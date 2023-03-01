Гризманн о переходе из «Атлетико» в «Барсу»: «Он причинил много боли болельщикам. На их месте я бы тоже был очень зол. Я это заслужил»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн высказался о переходе из «Атлетико» в «Барселону».

Французский форвард присоединился к команде в 2019 году. С прошлого сезона он вновь выступает за мадридский клуб. 

«Он [трансфер] причинил много боли болельщикам. Они дали мне все, а в итоге я ушел, потому что я хотел этого, это мне было нужно.

На месте фанатов я бы тоже был очень зол. Я это заслужил.

Я стал работать, чтобы попытаться изменить это. Те, кто со мной знакомы, знают, что мне нужны отношения с болельщиками, мне нужна их привязанность, их поддержка, чтобы выступать на высшем уровне», – сказал Гризманн в интервью Movistar. 

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20 комментариев

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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Barsa! bolshe chem klub
покажите пример где не начудил Бартомеу
Ну в этом случае, это больше всего похоже на отмывание средств. За игрока в таком возрасте платить такие деньги и приглашать его, заведомо понимая, что его позиция по сути занята Месси - это что-то непонятное. Ни на какой другой позиции он не способен играть, что и показало время. Для чего брались Коутиньо и Дембеле, пусть и за большие деньги, но по позиции и их универсализму - понятно.
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Старый Знакомый
лично у меня главные претензии к Гризману не потому что он просто перешел из Атлетико в Барсу, а из-за того КАК он переходил.
Ты полгода морочишь мозги всем сторонам как в 2018 году, устраиваешь реалити шоу из своих раздумий, транслируемое компанией игрока Барсы в лице Пике (на секундочку твоим потенциальным сокомандником), держишь в напряжении фанатов своей нынешней команды в лице фанов Атлетико, которые в тебе души не чаяли и ноешь на камеру о муках выбора, а потом в последний момент всё отменяешь, подписываешь выгодный контракт и всеуслышание выдаёшь глупую фразу, что не хочешь служить лейтенантом Месси в Барселоне поэтому решил остаться в любимом клубе. НО на следующий сезон бездарно вылетаешь из ЛЧ от Юве Рона и тут же во всеуслышание опять ноешь, что жалеешь о сорвавшемся трансфере и сам же опять просишься в Барсу.
Гриз, ты дурачек?
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S H A R K
Ответ Papa Paolo
Норм тип, все ошибаются или даже может этот переход был нужен, как часть пути.
Гризманн не был провальным трансфером. Да, он не оправдал те ожидания, за которых дали 120 млн, но он всё равно имеет приличную статистику. Да и играл он не на своей позиции, при Хави мог бы заиграть, но огромная личка заставила его продать обратно
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xbfy7wncvc
Ответ Футбол_это_жизнь
От этого перехода пользы получил - Никто!
Атлетико?
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Raul14
Развели БЧК(Больше Чем Кабинет) как могли))
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Homelender_666
Гризи со своим искуплением придётся отойти в сторону. Сегодня на спортсе главным шоуменом является баловник Дзюба.
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lovegrime
Ответ Barsa! bolshe chem klub
покажите пример где не начудил Бартомеу
Бартомеу засланный козачок от какого нибудь реала или ещё чего нибудь, недоброжелатели в общем, это 100%. Человек проживший хотя бы 5 лет на планете земля не может быть таким тупым
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Montenegro Serbian
Ответ Papa Paolo
Норм тип, все ошибаются или даже может этот переход был нужен, как часть пути.
Да в том, что какой-то игрок решил попробовать сменить клуб и опыт вышел неудачным, ничего плохого нет. Не попробуешь - не узнаешь.

Проблема в другом: есть определённая когорта игроков ТУПИЦ, которых никто не тянет за язык и не заставляет целовать эмблема клубов и признаваться им вечной любви.
Но потом эти тупицы переход в стан к принципиальному сопернику и выглядят просто как идиоты.

Вот в случае с Гризманном всё ровно так же. Да вечной любви к Атлетико он не клялся, но зачем-то базарил что ни за что не перейдёт в Барселону. Но перешёл и ещё устроил перед этим и в начале перехода фестиваль лизания задницы Месси, типа он всё для него сделает и будет служить ему (откуда и пошёл мем про Лейтенанта).

Тупо и глупо для взрослого мужчины так переобуваться.
Вот вообще ни капли сожаления к нему. Не следит за языком, а потом активно им работает.

Ну такое себе.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Бартомеу канеш начудил с этим трансфером
покажите пример где не начудил Бартомеу
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Пирс Морган
Там же еще было, что «Атлетико» специально доводил баланс матчей Гризманна до такого уровня, чтобы не платить неустойку) Парень попал под каток со всех сторон, здорово, что у него сейчас все хорошо
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Футбол_это_жизнь
От этого перехода пользы получил - Никто!
+1
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Azat Sary
А сколько боли ты причинил самим кулес? Эхх…
+13
-2
+11
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Sevuska
Это было жалкое зрелище разжалования маршала Атлетико в лейтенанты Месси .
И по игре , и по сути 👍
+7
-2
+5
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Winter Soldier
Да, Гризманн, конечно, изящно переобувается прямо в воздухе. Игрок отличный, но шалобол тот еще
+2
-2
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Winnie the Pooh
Ответ Александр Конев
Зачем же тогда переходил?
зачем переходят в реал или барсу? за трофеями. барса на момент его перехода не была такой разобранной
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Эден Азаров
Кто-кто, но Гризман заслуживает прощения. Подумаешь в двухгодичную аренду съездил лямов за 120
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-2
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Бартомеу канеш начудил с этим трансфером
+3
-3
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Papa Paolo
Норм тип, все ошибаются или даже может этот переход был нужен, как часть пути.
+6
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Вечно Молодой
Ответ Александр Конев
Зачем же тогда переходил?
тем более, после своих же заявлений, что не перейдет)
+3
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Александр Конев
Зачем же тогда переходил?
+4
-1
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