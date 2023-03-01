Мойзес о выходе ЦСКА в 1/2 Кубка: «Участвуем во всех турнирах, чтобы в них побеждать»

оценил выход ЦСКА в 1/2 финала Фонбет Кубка России.

В ответном матче 1/4 финала армейцы проиграли « » (0:1, первая игра – 3:0).

«Хотел бы поздравить команду. Мы провели отличный матч, добились хорошего результата, хотя и признаем силу соперника. Мы сегодня играли в гостях, проделали длинный путь. Рады выйти в следующий этап.

ЦСКА участвует во всех турнирах, чтобы в них побеждать. Важно, что мы сделали шаг вперед. Сейчас надо отдыхать, настраиваться, потому что скоро начнется чемпионат.

Что касается моих дальнейших выступлений в России, я бы хотел говорить о своей игре и своих результатах. Руководители клуба знают мое желание, поэтому оставлю эти вопросы своему агенту. В ЦСКА мне комфортно», — сказал защитник ЦСКА.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы