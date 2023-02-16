Зарема о драке «Спартака» и «Зенита»: «Кофрие не хватало. Будь он там, Родригао не задирал бы ноги так высоко»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России лига 1 Франция Клермон Максимилиано Кофрие Родригао Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова поздравила Максимилиано Кофрие с 26-летием.

С конца августа 2022 года защитник «Спартака» выступает за французский «Клермон» на правах аренды.

«Максимилиано желаю здоровья, прогрессировать во французском чемпионате и попасть в бельгийскую сборную.

Макса не хватало на кубковом матче против «Зенита». Думаю, будь он там, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, после финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

В текущем сезоне Кофрие сыграл 16 матчей в Лиге 1. Его подробную статистику можно найти здесь.

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, Соболев влетал со спины

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51 комментарий

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Андрей Кузьмин
Будь Кофрие там, первая красная была бы показана еще минут за 30-40 до драки
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Князь из Питера
Ответ Жорег Борщофф
Ну не о футболе же им писать. Спартак давно пора отправить в Медиалигу - ему там самое место.
В кино 18+.
Грязные свиньи. Кино для нетрадиционных мужчин.
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denimo21
Ответ fil_spb
Я смотрю эта драка это одно из главных достижений Спартака в 21 веке, судя по реакции. Зарема хвастается, в комментариях болелы гордятся. Осталось посвятить событию отдельный стенд в музее и устраивать ежегодное торжественное празднование в годовщину.
Когда хвастаться больше нечем, остаётся гордиться драками и кубками копа дель соль
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Князь из Питера
Я же говорю ЛГБТ команда.
Зарему лично проводила инструктаж в СпартаГе, кому и как задирать ноги.
:)))
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100% кабан
Ответ fil_spb
Я смотрю эта драка это одно из главных достижений Спартака в 21 веке, судя по реакции. Зарема хвастается, в комментариях болелы гордятся. Осталось посвятить событию отдельный стенд в музее и устраивать ежегодное торжественное празднование в годовщину.
А я смотрю Зенит ни как не успокоится??? Очко горит в кубковом матче?
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Князь из Питера
Она то точно знает, кому и как надо ноги задирать.
:)))
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Посторонним В
Если она так же весела и задорна в постели - я завидую Арнольдычу))
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Посторонним В
Ответ fil_spb
Я смотрю эта драка это одно из главных достижений Спартака в 21 веке, судя по реакции. Зарема хвастается, в комментариях болелы гордятся. Осталось посвятить событию отдельный стенд в музее и устраивать ежегодное торжественное празднование в годовщину.
Иди ты в CAS...
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свинья в лесу
да завались ты уже.
не имеешь к Спартаку никакого отношения.
а спортс только рад... как болельщики сочи.
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Sergei Demidenkov
Уважаемые модераторы! Зачем здесь это и как оно соотносится с названием портала? Снимите, пожалуйста, это с ленты. Кому нужны эти убогие вбросы?
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Сергей Круглов
Ответ Дмитрий9779
Ролик с психологом был не в бровь,а в глаз.Да не бомбит у нее,не бомбит🤣
Она сказала , поздравила с Днюхой, а бомбит то у вас 😂
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Сергей Круглов
Ответ Toni_Montana
Давно хочу написать, все забываю: практически на 100 процентов уверен, что все за Зарему пишет копирайтер. Слишком уж складно получается.
Блииин, да что же ты раньше то не написал!
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Пользователь Huawei
Думал, что помимо нытиков зенитовских все уже забыли по это(ну их хоть можно понять, так огрести на глазах у всей страны) , а тут-то уж.
Действительно хватит уже, надоело.
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Николай Иванов
Ответ Глеб Орлов
Да вроде и Шамар норм справился
Шамар норм по бороде ему насовал
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Slavnov
зарема перебарщивает и так избили,за чем унижать
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Shamarin
Вот и экспертное мнение подъехало, в зажигании ног, она ещё тот специалист.
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Денис Капитонов
Ответ fil_spb
Я смотрю эта драка это одно из главных достижений Спартака в 21 веке, судя по реакции. Зарема хвастается, в комментариях болелы гордятся. Осталось посвятить событию отдельный стенд в музее и устраивать ежегодное торжественное празднование в годовщину.
Так это же зенитовцев не отпускает якобы несправедливые наказания, и поэтому спустя 3 месяца отправляют жалобы в CAS. Или это другое?
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Пара Соль Ка
Я думала, что у нее пунктик по поводу Зенита,
но похоже, что у нее - фобия..)
+3
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Вася Васильков
Там и без Кофрие наказали латиносов провокаторов. Причем по полной
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-2
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Поток сознания
К этому моменту Кофрие уже бы давным давно удалился.
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Александр Кудрявцев
Что то не помню такой матч
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Toni_Montana
Давно хочу написать, все забываю: практически на 100 процентов уверен, что все за Зарему пишет копирайтер. Слишком уж складно получается.
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В Питере Пять
Ответ fil_spb
Я смотрю эта драка это одно из главных достижений Спартака в 21 веке, судя по реакции. Зарема хвастается, в комментариях болелы гордятся. Осталось посвятить событию отдельный стенд в музее и устраивать ежегодное торжественное празднование в годовщину.
А поражение по пенальти в Питере для них равносильно победе.
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Дмитрий9779
Ролик с психологом был не в бровь,а в глаз.Да не бомбит у нее,не бомбит🤣
+6
-2
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Павел Васильев
Если бы не "братуха", то никто вообще ничем бы не махал.
+1
-2
-1
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