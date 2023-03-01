УЕФА пригласил Россию на турнир развития для девушек до 17 лет. Он пройдет в Бангладеш

УЕФА пригласил Россию на турнир развития для девушек до 17 лет.

« действительно получил приглашение от принять участие в турнире развития в Бангладеш, в котором принимают участие женские сборные до 17 лет», – говорится в сообщении.

14 февраля пресс-служба Федерации футбола Южной Азии (SAFF) сообщила, что женская сборная России до 17 лет примет участие в турнире под эгидой организации.

Сообщалось, что российские футболистки проведут матчи с командами Бангладеш, Бутана, Непала и Индии. Турнир пройдет в Дакке с 20 по 28 марта.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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