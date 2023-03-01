Клопп о ван Дейке в команде года от FIFPro: «Это основано не на последних 4-5 играх, а на прошлом году. Полностью заслуженно»
Юрген Клопп высказался о попадании Вирджила ван Дейка в символическую сборную года.
Защитник «Ливерпуля» вошел в состав команды года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
«Это было основано не на последних четырех или пяти играх, а на прошлом году, и это полностью заслуженно.
Он спросил, может ли он поехать [на церемонию], и я сказал «конечно». Он вернулся прошлой ночью. Это здорово», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Составители вообще могли схему 1-4-5 выкатить.