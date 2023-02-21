Арсен Захарян: «Не рассматриваю вариант с «Галатасараем» по личным причинам»
Арсен Захарян заявил, что не планирует переходить в «Галатасарай».
Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к подписанию полузащитника «Динамо» за 13 миллионов евро.
«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», – сказал хавбек.
В текущем сезоне Мир РПЛ Захарян провел 16 матчей, отличившись 2 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
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