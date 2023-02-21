Магуайр, Антони и Марсьяль могут пропустить «МЮ» с «Барсой» в ЛЕ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА травмы Харри Магуайр Антони Марсьяль Антони Футбол

Три игрока «Манчестер Юнайтед» могут пропустить ответный матч против «Барселоны».

По информации The Athletic, Харри Магуайр, Антони Марсьяль и Антони, пропускавшие матч с «Лестером» (3:0) из-за повреждений, не успеют восстановиться к матчу Лиги Европы.

Магуайр восстанавливается после травмы колена, а Антони и Марсьяль, не игравшие с начала февраля, по-прежнему испытывают мышечный дискомфорт.

Ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Барселоны» пройдет в четверг, 23 февраля, на «Олд Траффорд». Первая встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 2:2.

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18 комментариев

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WelcomeBackPURE
Все равно трое былы бы на лавке, но в перспективе нужны все
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Dan Kennedy
Ответ человек-муравей человек-физрук
смысл писать о запасных. они бы и так не сыграли
Насчет Антони спорно, его и в основу могли бы выпустить.

Так-же и освежить атаку Эрик тен Хаг не хотел бы, ну да ну да. Или поставить холодильник в штрафной.
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Леван Мкртчян
Ответ Alexlagodny
И что из этого? Они и в первом матче на Камп Ноу не играли.
И не сыграют , решил напомнить нам спортс
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Илья Белкин
это же лучше для МЮ
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Мукунку хороший
Ответ Алекс Самойлов
очень жаль , я про Магуайера
Холодильник на разморозке)
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Мукунку хороший
И правильно.. отдохнуть им надо… и нам спокойней будет.)
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2vdhrvmmzf
Плохая новость для Барселоны
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Alexlagodny
И что из этого? Они и в первом матче на Камп Ноу не играли.
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-1
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Budabuda
Ответ AJIewka Enjoy!
похоже на усиление)
похоже шансы у Барсы уменьшились от 0 к -10
0
-2
-2
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anti4ex
Магваера вообще можно в травмированные Барселоны записывать!
+2
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+2
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Алекс Самойлов
очень жаль , я про Магуайера
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человек-муравей человек-физрук
смысл писать о запасных. они бы и так не сыграли
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Торопов Саня
Неееет только не Магваер
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Inside 88 LW
Не плохое усиление перед матчем с Барсой...
+2
-1
+1
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Сижу на факсах Барселоны
Шансы МЮ выросли
+7
-1
+6
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igls54
Шансы Барселоны тают
+2
-2
0
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Андрей Белов
Что, неужели МЮ не будет играть в десятером? Еще бы Фред пропустил.
0
-1
-1
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AJIewka Enjoy!
похоже на усиление)
+16
-1
+15
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