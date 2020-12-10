Агент Гурцкая о видео с Дзюбой: «Артем показал, что у него железный характер. Фанаты поддержали бы его, если бы он был из Петербурга»

Футбольный агент высказался о скандальной ситуации, в которую попал форвард .

– Вы с начала до конца посмотрели видос с Дзюбой?

– Нет. Я сказал «нет» и заплакал. Нет-нет, не с начала до конца, не знаю. Прочитал много про это. Видео же не мне отправляли. Зачем мне смотреть его до конца? Не моя тема.

– Вы разделяете точку зрения о том, что в этом нет ничего страшного, все так делают?

– Конечно, разделяю. Конечно. Просто подлец тот, кто это слил или украл эту информацию у человека. Просто подлец. Ну а то, что он это делал в номере отеля – он же не делал это на стадионе. Делал бы он это на стадионе, так все бы сказали: «Ты с ума сошел?»

Он делал это в номере или дома у себя, один находясь в комнате. Поэтому я вообще считаю, что это и к футболу мало отношения имеет.

– Возникает тогда вопрос: почему его не взяли в сборную, а в «Зените» лишили капитанской повязки?

– Лишение капитанской повязки в «Зените» – это неправильно, а в сборную его не взял Стас [Черчесов] только по одной причине. Он его правильно не взял. Я на 100% уверен, что Стас не взял его в сборную из-за футбола. Он не взял его, чтобы и Дзюбу, и команду не дергали с этим. Тогда это было свежо. За два или за три дня до этого. Игра сборной вообще отошла бы на второй план. Журналисты только и задавали бы вопрос про это видео.

Стас и для «Зенита» хорошо сделал. Отдохнувший Дзюба на финишном куске все им и сделал. Понимаешь?

Я так скажу: Артем за все это время показал, что у него железный характер. Он вообще не реагирует на эти скандалы, окружающие его. Другого это могло бы сломать. Миранчука бы это сломало. Точно. По характеру потому что другой. Понимаешь?

Есть люди с железным характером. Например, Игоря Денисова ничего бы не сломало. Или Андрея Аршавина, Игнашевича. Сейчас таких футболистов уже нет. Сейчас они принцессы, неженки, им слова не скажешь.

Поэтому Дзюба и капитан сборной. Если бы такое случилось с футболистом более мягкого характера, он бы так быстро не вернулся в игру. Этому просто все пофиг. Он просто как-то стер эту информацию. Он это показал и в 2018 году, когда пытались раскачать историю, которая у него в машине приключилась. Кто-то влез к нему в машину. Опять же. Он же не делал это на улице, он же не делал это в кинотеатре.

– Я видел, что в первом матче после этого видоса ему было очень тяжело. С «Краснодаром».

– Но он все равно забил решающий гол.

– Но вы же понимаете, что фанаты теперь не отпустят?

– Слушай, ну это вопрос фанатов. Они все время находят себе каких-то врагов, с которыми надо воевать. Был бы Дзюба питерским, петербуржцем – была бы акция поддержки. Он москвич, он спартач, и ему это постоянно припоминают. На этом просто поставим точку. В этом противостоянии.

Когда были истории с ребятами из Санкт-Петербурга – с ними тоже приключались разные истории. Но их фанаты поддерживали, потому что они свои. А здесь как бы варяг – можно покусать. Тем более со спартаковским прошлым, – сказал Гурцкая.