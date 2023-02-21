Арсен Захарян: «Не рассматриваю вариант с «Галатасараем» по личным причинам»

Теги премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян заявил, что не планирует переходить в «Галатасарай».

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к подписанию полузащитника «Динамо» за 13 миллионов евро.

«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», – сказал хавбек.

В текущем сезоне Мир РПЛ Захарян провел 16 матчей, отличившись 2 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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49 комментариев

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Жорег Борщофф
Ответ InterFan
А ничего, что куча нoсaтых в Турции живёт? Если им предложить на родину вернуться, думаешь поедут?)
Зачем? Если они уже там живут.
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Direct free kick
Ответ InterFan
А ничего, что куча нoсaтых в Турции живёт? Если им предложить на родину вернуться, думаешь поедут?)
Восток турции = западная Армения
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Тимофей Кушнир
После инцидента с Шинником перестал рассматривать?
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InterFan
Ответ Kirkoroff
Учитывая историю взаимоотношений Турции и армян ничего удивительного.
А ничего, что куча нoсaтых в Турции живёт? Если им предложить на родину вернуться, думаешь поедут?)
+4
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Аман Аманович
Ответ Scrumhalf
Он наполовину русский
Он армянин он боится турков. Потому что турки всех армянов убили прошлом веке, почти 1,5 000000 человек. Бойся бойся правильно делаешь не переходя Галатасарай
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Дальний Чилиец
Ответ Милчик
Комментарий удален модератором
чел ты...
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AdekvaT
Ответ Роман Буянов
У тебя в голове это показалось смешным когда ты это писал?
через пару секунд понял что я чушь написал, извиняюсь перед всеми кого задел.
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Милчик
Комментарий удален модератором
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Артур Хайбрахманов
Как по мне, нужно переходить в условный Аякс или Зальцбург, 15 лямов они найдут. Будет прогресс, уедет за 50 в АПЛ.
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Recreated
Армяне в Турции не играют.
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Kirkoroff
Учитывая историю взаимоотношений Турции и армян ничего удивительного.
+5
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Kirkoroff
Ответ Сергей Носков
-Эфиоп, блин! -Я русский.
Нам то не гони
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Nik Yeremich
Ответ Артём Назмутдинов
Почему?
он же армянин, пускай и родился в России, у них с турками и азербайджанцами контры
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Макс Шева
Зачем ему все эти Паши и сараи он уже на слуху в Европе.Если агент толковый ,а не кум устроит его
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mars
Панк ещё вчера сказал, что переход в Сарай - фейк
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Артём Назмутдинов
Ответ Nik Yeremich
это было бы зашкварищем если бы перешел
Почему?
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JBa
Ответ Pigmalion
Молодец, есть голова на плечах. Переход был бы ошибкой.
определённо, под завалами играть как-то не очень
+1
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Сергей Носков
Ответ Scrumhalf
Он наполовину русский
-Эфиоп, блин!
-Я русский.
0
0
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МИХАЛЫЧ
девушка Арсена готова греть кости только на лазурном берегу
+2
-4
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Nik Yeremich
это было бы зашкварищем если бы перешел
+1
-2
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ЗЕНИТ65
Ответ Крыло советов
Уедет например в Германию в не плохой клуб через год или два, долго и муторно будет пробиваться в основу. Не закрепится из-за разницы уровней лиг и плохой адаптации к новым требованиям. Уедет в аренду в Италию в клуб чуть ниже середняка. Закрепится, но уровень Хвичи так и не покажет. Выкупят. Попадёт в зону комфорта. В 32 года вернётся в рпл доигрывать как большая звезда. Сменит кучу клубов из России. Последним станет какой нибудь новый амбициозный проект, где попилят бабла и расформируют клуб. Как будто в первый раз все это происходит…
Кому он вообще нужен?
0
-1
-1
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Роман Буянов
Ответ AdekvaT
Комментарий удален пользователем
У тебя в голове это показалось смешным когда ты это писал?
+21
-2
+19
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Тарас Пердак
Ответ Pigmalion
Молодец, есть голова на плечах. Переход был бы ошибкой.
В Арарат ведут все дороги.
+1
0
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AdekvaT
Комментарий удален пользователем
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Vadim Tarasov
Ответ che kaif
Тогда пусть в Пюник едет))
Лучше в ФК Карабах. Лидеры чемпионата, играют в еврокубках, и до родины всего пару десятков километров.
+4
-8
-4
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