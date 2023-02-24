Моуринью о 2:0 с «Зальцбургом» и выходе в 1/8 ЛЕ: «Прекрасная «Рома». Мы доминировали. Ноль рисков. Мне понравилось все»

высказался о выходе «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы.

Вчера римляне победили « » со счетом 2:0 и вышли в следующую стадию турнира.

«Это была прекрасная « », которая добилась важного результата, проведя совершенный матч на всех уровнях. Игроки снова показали, что у нас сплоченная команда.

Мне понравилось все, но я должен сказать, что наш штаб проделал невероятную работу. Я всегда говорю, что тренеры – лишь продукт работы многих людей. Ребята, которые работают рядом со мной, провели кропотливый анализ, чтобы помочь команде подготовиться наилучшим образом.

Мы добились отличной победы в матче с командой, которая выступала в Лиге чемпионов. В ней собраны очень качественные игроки.

Матч получился очень спокойным, мы доминировали. Ноль рисков. Мы постоянно контролировали ситуацию», – сказал главный тренер «Ромы».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 14:00. Соперниками «Ромы» могут стать «Арсенал», «Бетис», «Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург» и «Юнион».

«Юве», «Ман Юнайтед», «Унион» и «Шахтер». Кто вышел в 1/8 Лиги Европы