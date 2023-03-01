УЕФА пригласил Россию на турнир развития для девушек до 17 лет. Он пройдет в Бангладеш

Теги УЕФА женский футбол РФС ТАСС Футбол

УЕФА пригласил Россию на турнир развития для девушек до 17 лет.

«РФС действительно получил приглашение от УЕФА принять участие в турнире развития в Бангладеш, в котором принимают участие женские сборные до 17 лет», – говорится в сообщении.

14 февраля пресс-служба Федерации футбола Южной Азии (SAFF) сообщила, что женская сборная России до 17 лет примет участие в турнире под эгидой организации.

Сообщалось, что российские футболистки проведут матчи с командами Бангладеш, Бутана, Непала и Индии. Турнир пройдет в Дакке с 20 по 28 марта.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
Ответ Вадим flanec
Так это же здорово. Международные соревнования, какой никакой опыт будет полезен для сборной России.
Никакой опыт - как правило не полезен)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
Такой турнир могли бы и сами провести.. без УЕФА..Походу развод мошенников))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lisic
При чем тут УЕФА? Может, АФК пригласила?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
Ответ literally
это же хорошо?
Кому.? Мне не очень))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trav
Ответ Давид Agabekyan
Бангладеш не склоняется?
склоняется, конечно. но это же Спортс
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Так это же здорово. Международные соревнования, какой никакой опыт будет полезен для сборной России.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Точно УЕФА пригласил? Что-то участники все из Азии.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
Бангладеш не склоняется?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никому_никабельный
Спонсор сего действа Газпром?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
literally
это же хорошо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
неплохо..шахматистов в азию
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий