Хавбек «Спартака» Игнатов о борьбе с Тикнизяном: «Он упал, я обежал, забрал мяч – и все. Рук я точно не клал, не хватал»

Теги Спартак Локомотив ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Сергеевич Иванов Квинси Промес Матч ТВ Наир Тикнизян Михаил Игнатов Футбол

Михаил Игнатов рассказал о борьбе с Наиром Тикнизяном перед голом Романа Зобнина.

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в Фонбет Кубке России со счетом 4:2.

– Как бы вы охарактеризовали вашу позицию и роль на поле?

– Действовал как обычно, помогал в обороне и атаке. Была свобода в атаке, и по позиции играл в обороне. У команды был настрой только на победу, поэтому выиграли.

– В эпизоде с Тикнизяном что было?

– Обычная борьба, рук я точно не клал. Просто он упал, я обежал, забрал мяч – и все. Тянул ли я его? На ВАР было видно, мне казалось, что я его не хватал. Судья тоже так посчитал, думаю, так и было.

Мы идем в правильном направлении, будем еще добавлять, работать, разбирать игру. Проведем работу над ошибками, уверен, вернемся еще сильнее.

– Какое впечатление производит Промес?

– Он в порядке, – сказал полузащитник «Спартака».

Иванов засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова с Тикнизяном, посмотрев повтор. ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака» в 1-м тайме

Глава РПЛ о засчитанном голе Зобнина: «Нет уверенности в обоснованности решения арбитра. Подождем разъяснений ЭСК»

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20 комментариев

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Michael33
Ответ buiyan@mail.ru
Повтор из-за ворот четко показыаает, что Хлусевич не коснулся Миранчука вообще. Какой нафиг пенальти???
Повтор как раз показывает, что Хлусевич задел Миранчука. И удар вышел слишком неточным, что без контакта невозможно.
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Владимир Молявин
Молодец, Миша!!! Гол+пас. Продолжай в том же духе!!!
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Иван Колгашкин
Всех Красно-белых с заслуженной победой!!!
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buiyan@mail.ru
Ответ Michael33
Да, вполне. Судья не дал явный пенальти на Миранчуке при 1-1, причем с удалением за два фола за минуту у Хлусевича. А потом засчитал гол с фолом. С нормальным судейством Локо пробивал бы пенальти и играл бы час в большинстве с вероятными 2-1 в матче и 2-2 в раунде. И опять же вероятнее бы выиграл противостояние. Как уже бывало с Спартаком. Наприме, в 2017 они потекли при 2-0 после удаления Самедов и продули 3-4 будущему чемпиону Локомотиву.
Повтор из-за ворот четко показыаает, что Хлусевич не коснулся Миранчука вообще. Какой нафиг пенальти???
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Фут.Боль
Вообще видео - это наглый монтаж)) Разрешения на съёмку я не давал.
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Michael33
Ответ Ковид 07.10.52
Можно подумать, что без этого гола Локо выиграл бы...А момент конечно на болельщика ...у каждого свой взгляд...По мне, защитник болван...спровоцировал этот момент....выбей мяч и все...
Да, вполне. Судья не дал явный пенальти на Миранчуке при 1-1, причем с удалением за два фола за минуту у Хлусевича. А потом засчитал гол с фолом. С нормальным судейством Локо пробивал бы пенальти и играл бы час в большинстве с вероятными 2-1 в матче и 2-2 в раунде. И опять же вероятнее бы выиграл противостояние. Как уже бывало с Спартаком. Наприме, в 2017 они потекли при 2-0 после удаления Самедов и продули 3-4 будущему чемпиону Локомотиву.
+2
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ТрактоПоктер
Ответ Салман Барахоев
смотрел его интервью, врал и главное не краснел.
А он из команды хамелеона, если нужно, вместо красного - белым станет....
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Салман Барахоев
смотрел его интервью, врал и главное не краснел.
+4
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6tspey7tb5
Руку не клал. Клал что то другое. Был фол и тут даже спора нет))))
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Andreich18
Ответ mean machine/
Лжец, как и любой спартаковец.
хах, не удивительно такое слышать от болельщика Зенита
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Andreich18
Ответ An Kr
Т.е. он такой же говнюк? Это не я сказал.
это значит, по твоему все футболисты и думают как они выглядят в кадре. Суарес же кусал потому что знал, что его снимают. Я к тому, что многие футболисты заигрываются и им вообще плевать, что их снимают - они в игре
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mean machine/
Лжец, как и любой спартаковец.
+5
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-2
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Ковид 07.10.52
Можно подумать, что без этого гола Локо выиграл бы...А момент конечно на болельщика ...у каждого свой взгляд...По мне, защитник болван...спровоцировал этот момент....выбей мяч и все...
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-5
-3
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An Kr
Ответ </c/>
отличный момент для защитников, когда нужно играть до последнего, а не ждать фола...Миша молоток, прибавляет!
Вспомним этот момент, когда подобное будет в штрафной Спартака.
+7
-3
+4
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An Kr
Ответ Andreich18
Анри тоже говорил, что не играл рукой. Матерацци тоже говорил, что ничего плохого не сказал Зидану
Т.е. он такой же говнюк? Это не я сказал.
0
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-2
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локо чемпик
руки не клал
на видео вообще не я
+20
-4
+16
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Andreich18
Ответ An Kr
Рук не клал🤣 Он реально думает что видео нет?
Анри тоже говорил, что не играл рукой. Матерацци тоже говорил, что ничего плохого не сказал Зидану
+17
-6
+11
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Виталий
Пенальти был , лично моё мнение , ребят )
+1
-3
-2
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отличный момент для защитников, когда нужно играть до последнего, а не ждать фола...Миша молоток, прибавляет!
+7
-8
-1
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An Kr
Рук не клал🤣 Он реально думает что видео нет?
+32
-10
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