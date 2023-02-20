Глейзеры могут остаться во главе «МЮ» в случае сделки с Elliott

могут остаться во главе «МЮ» в случае сделки с Elliott Investment Management.

Ранее сообщалось, что американский хедж-фонд, ранее владевший «Миланом», готов вложиться в «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает ESPN, в Elliott готовы предложить Глейзерам финансовую поддержку, чтобы семья осталась во главе «Манчестер Юнайтед».

На покупку « » также претендуют британский предприниматель Джим Рэтклифф и инвесторы, связанные с правящей семьей Катара. Однако в случае с Elliott речь идет об инвестициях в клуб, а не его приобретении.