Канчельскис о Захаряне: «Надо уезжать при первой же возможности. Клуб не так уж и принципиален, если это нормальный европейский чемпионат»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Арсен Захарян Футбол

Андрей Канчельскис посоветовал хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну перейти в европейский клуб.

«Мне жаль, что Захарян не уехал из РПЛ в это трансферное окно. Судя по всему, Арсен сейчас находится в подвешенном состоянии и не знает, какое решение лучше принять для развития карьеры.

Мое мнение: надо уезжать при первой же возможности. Клуб не так уж и принципиален. Если это нормальный европейский чемпионат, то тебя потом заметят топ-клубы в любом случае, если хорошо себя проявишь.

Из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Захарян может поплыть. То, как он проведет оставшуюся часть сезона, даст ответ на вопрос, насколько Арсен способен выдерживать давление», — сказал экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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3 комментария

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LLiriKK
Ответ Sobachkin
Он уже как год уезжает, да не отпускает что-то
А наши паспортисты так во все времена и «уезжают»: сидят до пенсии на жирных контрактах в РФПЛ, вспоминая про Европу лишь в контексте выклянчивания бОльших денег перед заключением нового соглашения с клубом, а под занавес карьеры начинаются рассказы про всякие «предметные интересы из «Тоттенхэма». Пока существует лимит, так оно и будет.
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+4
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Sobachkin
Он уже как год уезжает, да не отпускает что-то
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0
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Cruel Snake
Что значит нормальный? Кипр тоже не плохой вариант, один точно может подтвердить
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