Магуайр прошел мимо совладельца «МЮ» Глейзера на награждении после победы в Кубке лиги. Капитан обнялся с гендиректором

проигнорировал совладельца « » после победы в Кубке лиги.

В финале турнира манкунианцы одержали победу над « » со счетом 2:0.

Во время церемонии награждения капитан «Юнайтед» пожал руку и обнялся с генеральным директором клуба .

Совладелец «МЮ» Аврам Глейзер стоял рядом с Арнольдом, но Магуайр прошел мимо него, предпочтя не разговаривать и не вступать с ним в контакт.

Фото: кадр из трансляции Sky Sports