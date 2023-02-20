Глейзеры могут остаться во главе «МЮ» в случае сделки с Elliott

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Джим Рэтклифф Футбол

Глейзеры могут остаться во главе «МЮ» в случае сделки с Elliott Investment Management.

Ранее сообщалось, что американский хедж-фонд, ранее владевший «Миланом», готов вложиться в «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает ESPN, в Elliott готовы предложить Глейзерам финансовую поддержку, чтобы семья осталась во главе «Манчестер Юнайтед».

На покупку «Манчестер Юнайтед» также претендуют британский предприниматель Джим Рэтклифф и инвесторы, связанные с правящей семьей Катара. Однако в случае с Elliott речь идет об инвестициях в клуб, а не его приобретении.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fellx
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Нечаев
Ответ Блуждающий странник
Соболезнования МЮ если Элиот купит долю. Глэйзеры будут сказкой на фоне этих экономщиков, их главная задача заработать на команде
Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, её надо больше доить и меньше кормить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вазген, друг Мхитаряна.
Ну и отлично. Хорошая новость. Удачи мю в ЛЕ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lio Loi
Надо провести акцию протеста
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ Блуждающий странник
Соболезнования МЮ если Элиот купит долю. Глэйзеры будут сказкой на фоне этих экономщиков, их главная задача заработать на команде
У всех владельцев не шейхов, задача заработать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Колено решфорда
Ситуация lose - lose
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
whereissuso
Эллиот будут развивать бренд клуба и инфраструктуру, как они делали это с Миланом. Учитывая, что милан и МЮ изначально находятся в принципиально разных экономических условиях, болельщикам МЮ стоит радоваться этому варианту. Смена владельца - всегда риск и в итоге можно получить владельца намного хуже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ksandvankneshas
Худший вариант. И самый правдоподобный(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Football Forever
Набивают цену через новости
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Ужасный вариант
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
будут на двоих доить мю
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
No God please no)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
munchen_fest
Ответ QWertY
Катарцы свое не упустят. Не просто так все их журналисты разрывали твиттер
дай Бог. А то Эллиот с Глейзерами совсем угробят клуб...
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pushkin_CR7
Кажется, события начинают складываться худшим образом. Неудивительно, зная кто такие Глейзеры. Использовать Катар и Рэдклифа в этой ситуации - это так по американски.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rufatik
Ответ konrad
Аут, грамотей
По твоей логике, тогда я должен был вместо «С» написать «Ы», умник…
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
konrad
Ответ Rufatik
Чухал, что будет какой-то подвох во всем этом процессе. #ГЛЭЙЗЕРСОУТ
Аут, грамотей
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Катарцы свое не упустят. Не просто так все их журналисты разрывали твиттер
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rufatik
Чухал, что будет какой-то подвох во всем этом процессе. #ГЛЭЙЗЕРСОУТ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Соболезнования МЮ если Элиот купит долю. Глэйзеры будут сказкой на фоне этих экономщиков, их главная задача заработать на команде
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arm Niko
Только не эти глейзеристы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
удолите
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Черт, давайте не надо?
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Хорошая новость:)
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий