Клопп о ван Дейке в команде года от FIFPro: «Это основано не на последних 4-5 играх, а на прошлом году. Полностью заслуженно»

высказался о попадании ван Дейка в символическую сборную года.

Защитник «Ливерпуля» вошел в состав команды года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов ( ).

«Это было основано не на последних четырех или пяти играх, а на прошлом году, и это полностью заслуженно.

Он спросил, может ли он поехать [на церемонию], и я сказал «конечно». Он вернулся прошлой ночью. Это здорово», – сказал главный тренер « ».

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