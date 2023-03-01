Канчельскис о Захаряне: «Надо уезжать при первой же возможности. Клуб не так уж и принципиален, если это нормальный европейский чемпионат»

посоветовал хавбеку « » перейти в европейский клуб.

«Мне жаль, что Захарян не уехал из в это трансферное окно. Судя по всему, Арсен сейчас находится в подвешенном состоянии и не знает, какое решение лучше принять для развития карьеры.

Мое мнение: надо уезжать при первой же возможности. Клуб не так уж и принципиален. Если это нормальный европейский чемпионат, то тебя потом заметят топ-клубы в любом случае, если хорошо себя проявишь.

Из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Захарян может поплыть. То, как он проведет оставшуюся часть сезона, даст ответ на вопрос, насколько Арсен способен выдерживать давление», — сказал экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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