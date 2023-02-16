Зарема о драке «Спартака» и «Зенита»: «Кофрие не хватало. Будь он там, Родригао не задирал бы ноги так высоко»
Зарема Салихова поздравила Максимилиано Кофрие с 26-летием.
С конца августа 2022 года защитник «Спартака» выступает за французский «Клермон» на правах аренды.
«Максимилиано желаю здоровья, прогрессировать во французском чемпионате и попасть в бельгийскую сборную.
Макса не хватало на кубковом матче против «Зенита». Думаю, будь он там, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Напомним, после финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.
В текущем сезоне Кофрие сыграл 16 матчей в Лиге 1. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Зарему лично проводила инструктаж в СпартаГе, кому и как задирать ноги.
:)))
:)))
не имеешь к Спартаку никакого отношения.
а спортс только рад... как болельщики сочи.
Действительно хватит уже, надоело.
но похоже, что у нее - фобия..)