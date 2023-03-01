Гризманн о переходе из «Атлетико» в «Барсу»: «Он причинил много боли болельщикам. На их месте я бы тоже был очень зол. Я это заслужил»

высказался о переходе из « » в «Барселону».

Французский форвард присоединился к команде в 2019 году. С прошлого сезона он вновь выступает за мадридский клуб.

«Он [трансфер] причинил много боли болельщикам. Они дали мне все, а в итоге я ушел, потому что я хотел этого, это мне было нужно.

На месте фанатов я бы тоже был очень зол. Я это заслужил.

Я стал работать, чтобы попытаться изменить это. Те, кто со мной знакомы, знают, что мне нужны отношения с болельщиками, мне нужна их привязанность, их поддержка, чтобы выступать на высшем уровне», – сказал Гризманн в интервью Movistar.

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