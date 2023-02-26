Тарханов о Fan ID: «Ну раз приняли закон, что делать – выступать против? Смысл? Надо оформлять, ничего сложного. Я за 5 минут справился»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Первая лига Александр Тарханов Волга Ульяновск Вендел Fan ID дискриминация Футбол

Александр Тарханов прокомментировал инцидент с Венделом в Ульяновске.

В концовке матча Фонбет Кубка России «Волга» – «Зенит» (0:3) в бразильца с трибун бросили банан.

– Разберутся, накажут виновного. Сейчас на всех стадионах есть камеры, этого болельщика, думаю, вычислят. Потому что так нельзя делать. Мы не расистская страна. В России играют футболисты из разных стран, и ко всем относятся хорошо.

– Теперь, наверное, скажут, что всем надо оформлять паспорт болельщика, во всех городах, где есть профессиональные команды.

– Пусть оформят. Я тоже оформил, за пять минут, сам справился. Приехал в Екатеринбург по делам, оформлял там один документ, потом думаю: сделаю заодно Fan ID.

– То есть с компьютером вы на ты?

– Да, конечно. Для молодых это вообще легко. Ну раз приняли такой закон, что делать – выступать против? Смысл? Надо оформлять Fan ID, ничего в этом сложного. К тому же сейчас, как мне кажется, процедуру упростили.

– Когда на стадион собираетесь? Ближе к теплой погоде?

– Я, когда «Урал» приедет в Москву, пойду. На них все время хожу. На «Енисей», когда он приезжает играть в Первой лиге. Красноярск – моя футбольная родина, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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47 комментариев

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Приорат70
Легче всего с философским "в чем смысл?" снять штаны и подставить ....
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Kit244098
Холуй-пенсионер однако))
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pyatachyok
Ответ 78РУС
Против фанайди только те, кому не место на стадионе. Если фанаты бояться назвать свои имена, я считаю нельзя отменять эту идею. Таким на трибунах не место точно.
Ну я против этого, ибо мне не понятно, зачем это каким-то жуликам зарабатывать на подрядах на установку никому не нужной системы. Имя мое было б тут написано, если б прежний эккаунт не забанился, но гугл по моему нику сразу открывает, кто я такой. Я порой хожу на «Брюинс», там никакого айди делать не надо — там и посещаемость почему-то выше, чем в РПЛ, и порядка ничуть не меньше. Впрочем, я уж и забыл, когда последний раз в РПЛ были беспорядки на трибунах. Махачи обычно устраивают не на стадионах.
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исянов
«Ну раз приняли закон, что делать – выступать против? Смысл? Надо мобилизоваться, ничего не поделаешь. Я за 5 минут дошел до военкомата (на гуглкарте)»
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Доктор Верховцев
Скоро примут закон,
Чтоб пихать в жопу кол,
Кол осиновый, им не отравишься!
Наждаком чесанёшь,
Вазелином натрёшь,
Здесь несложно,
За пять минут справишься!
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pyatachyok
Ответ rigobersong
Бежать оформлять загранник, где нужно заполнить все данные о себе за 10 лет, сходить в МФЦ, ждать оформления около месяца, тратить время, так тут все нормально, все бегут первые:) Оформить какой-то код за 5 минут, глобальная проблема:))
От загранника польза есть, а от фанайди какая польза? Типа он нужен, чтобы у тебя не отобрали право, которое у тебя было с рождения?
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fedorbazaykin
До свидания, российский футбол, когда-то ты был весьма хорошим досугом
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Rafael Nadal Parero
Ответ rigobersong
Она такая потому что они сидят и ждут, что кто-то к ним придет и что-то даст:)
достаточно хотя бы не отнимать имеющееся регулярно
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pyatachyok
Ответ BorisBritva
Ходят слухи, что обладателям Fan ID будет предоставляться бронь.
Вот, зришь в корень! Надо было им так и делать, сейчас бы семьдесят пять миллионов фанайдишек уже было б оформлено!
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pyatachyok
Ответ ilya_87
За все время никто с людьми не разговаривал, не объяснял: зачем вообще эта хрень нужна? Уже 20 лет лепят, про безопасность превыше всего. В итоге часть страны в окопах. Почему при наличии билета надо еще где-то отмечаться, чтобы просто сходить с сыном на футбол? почему не нужен магазинID, автобусметоID, а достаточно только билетов.
Сейчас накаркаешь, будет тебе автобусID. Давай, еще чего-нибудь предложи, за ними не заржавеет :)
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rigobersong
Ответ Rafael Nadal Parero
Будто у людей жизнь в очке из-за муниципальных депутатов
Она такая потому что они сидят и ждут, что кто-то к ним придет и что-то даст:)
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Recreated
И этот сгнил, несите следующего!
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левый край
Да, б**! Надо выступать против, если "закон" ограничивает неотъемлимые права граждан РФ!
А ты, тарханов, призываешь рабами становится!
Из совка так и не выехал.(
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Rafael Nadal Parero
Ответ rigobersong
Так я уверен, вы даже не знаете имя депутата по вашему району что бы быть в курсе местных и локальных проблем. Зато в интернете готовы решать проблемы вселенского масштаба, может поэтому у вас всегда так все плохо?:)
Будто у людей жизнь в очке из-за муниципальных депутатов
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ilya_87
За все время никто с людьми не разговаривал, не объяснял: зачем вообще эта хрень нужна? Уже 20 лет лепят, про безопасность превыше всего. В итоге часть страны в окопах. Почему при наличии билета надо еще где-то отмечаться, чтобы просто сходить с сыном на футбол? почему не нужен магазинID, автобусметоID, а достаточно только билетов.
+5
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левый край
Ответ Саша Пушкин
Легко. Продавать бананы в магазинах лишь после предъявления ФанАЙди на кассе.
Цифровой код надо было наносить на каждый банан.
Тогда бы быстро вычислили покупателя.)
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Rafael Nadal Parero
Ну раз начали войну, что делать? Выступать против? Смысл? Надо собираться и идти, тут ничего сложного. Я за 5 минут справился
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larussel7
Такой Лицемер
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Arty K.
ну и дурень, чё ещё сказать
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pele_kan
Ответ инок
А как наличие Fan ID помешает пронести банан на стадион? Или я что-то не понимаю, или банан был заказной...
надо вводить банан ID
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BorisBritva
Ходят слухи, что обладателям Fan ID будет предоставляться бронь.
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Извилина Заремы
А если примут закон об обязательном ношении жёлтой звезды для обеспечения правопорядка на стадионе, тоже нужно будет брать под козырёк?
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Alcsk
Ууууу
Ну всё ясно)
Fan-idite na))
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jwbmwbqvih
Ответ Михо
Очень интересно, ведь метателя до сих пор не нашли, для чего тогда нужен айди? По идее же за минуту все нарушители будут найдены, опознаны и наказаны
В кубке,только на финал,вроде,нужен фан айди. На этом матче не было.
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78РУС
Ответ rarog
вы бы тоньше работали,что ли. Ну не знаю,выкупали бы мертвые старые аккаунты,а не рубили правду матку с датой регистрации вчера)
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