Магуайр прошел мимо совладельца «МЮ» Глейзера на награждении после победы в Кубке лиги. Капитан обнялся с гендиректором

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок английской лиги Глейзеры Харри Магуайр Ричард Арнольд Футбол

Харри Магуайр проигнорировал совладельца «Манчестер Юнайтед» после победы в Кубке лиги.

В финале турнира манкунианцы одержали победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0.

Во время церемонии награждения капитан «Юнайтед» пожал руку и обнялся с генеральным директором клуба Ричардом Арнольдом.

Совладелец «МЮ» Аврам Глейзер стоял рядом с Арнольдом, но Магуайр прошел мимо него, предпочтя не разговаривать и не вступать с ним в контакт.

Фото: кадр из трансляции Sky Sports

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30 комментариев

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Никита Леонтьев
Ответ hedgehog111
ты посмотри на качество игрока на поле,а не командные титулы! холодильник только так привозил в свои ворота, а Кейн играет на топ уровне, забивает и на ЧМ намного эффективнее чем этот холодильник 🤣
ты дурачок? тебе пишут про количество трофеев, а не про качество игры, никто не писал, что Магуайер игрок лучше чем Кейн, разуй глаза
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catcher69
нет ли в этом антисемитизму я вас спрашиваю ????
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RedDevil1909
высосали из пальца,Магвайеру он уж точно плохого ничего не сделал,тем более Глэйзер в подтрибунке всем руки жал до этого
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Рамос
На самом деле он просто его не успел заметить)
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Александр Киричев
Ответ Манюшный
Магуайр более титулованный игрок чем Кейн.
ну ты бы ещё и Умярова с Мбаппе сравнил! всем итак понятно, что Кейн не уровень Гоата.
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lizarazu
Ответ •milord•
Игровое время он получает, как и Линделеф. Кого из пары Варан-Мартинес он должен заменить в основе по твоему?
Точно. Больше интересно с чего он капитан. Столько мемов и наверняка он чувствует это отношение, а отсюда ещё больше неуверенности.
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Лёха Жданчик
Ответ Тюменский медвежонок
дак Мага знает что его летом уже в клубе не будет, наконец то избавимся от этого бездарного защитника, вчера вроде вышел всего лишь на 5 минут и то успел пару привозов сделать, абсолютно неповоротливый и неуклюжий игрок, обычно таких мужиков во дворе видишь, который чуток бахнул и потом с детьми просится играть и не успевает в каждом эпизоде и все в замедленном времени делает
Полностью согласен....вот только не понимаю как в сб Англии у него получается играть ....хотя когда по бокам Стоунз и Уайт а спереди Райс и Филлипс то с такой страховкой и тренировочный манекен нормально играть будет))
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Лёха Жданчик
Летом не будет ни Глейзеров ни Магуаера
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Тюменский медвежонок
дак Мага знает что его летом уже в клубе не будет, наконец то избавимся от этого бездарного защитника, вчера вроде вышел всего лишь на 5 минут и то успел пару привозов сделать, абсолютно неповоротливый и неуклюжий игрок, обычно таких мужиков во дворе видишь, который чуток бахнул и потом с детьми просится играть и не успевает в каждом эпизоде и все в замедленном времени делает
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hedgehog111
Ответ muse muse
Это факты)) речь идёт о трофеях))
ты посмотри на качество игрока на поле,а не командные титулы! холодильник только так привозил в свои ворота, а Кейн играет на топ уровне, забивает и на ЧМ намного эффективнее чем этот холодильник 🤣
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Футбол, хоккей итд
Не пожал руку Авраму, но сказал ему Мазаль тов...
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Давид Сехлеян
Ответ Мари Хуан
Кейн уже несколько лет все уходит, мало кого удивит если так и закончит в Тотенхеме
Ну до этого он пытался свалить в Сити, только его контракт держал. Плюс ТТХ не хочет его отдавать в клубы АПЛ.
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Мари Хуан
Ответ Давид Сехлеян
Ну так то он правду сказал. Но это очень быстро изменится, если Кейн уйдет в Баварию.
Кейн уже несколько лет все уходит, мало кого удивит если так и закончит в Тотенхеме
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1CEMAN
полностью оправдан!
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Someone from Internet
Красава кэп! Прошёл мимо нерукопожатных)
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Давид Сехлеян
Ответ hedgehog111
не смеши! сравнил холодильник с топ форвардом 🤣
Ну так то он правду сказал.
Но это очень быстро изменится, если Кейн уйдет в Баварию.
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muse muse
Ответ hedgehog111
не смеши! сравнил холодильник с топ форвардом 🤣
Это факты)) речь идёт о трофеях))
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•milord•
Ответ Геннадий Тимченко
капитан до сих пор в опале, несмотря на хорошую игру на ЧМ🤬
Игровое время он получает, как и Линделеф. Кого из пары Варан-Мартинес он должен заменить в основе по твоему?
+10
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hedgehog111
Ответ Манюшный
Магуайр более титулованный игрок чем Кейн.
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Sevuska
Да он и поворотам частенько мимо головой бьёт - она у него квадратная 😆
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Геннадий Тимченко
Ответ •milord•
Я думаю этим мерзким рожам даже уборщик туалетов в Каррингтоне руку откажется протянуть. Все правильно капитан сделал, респект
капитан до сих пор в опале, несмотря на хорошую игру на ЧМ🤬
+3
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•milord•
Я думаю этим мерзким рожам даже уборщик туалетов в Каррингтоне руку откажется протянуть. Все правильно капитан сделал, респект
+38
-3
+35
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MURA
Мага Ислам принял?)
0
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Манюшный
Магуайр более титулованный игрок чем Кейн.
+78
-7
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x2dj8fx6q7
Красавчик же Харри. Я думаю, он покинет МЮ этим летом по понятным причинам. Искренне надеюсь, что в следующей команде у него все получится. Отличный центрдэф.
+11
-4
+7
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