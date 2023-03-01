В Афганистане планируют восстановить женскую сборную – набор ведется и за рубежом. Ее распустили после возвращения талибов* к власти

Теги женский футбол сборная Афганистана Футбол

В Афганистане восстановят женскую сборную.

Федерация футбола Афганистана объявила, что планирует сформировать женскую сборную. Набор игроков будет проводиться как внутри страны, так и за ее пределами. Федерация попросила футболисток, заинтересованных в выступлениях за национальную команду, заполнить специальную форму.

«Все футболистки женского пола, независимо от того, являются ли они бывшими игроками сборной и того, живут ли они за границей, должны поделиться с нами информацией о себе, и мы привезем их в тренировочный лагерь», – заявил представитель федерации Ферозе Машауф.

Отметим, что с возвращением к власти талибов* («Талибан» – организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ) женская сборная была распущена, а ее деятельность прекращена.  

Сообщается, что инициативу по восстановлению женской сборной Афганистана поддержала ФИФА.

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18 комментариев

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Lavinka
Сказки это . Женщин там за людей не считают .
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11 метровый
Ответ Dizzod
кстати в США ЛГБТ парады разрешили, так что Россия не должна отставать. вы же любите как в США.
Мониторишь страны где разрешают ЛГБТ парады? Какой ты прогрессивный)
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11 метровый
Ответ Екн Лор
Не * запрещённая организация, а друзья и партнёры РФ
Не только РФ...

https://eadaily-com.turbopages.org/turbo/eadaily.com/s/ru/news/2022/03/24/ministr-inostrannyh-del-kitaya-pribyl-s-vizitom-v-afganistan
+1
0
+1
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Great ManUtd
если афганцы хотят чего то добиться им пора заканчивать с исламом, иначе будут жить как в каменном веке.
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Ярик01
Ответ Сергей Кильцов
Рапино должна быть недовольна - после позорного бегства соотечественников Афганистан остался без женского футбола. :(
Главное, что ты увеличением поставок хмурого доволен был. А какие -то Рапины вену не порадуют
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Ярик01
, и мы привезем их в тренировочный лагерь»,

Так себе идея, учитывая, что из госслужащих женщин выгнали до "формирования правил поведения"
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fbd
Тренировочный лагерь в Афганистане явно с футболом ассоциируется)
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Dizzod
Ответ ivanzhu90
Да, та самая организация с которой США заключают договора. США и «Талибан» подписали соглашение о мире и выводе американских войск. Церемония подписания документа состоялась в субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе. После Халилзад и Барадар пожали друг другу руки, на мероприятии присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Майк Помпео.
В списке террористических организаций Госдепартамента США эта группа никогда не фигурировала, хотя в нем числится, например, пакистанский Тахрик-е-Талибан, как и еще более 70 различных группировок.
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Dizzod
Ответ ivanzhu90
Да, та самая организация с которой США заключают договора. США и «Талибан» подписали соглашение о мире и выводе американских войск. Церемония подписания документа состоялась в субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе. После Халилзад и Барадар пожали друг другу руки, на мероприятии присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Майк Помпео.
кстати в США ЛГБТ парады разрешили, так что Россия не должна отставать. вы же любите как в США.
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+10
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max bogomazov
Религиозный маразм
+5
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ivanzhu90
Ответ Gregory Chernishov
Это та самая "организация", которую Лавров с хлебом и солью в Москве встречал?
Да, та самая организация с которой США заключают договора.
США и «Талибан» подписали соглашение о мире и выводе американских войск.
Церемония подписания документа состоялась в субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе. После Халилзад и Барадар пожали друг другу руки, на мероприятии присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Майк Помпео.
+10
-18
-8
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валя_стакан
О наши новые друзья адекватные мужики талибы шахиды
+1
-3
-2
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Екн Лор
Не * запрещённая организация, а друзья и партнёры РФ
+44
-4
+40
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Антофф
Хорошее место лагерем не назовут. ©
+7
-1
+6
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Сергей Кильцов
Рапино должна быть недовольна - после позорного бегства соотечественников Афганистан остался без женского футбола. :(
+6
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Любезный Коссутий
в тренировочном лагере им раздадут автоматы
+2
-1
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Sevuska
Также и сборную Украины скоро будут набирать 😎
+6
-8
-2
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Gregory Chernishov
Это та самая "организация", которую Лавров с хлебом и солью в Москве встречал?
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-8
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