Моуринью дисквалифицирован на 2 матча Серии А за конфликт с арбитрами игры против «Кремонезе». Тренер «Ромы» заходил в судейскую

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия дисквалификации судьи Кремонезе Марко Пиччинини Марко Серра Футбол

Жозе Моуринью дисквалифицирован на 2 матча Серии А.

Такое наказание Серия вынесла тренеру «Ромы» за его поведение во время и после матча с «Кремонезе» в 24-м туре (1:2). Напомним, главный тренер римлян вступил в конфликт с резервным арбитром Марко Серрой, а затем – с главным судьей Марко Пиччинини. Португалец был удален на 1-й минуте второго тайма.

Серия А объяснила дисквалификацию тренера.

«[Моуринью дисквалифицирован] за то, что он оспорил решение судьи в решительной и провокационной манере на второй минуте второго тайма и повел себя так же во время удаления.

Кроме того, он вошел в судейскую комнату и обратился к четвертому арбитру с оскорбительными выражениями и предположениями после завершения матча», – говорится в пресс-релизе лиги. 

Моуринью не сможет руководить «Ромой» во время матчей с «Ювентусом» и «Сассуоло», которые состоятся 5 и 12 марта соответственно. 

4-й арбитр матча с «Кремонезе» сказал Моуринью «заниматься своей херней» в ответ на претензии тренера «Ромы». После удаления Серра сказал Жозе: «Все смеются над тобой. Иди домой»

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18 комментариев

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Sardorbek Mamazhanov
Ответ benjamin92
Сколько лет Реал не тренирует, а всё в судейскую ходит
Не волнуйтесь, скоро уже расследование закончится и будете наслаждаться Сегундой )
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King_X
Ответ Los Galácticos
Моур отводит внимание от позора как может, в этот раз все будут говорить о его 2-х матчевой дисквалификации, все прошло по плану. Просто гений.
Его на первых минутах матча удалили же
Или он знал, что не Рома проиграет матч?
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Ansu Fati
Уже какое по счету удаление? Скоро Рамоса догонит))
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Wiley Fox
Видимо, в глаза не тыкал пальцами

Тыкал бы - дали бы больше
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Милан. Тонали. 8.
Без Моура Рома играет намного лучше ☝️🤭😄 ...
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OldRedWhite
Ответ Los Galácticos
Моур отводит внимание от позора как может, в этот раз все будут говорить о его 2-х матчевой дисквалификации, все прошло по плану. Просто гений.
Судя по вчерашней игре Ювентуса , вполне может себе позволить отдых , поскольку сопротивление бесполезно)))
Да и за результат скажет : Не отвечаю !
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Милан. Тонали. 8.
Ответ AF007
Поскорее бы уже уволили и отправили посылкой в аль наср к другой истеричке
🤭😄
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Милан. Тонали. 8.
Моуринью не сможет руководить «Ромой» во время матча с «Ювентусом», - значит Рома победит без него как уже победила Интер без него ☝️🤭😄 ...
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benjamin92
Сколько лет Реал не тренирует, а всё в судейскую ходит
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-6
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Милчик
Создает видимость некоего заговора против него, хотя банально его команда играет убого. Особенно было смешно читать, что удалили его из-за след матча с Юве. Видимо он ен в курсах, как там щас пытаются Юве в Серию Б отправить
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Зизуха
"А чем я хуже Галицкого" - ответил Моуринью, зайдя в судейскую
+2
-3
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TiNO
А судью-провокатора наказать не судьба?
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вовочка6762
Маур на этих конфликтах делает себе карьеру !
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Ефии
Мокр гениален 🔥🔥🔥
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Los Galácticos
Моур отводит внимание от позора как может, в этот раз все будут говорить о его 2-х матчевой дисквалификации, все прошло по плану. Просто гений.
+13
-6
+7
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Direct free kick
Очередной несправедливый бан великого Моуриньо
+3
-7
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Фанат Лионеля Месси
Это уже какая по счету дисквалификация у Моуриньо в Роме?
+2
-5
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AF007
Поскорее бы уже уволили и отправили посылкой в аль наср к другой истеричке
+5
-8
-3
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