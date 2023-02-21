Магуайр, Антони и Марсьяль могут пропустить «МЮ» с «Барсой» в ЛЕ

Три игрока « » могут пропустить ответный матч против «Барселоны».

По информации The Athletic, , и Антони, пропускавшие матч с «Лестером» (3:0) из-за повреждений, не успеют восстановиться к матчу .

Магуайр восстанавливается после травмы колена, а Антони и Марсьяль, не игравшие с начала февраля, по-прежнему испытывают мышечный дискомфорт.

Ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Барселоны» пройдет в четверг, 23 февраля, на «Олд Траффорд». Первая встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 2:2.