Ответ QWertY
А Осимхен захочет пылить в Лиге Конференции?(и то не факт)
Наполя после фартового сезона сама может в ЛК отправится-думаешь им так будет фартить и дальше?
0
-3
-3
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llolishe
А зачем тогда Фофану покупали ?
0
-1
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Inside 88 LW
Жду лета чтобы глянуть на ценник для Челси за Осимхена )))
0
-1
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Teodrakis
Нападающий нужен только для завершения, но было бы что завершать. Вообще нападающие у Челси последние кого надо менять и дополнять. Ближайшие годы если кого и покупать, то крайних защитников и опорника. И то не сейчас, а через год-два.
0
-1
-1
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QWertY
А Осимхен захочет пылить в Лиге Конференции?(и то не факт)
+4
-4
0
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Wekil Halylow
Зачем рисковат Осимхену лучше перейти мю
+6
-6
0
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Supreme Allah
Ответ градус ненависти
Что общего у Осимхена и Дрогба кроме того что оба негры? Абсолютно разные игроки
Вот это и общее. Потому что реально больше ничего нету.
0
-1
-1
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градус ненависти
Что общего у Осимхена и Дрогба кроме того что оба негры? Абсолютно разные игроки
0
-1
-1
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