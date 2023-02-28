Глейзеров не устроили предложения о покупке «МЮ». Они хотят 6 млрд фунтов и считают, что популярность и потенциал доходов клуба недооценен

Глейзеров не устроили предложения о покупке «Манчестер Юнайтед».

Официальные предложения сделали два инвестора: катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, предложивший 4,5 млрд евро, и миллиардер Джим Рэтклифф.

По информации Sky Sports, братья Аврам и не хотят продавать клуб по цене меньше 6 млрд фунтов. При этом часть семьи Глейзеров согласна на предложенные условия.

В целом Глейзеры ожидали, что к « » будет проявлен больший интерес.

Нынешние владельцы «МЮ» готовы продать клуб только при значительном увеличении предложенных сумм. Они считают, что известность клуба, его популярность на развивающихся рынках и потенциал доходов недооценен.