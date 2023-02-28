Глейзеров не устроили предложения о покупке «МЮ». Они хотят 6 млрд фунтов и считают, что популярность и потенциал доходов клуба недооценен
Глейзеров не устроили предложения о покупке «Манчестер Юнайтед».
Официальные предложения сделали два инвестора: катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, предложивший 4,5 млрд евро, и миллиардер Джим Рэтклифф.
По информации Sky Sports, братья Аврам и Джоэл Глейзеры не хотят продавать клуб по цене меньше 6 млрд фунтов. При этом часть семьи Глейзеров согласна на предложенные условия.
В целом Глейзеры ожидали, что к «Манчестер Юнайтед» будет проявлен больший интерес.
Нынешние владельцы «МЮ» готовы продать клуб только при значительном увеличении предложенных сумм. Они считают, что известность клуба, его популярность на развивающихся рынках и потенциал доходов недооценен.
Во интернете уже растет поколение школоты не воубающихся в смысл фразы ’Глорить за Юнайтед’
Школота:
- что? Ась? Ньюкасл??
они хотят частично продать клуб хедж фонду, то есть вкинуть их в дело, и с их помощью выкупить долю клуба у двух остальных братьев и сестры.
почти 450 млрд долларов имеют.
И глейзеры это прекрасно знают