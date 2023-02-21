Отец Захаряна: «Мы с сыном хотим играть в Европе. Все, что связано с переходом в «Галатасарай», – фэйк»
Отец Арсена Захаряна прокомментировал информацию об интересе «Галатасарая» к игроку.
Напомним, инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к трансферу полузащитника «Динамо» за 13 миллионов евро. Сам футболист позднее заявил, что не рассматривает этот вариант по личным причинам.
«Все, что связано с переходом моего сына в «Галатасарай», – это фэйк. Арсен сам же уже сказал, что не хочет переходить в Турцию.
В чем причина? Мы с сыном хотим играть в Европе. А все новости, которые сейчас ходят вокруг Арсена, очередные слухи», – сказал Норайр Захарян.
Дома за Динамо поиграй, а потом уже в Монако к Головину, где полегче чемпионат.
Сильный состав для турок
прикольно!
Спрошу ради "придраться" :) : А отец что, тоже где-то играет?