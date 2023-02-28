Харри Магуайр: «Тен Хаг уважает меня и говорит, что я топ-защитник. Но мы оба понимаем, что другие играют очень хорошо»

Капитан « » рассказал об отношениях с главным тренером.

«Тен Хага не раз спрашивали в интервью о моей роли, и он честно говорит мне, что верит в меня, но таков футбол. Это «Манчестер Юнайтед». Мы хотим завоевывать трофеи, важные трофеи, и для этого нужна конкуренция в команде.

Тренер каждый день со мной разговаривает, он действительно уважает меня и верит, что я топовый центральный защитник, обладающий всеми необходимыми для игры за команду характеристиками. Но также он понимает, да и я понимаю, что те, кто выходит сейчас на поле, играют очень хорошо», – заявил Магуайр.

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