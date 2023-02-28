Глейзеров не устроили предложения о покупке «МЮ». Они хотят 6 млрд фунтов и считают, что популярность и потенциал доходов клуба недооценен

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джоэл Глейзер деньги Джим Рэтклифф Футбол

Глейзеров не устроили предложения о покупке «Манчестер Юнайтед».

Официальные предложения сделали два инвестора: катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, предложивший 4,5 млрд евро, и миллиардер Джим Рэтклифф.

По информации Sky Sports, братья Аврам и Джоэл Глейзеры не хотят продавать клуб по цене меньше 6 млрд фунтов. При этом часть семьи Глейзеров согласна на предложенные условия.

В целом Глейзеры ожидали, что к «Манчестер Юнайтед» будет проявлен больший интерес.

Нынешние владельцы «МЮ» готовы продать клуб только при значительном увеличении предложенных сумм. Они считают, что известность клуба, его популярность на развивающихся рынках и потенциал доходов недооценен.

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41 комментарий

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Dm Kznts
Ответ Арман Мартиросян
И получил эпичный игнор от живой легенды и капитана клуба)
я бы предпочёл мега наезды на него от саппорта клуба.
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Asil K
нужно больше золота
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Арман Мартиросян
Ответ Dm Kznts
но при этом он осмелился появиться на уэмбли
И получил эпичный игнор от живой легенды и капитана клуба)
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Sergio Grullo
Какой там популярность?
Во интернете уже растет поколение школоты не воубающихся в смысл фразы ’Глорить за Юнайтед’
Школота:
- что? Ась? Ньюкасл??
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Dm Kznts
Ответ Pavelaznaurov
Семья Глейзеров требует денег, но некоторым они нужны прямо сейчас, у них семейный срач начнётся… интересно … поп корн…
это не проблема вовсе для двух старших братанов это семейки.
они хотят частично продать клуб хедж фонду, то есть вкинуть их в дело, и с их помощью выкупить долю клуба у двух остальных братьев и сестры.
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Виталий Ан
Ответ dr. cage
Глейзеры до победы в КЛ: примерно 5 млрд и клуб ваш.. Глейзеры после победы в КЛ: для тебя братан всего 6 млрд..
Все верно. Мю своими результатами поднял цену. Команда прогрессирует и отличный отрезок удачных результатов показал. Проиграй Барсе и Ньюкаселу цена была бы снижена. А сейчас уже максимальная.
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Marsel Bodro
Ответ dr. cage
Выкинуть из ЛЕ Барсу напыщенного физкультурника Хаве - бесценно. Для всего остального есть Mastercard.
Не люблю барсу, но мне Хави не видится напыщенным. Помоему довольно культурный и адекватный чел.
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Dm Kznts
Ответ llolishe
Владелец Ньюкасла настолько богат что может купить Манчестер Юнайтед если ему захочется)Он в 10 раз богаче владельцев Манчеста Сити,которые миллиарды тратят
катарские ребята тоже не бедные
почти 450 млрд долларов имеют.
И глейзеры это прекрасно знают
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Dm Kznts
Ответ Арман Мартиросян
Их не любят фанаты, а это потенциально опасное явление для крайне дорогого актива.
но при этом он осмелился появиться на уэмбли
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Bymate
Ответ Евгений Есиков
Вот уроды.
Голосом Сухорукова из Брат-2
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Elik1989
Если они смотрят в сторону сделки с Челси, то там не было клубного долга, трофейной засухи и стадиона, который уже трещит по швам не только от своей крутости, но и древности.
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dimonivanov
напоминают Федуна, который хотел за миллиард клуб продать
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Кирилл.С-Пб
Суммы заоблачные. Эта тема не отобьётся никогда
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DolJun
ну а в чем они не правы? сочувствующие мю за что боролись на то и напоролись: говорили мол мю сильнейший футбольный бренд в мире, а когда глейзеры прибегли к этому же аргументу чтобы не продавать за копейки - возмущаются. странные ребята
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Pavelaznaurov
Семья Глейзеров требует денег, но некоторым они нужны прямо сейчас, у них семейный срач начнётся… интересно … поп корн…
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dr. cage
Ответ llolishe
Владелец Ньюкасла настолько богат что может купить Манчестер Юнайтед если ему захочется)Он в 10 раз богаче владельцев Манчеста Сити,которые миллиарды тратят
Ты так выдрачиваешься, будто Ливерпуль уже полгода на Авито не стоит на продаже)
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llolishe
Ответ dr. cage
Глейзеры до победы в КЛ: примерно 5 млрд и клуб ваш.. Глейзеры после победы в КЛ: для тебя братан всего 6 млрд..
А ведь для глоров МЮ этот турнир год назад был второсортным
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llolishe
Владелец Ньюкасла настолько богат что может купить Манчестер Юнайтед если ему захочется)Он в 10 раз богаче владельцев Манчеста Сити,которые миллиарды тратят
+2
-4
-2
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Леонид Ботвинник
Точно как в анекдоте - такая корова и самим нужна. )) Ну ну...
+3
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ман сити фейк
Хотят вложиться в крипту?
0
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Joker17
А Глейзеры не желают сделать скидочку в размере долга, который они клубу оставляют?
+1
-1
0
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Zlatan Ibra
Надо бы Магвайеру сними переговорить ещё разок, Глэйзеры стали забывать, кто Вудворда выкинул на мороз, и почему они продают МЮ.
+6
-1
+5
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Tun
Логично, что считают цену МЮ выше Челси, но реальная продажа там была за 2.75, остальное - инвестиции в клуб
0
-1
-1
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Арман Мартиросян
Ответ v.belorussky
Если у клуба такие хорошие доходы, то зачем вы вообще его продаёте?
Их не любят фанаты, а это потенциально опасное явление для крайне дорогого актива.
+1
-1
0
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Платон Кадагидзе
Анекдот о том, как два еврея продавали один из самых дорогих футбольных клубов мира
+1
-1
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