Моуринью дисквалифицирован на 2 матча Серии А за конфликт с арбитрами игры против «Кремонезе». Тренер «Ромы» заходил в судейскую

дисквалифицирован на 2 матча Серии А.

Такое наказание Серия вынесла тренеру «Ромы» за его поведение во время и после матча с «Кремонезе» в 24-м туре (1:2). Напомним, главный тренер римлян вступил в конфликт с резервным арбитром , а затем – с главным судьей . Португалец был удален на 1-й минуте второго тайма.

Серия А объяснила дисквалификацию тренера.

«[Моуринью дисквалифицирован] за то, что он оспорил решение судьи в решительной и провокационной манере на второй минуте второго тайма и повел себя так же во время удаления.

Кроме того, он вошел в судейскую комнату и обратился к четвертому арбитру с оскорбительными выражениями и предположениями после завершения матча», – говорится в пресс-релизе лиги.

Моуринью не сможет руководить «Ромой» во время матчей с «Ювентусом» и «Сассуоло», которые состоятся 5 и 12 марта соответственно.

4-й арбитр матча с «Кремонезе» сказал Моуринью «заниматься своей херней» в ответ на претензии тренера «Ромы». После удаления Серра сказал Жозе: «Все смеются над тобой. Иди домой»

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