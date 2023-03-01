Гризманн о переходе из «Атлетико» в «Барсу»: «Он причинил много боли болельщикам. На их месте я бы тоже был очень зол. Я это заслужил»
Антуан Гризманн высказался о переходе из «Атлетико» в «Барселону».
Французский форвард присоединился к команде в 2019 году. С прошлого сезона он вновь выступает за мадридский клуб.
«Он [трансфер] причинил много боли болельщикам. Они дали мне все, а в итоге я ушел, потому что я хотел этого, это мне было нужно.
На месте фанатов я бы тоже был очень зол. Я это заслужил.
Я стал работать, чтобы попытаться изменить это. Те, кто со мной знакомы, знают, что мне нужны отношения с болельщиками, мне нужна их привязанность, их поддержка, чтобы выступать на высшем уровне», – сказал Гризманн в интервью Movistar.
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Ты полгода морочишь мозги всем сторонам как в 2018 году, устраиваешь реалити шоу из своих раздумий, транслируемое компанией игрока Барсы в лице Пике (на секундочку твоим потенциальным сокомандником), держишь в напряжении фанатов своей нынешней команды в лице фанов Атлетико, которые в тебе души не чаяли и ноешь на камеру о муках выбора, а потом в последний момент всё отменяешь, подписываешь выгодный контракт и всеуслышание выдаёшь глупую фразу, что не хочешь служить лейтенантом Месси в Барселоне поэтому решил остаться в любимом клубе. НО на следующий сезон бездарно вылетаешь из ЛЧ от Юве Рона и тут же во всеуслышание опять ноешь, что жалеешь о сорвавшемся трансфере и сам же опять просишься в Барсу.
Гриз, ты дурачек?
Проблема в другом: есть определённая когорта игроков ТУПИЦ, которых никто не тянет за язык и не заставляет целовать эмблема клубов и признаваться им вечной любви.
Но потом эти тупицы переход в стан к принципиальному сопернику и выглядят просто как идиоты.
Вот в случае с Гризманном всё ровно так же. Да вечной любви к Атлетико он не клялся, но зачем-то базарил что ни за что не перейдёт в Барселону. Но перешёл и ещё устроил перед этим и в начале перехода фестиваль лизания задницы Месси, типа он всё для него сделает и будет служить ему (откуда и пошёл мем про Лейтенанта).
Тупо и глупо для взрослого мужчины так переобуваться.
Вот вообще ни капли сожаления к нему. Не следит за языком, а потом активно им работает.
Ну такое себе.
И по игре , и по сути 👍