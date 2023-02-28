Харри Магуайр: «Тен Хаг уважает меня и говорит, что я топ-защитник. Но мы оба понимаем, что другие играют очень хорошо»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр рассказал об отношениях с главным тренером.

«Тен Хага не раз спрашивали в интервью о моей роли, и он честно говорит мне, что верит в меня, но таков футбол. Это «Манчестер Юнайтед». Мы хотим завоевывать трофеи, важные трофеи, и для этого нужна конкуренция в команде.

Тренер каждый день со мной разговаривает, он действительно уважает меня и верит, что я топовый центральный защитник, обладающий всеми необходимыми для игры за команду характеристиками. Но также он понимает, да и я понимаю, что те, кто выходит сейчас на поле, играют очень хорошо», – заявил Магуайр.

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11 комментариев

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Meylis Annaberdiyew
Эл капитаноо 💪он сказал, он воспринял все это у него огромная сердце, респект ему...
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Direct free kick
Поженитесь уже там и свалите из МанЮ обе
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muse muse
Красавчик, стоит себе тихо в сторонке, никому не мешает, если позовут, выйдет и сыграет. Не портит атмосферу, не выпячивает себя, не вызывает ни капли негатива. То, как он справляется с этой всей ситуацией достойно уважения.
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Timur Jalnin
Мага красавчик
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Shamarin
Ответ Jurgen Klinsmann
молодец что не ноет.
Им бы ещё второго Харри в команду. В нападениие..
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Гамаль Хайдаров
вот бы Роналду был такой, хех
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Этот Райола хочет денег
Красиво как! Не: " Знаешь парень, ты слаб как футболист на поле, не харизматичен как капитан, ты не вывозишь, стартовый состав и повязка не твой уровень, стой в углу и морозь какую нибудь хрень..."- Парень, ты крутой и классный, топ и достоин уважения, просто есть и другие топы..)
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iJoy
нежности пост)
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Вечно Молодой
по крайней мере, не портит обстановку в команде нытьем, за это респект
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Zlatan Ibra
Магуайер всё равно красавчик, пусть над его игрой в МЮ смеются многие, но в сборной и в Лестере он был хорош! Ну а в МЮ он может продолжать раздавать люлей Глэйзерам и их опричникам. Он один из немногих, у кого есть принципы, в отличие от многих легенд, что продолжают жать руки руководству МЮ.
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Jurgen Klinsmann
молодец что не ноет.
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