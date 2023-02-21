Отец Захаряна: «Мы с сыном хотим играть в Европе. Все, что связано с переходом в «Галатасарай», – фэйк»

Теги премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Отец Арсена Захаряна прокомментировал информацию об интересе «Галатасарая» к игроку.

Напомним, инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к трансферу полузащитника «Динамо» за 13 миллионов евро. Сам футболист позднее заявил, что не рассматривает этот вариант по личным причинам.

«Все, что связано с переходом моего сына в «Галатасарай», – это фэйк. Арсен сам же уже сказал, что не хочет переходить в Турцию.

В чем причина? Мы с сыном хотим играть в Европе. А все новости, которые сейчас ходят вокруг Арсена, очередные слухи», – сказал Норайр Захарян. 

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17 комментариев

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redbalance
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
А они с папой за один клуб будут играть или папа за какой-то другой(может посолидней)))
Сын за клуб , папаша в наперстки перед стадионом.
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InterFan
В нарды на вокзале в Сочи вам играть, в не в европах
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nugoboss
в Европе типа в Ереване 😁
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Мужанов Дмитрий Александрович
А они с папой за один клуб будут играть или папа за какой-то другой(может посолидней)))
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Hong Kil
Так и про Европу фейк. Да и Захарняц с папой на фейк смахивают. Нельзя в европейской команде с родителями на поле выходить.
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prus_3
Отэц, ты на какой позиции хочешь играть?
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samarskij-kuzmich
Ответ proiski_vragov
они с сыном на поле будут выходить? прикольно!
Отец Захаряна ничего не говорил про поле. Он сказал "хотим играть". А игры бывают разные.
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TheSportNik
Наверно тоже в Челси собрались, там уже есть один вундеркинд, носится , как заяц, а толку ноль.
Дома за Динамо поиграй, а потом уже в Монако к Головину, где полегче чемпионат.
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Александр Романов
Открыл я значит состав сарая и увидел икарди ,мата, мерденс ,торрейра и я вообще удивился
Сильный состав для турок
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Zenith forever
Стадион Галатасарая находится в европейской части Стамбула
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Gornostaev
На удивление и папа, и сын вполне адекватны... За деньгами гнаться в таком возрасте и "растоптать мечту" - такое себе... Да и Динамо явно не дает им голодать в Москве :)...
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Владислав Бондарчук
Челси в лч ле или хоть где-то будет? Гсарай наверняка
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Ronaldo187
Одного желания маловато будет. Нужно соответствовать уровню. С этим пока проблемы.
+6
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proiski_vragov
они с сыном на поле будут выходить?
прикольно!
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-3
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Sinister Kid
Политическую карту подарите семье Захарян и покажите сколько Турции в Европе. Заодно и границу между Европой и Азией.
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WhatZ
"Мы с сыном хотим играть в Европе."

Спрошу ради "придраться" :) : А отец что, тоже где-то играет?
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-3
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HI MARS
Армения Европа?
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