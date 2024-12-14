Форвард «Торино» Че Адамс забил с центра поля победный гол в матче с «Эмполи»
Форвард «Торино» Че Адамс забил с центра поля победный гол в игре с «Эмполи» (1:0).
28-летний игрок сборной Шотландии отличился на 70-й минуте матча чемпионата Италии во время контратаки, заметив, что вратарь хозяев Девис Васкес вышел далеко из ворот.
Всего в 15 матчах текущего сезона Серии А на счету Адамса 4 гола и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер Серии А
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем