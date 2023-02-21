Арсен Захарян: «Не рассматриваю вариант с «Галатасараем» по личным причинам»

заявил, что не планирует переходить в « ».

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к подписанию полузащитника « » за 13 миллионов евро.

«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», – сказал хавбек.

В текущем сезоне Мир РПЛ Захарян провел 16 матчей, отличившись 2 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.