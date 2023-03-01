В Афганистане планируют восстановить женскую сборную – набор ведется и за рубежом. Ее распустили после возвращения талибов* к власти
В Афганистане восстановят женскую сборную.
Федерация футбола Афганистана объявила, что планирует сформировать женскую сборную. Набор игроков будет проводиться как внутри страны, так и за ее пределами. Федерация попросила футболисток, заинтересованных в выступлениях за национальную команду, заполнить специальную форму.
«Все футболистки женского пола, независимо от того, являются ли они бывшими игроками сборной и того, живут ли они за границей, должны поделиться с нами информацией о себе, и мы привезем их в тренировочный лагерь», – заявил представитель федерации Ферозе Машауф.
Отметим, что с возвращением к власти талибов* («Талибан» – организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ) женская сборная была распущена, а ее деятельность прекращена.
Сообщается, что инициативу по восстановлению женской сборной Афганистана поддержала ФИФА.
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