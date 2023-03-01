Мойзес о выходе ЦСКА в 1/2 Кубка: «Участвуем во всех турнирах, чтобы в них побеждать»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Мойзес Барбоза Футбол

Мойзес оценил выход ЦСКА в 1/2 финала Фонбет Кубка России.

В ответном матче 1/4 финала армейцы проиграли «Краснодару» (0:1, первая игра – 3:0).

«Хотел бы поздравить команду. Мы провели отличный матч, добились хорошего результата, хотя и признаем силу соперника. Мы сегодня играли в гостях, проделали длинный путь. Рады выйти в следующий этап.

ЦСКА участвует во всех турнирах, чтобы в них побеждать. Важно, что мы сделали шаг вперед. Сейчас надо отдыхать, настраиваться, потому что скоро начнется чемпионат.

Что касается моих дальнейших выступлений в России, я бы хотел говорить о своей игре и своих результатах. Руководители клуба знают мое желание, поэтому оставлю эти вопросы своему агенту. В ЦСКА мне комфортно», — сказал защитник ЦСКА.

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3 комментария

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Виктор Иваненко
То, что увидел вчера на стадике трудно назвать футболом.
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Артём Назмутдинов
Ответ Мосгорсуд
Если будете играть как вчера, о мечтах победить можно забыть
А если играть как в первом матче с Краснодаром?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мосгорсуд
Если будете играть как вчера, о мечтах победить можно забыть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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