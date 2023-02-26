Тарханов о Fan ID: «Ну раз приняли закон, что делать – выступать против? Смысл? Надо оформлять, ничего сложного. Я за 5 минут справился»

прокомментировал инцидент с Венделом в Ульяновске.

В концовке матча Фонбет Кубка России «Волга» – « » (0:3) в бразильца с трибун бросили банан.

– Разберутся, накажут виновного. Сейчас на всех стадионах есть камеры, этого болельщика, думаю, вычислят. Потому что так нельзя делать. Мы не расистская страна. В России играют футболисты из разных стран, и ко всем относятся хорошо.

– Теперь, наверное, скажут, что всем надо оформлять паспорт болельщика, во всех городах, где есть профессиональные команды.

– Пусть оформят. Я тоже оформил, за пять минут, сам справился. Приехал в Екатеринбург по делам, оформлял там один документ, потом думаю: сделаю заодно Fan ID.

– То есть с компьютером вы на ты?

– Да, конечно. Для молодых это вообще легко. Ну раз приняли такой закон, что делать – выступать против? Смысл? Надо оформлять Fan ID, ничего в этом сложного. К тому же сейчас, как мне кажется, процедуру упростили.

– Когда на стадион собираетесь? Ближе к теплой погоде?

– Я, когда «Урал» приедет в Москву, пойду. На них все время хожу. На «Енисей», когда он приезжает играть в лиге. Красноярск – моя футбольная родина, – сказал экс-тренер клубов Мир .

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска