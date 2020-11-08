Дзюба об интимном видео: «Иногда захожу на Sports.ru. Когда смешно про меня, могу до слез смеяться. Тема не болезненная»

Нападающий вспомнил о скандале с его интимным видео, слитым в сеть.

– В какой момент ты понял, что вся эта красота находится в интернете?

– Сразу же, как появилось. Мне сразу начали писать все – все мои знакомые и близкие набрали, написали. Очень много людей сразу отреагировали – как помочь?

Меня предупреждали, что есть ситуация, что будут всякие на тебя... Но я не придавал значения – типа, кто я и что я? Не такого полета птица.

– А выяснилось-то! 22-й номер.

– Зато теперь все знают, что у меня 22-й номер (улыбается).

– И еще тысяча комментариев: этими руками кубок держит, дети фотографируются.

– Говорят же, что у меня очень сильные руки, рука.

– Это же самая залайканая штука всегда на , когда любая новость про Дзюбу – всегда шутка про руки.

– Это да, стабильно. Я, честно говоря, иногда захожу на Sports.ru посмотреть, на «Чемпионате» иногда сижу. На самом деле, там очень много негатива. Но находятся иногда...

– Бриллианты.

– Да. Когда смешно про меня, я могу до слез смеяться и хлопать: «Ну, это было гениально».

– А ты не хотел подойти к Семаку и сказать: «Богданыч, я сегодня играть не буду»?

– Нет, нет. Для меня это позор – уйти. Я для себя решил и ругал кого-то. Проигрываешь, что-то не проходит – тебя могут поменять, потому что возишь говно.

Для меня это было бы побегом, предательством команды. Я прекрасно понимал, что нет Дриусси, Азмуна. Для меня сдаться – это позор был бы. Я понимал, если мы обкакаемся, прилетит, наверное, мне – ну и пусть.

– Ну, тебе и прилетело от «Виража».

– Ну, да, были моменты. А когда подошли несколько ребят и пожали руку, особенно молодые, что я прошел это все, они меня признали.

И пока я ехал до дома, у меня было минут пять – пожалел немножко себя, всплакнул, не мог в себе это держать. Говорят же, почему женщины живут дольше, чем мы – они чуть эмоций выдали, поплакали, а мы все в себе держим.

Я тогда не мог сдержаться – у меня были ужасные сутки. Всю ночь писали. Я блокирую комментарии, закрыл их, понимая, что будет вся эта грязь. Было ужасно. Потом начали еще, что чуть ли не я это выложил – ну это вообще. Надо быть дебилом.

– А потом видео на сеновале.

– Ну это уже был легкий троллинг.

– Мы должны были об этом поговорить. Я смотрю, что ты эту ситуацию с видео...

– Без проблем, она у меня не болезненная.

– Ты ее уже отпустил – и ржешь, когда обсуждаешь.

– Да.

– А какие были первые три слова, когда все оказалось в сети? Или одно.

– #######. Я охренел. Первую неделю, дней десять тяжело было. Было неприятно.

– Правда ли, что у тебя деньги вымогали перед этим?

– Давайте не будем об этом. Меня попросили определенные люди, чтобы меньше этого касалось.

– Сколько паролей теперь у тебя на телефоне?

– Нету. Это было видео двухлетней давности. Я отдал специальные людям, чтобы все почистили, убрали, чтобы ничего не было. Не надо хранить такие вещи, – сказал Дзюба.