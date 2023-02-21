Отец Арсена Захаряна прокомментировал информацию об интересе « » к игроку.

Напомним, инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к трансферу полузащитника « » за 13 миллионов евро. Сам футболист позднее заявил, что не рассматривает этот вариант по личным причинам.

«Все, что связано с переходом моего сына в «Галатасарай», – это фэйк. Арсен сам же уже сказал, что не хочет переходить в Турцию.

В чем причина? Мы с сыном хотим играть в Европе. А все новости, которые сейчас ходят вокруг Арсена, очередные слухи», – сказал Норайр Захарян.