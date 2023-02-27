Магуайр прошел мимо совладельца «МЮ» Глейзера на награждении после победы в Кубке лиги. Капитан обнялся с гендиректором
Харри Магуайр проигнорировал совладельца «Манчестер Юнайтед» после победы в Кубке лиги.
В финале турнира манкунианцы одержали победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0.
Во время церемонии награждения капитан «Юнайтед» пожал руку и обнялся с генеральным директором клуба Ричардом Арнольдом.
Совладелец «МЮ» Аврам Глейзер стоял рядом с Арнольдом, но Магуайр прошел мимо него, предпочтя не разговаривать и не вступать с ним в контакт.
Фото: кадр из трансляции Sky Sports
Но это очень быстро изменится, если Кейн уйдет в Баварию.