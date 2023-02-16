Зарема о драке «Спартака» и «Зенита»: «Кофрие не хватало. Будь он там, Родригао не задирал бы ноги так высоко»

поздравила с 26-летием.

С конца августа 2022 года защитник «Спартака» выступает за французский « » на правах аренды.

«Максимилиано желаю здоровья, прогрессировать во французском чемпионате и попасть в бельгийскую сборную.

Макса не хватало на кубковом матче против «Зенита». Думаю, будь он там, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, после финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и « » случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

В текущем сезоне Кофрие сыграл 16 матчей в Лиге 1. Его подробную статистику можно найти здесь.

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, Соболев влетал со спины

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