Хавбек «Спартака» Игнатов о борьбе с Тикнизяном: «Он упал, я обежал, забрал мяч – и все. Рук я точно не клал, не хватал»
Михаил Игнатов рассказал о борьбе с Наиром Тикнизяном перед голом Романа Зобнина.
«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в Фонбет Кубке России со счетом 4:2.
– Как бы вы охарактеризовали вашу позицию и роль на поле?
– Действовал как обычно, помогал в обороне и атаке. Была свобода в атаке, и по позиции играл в обороне. У команды был настрой только на победу, поэтому выиграли.
– В эпизоде с Тикнизяном что было?
– Обычная борьба, рук я точно не клал. Просто он упал, я обежал, забрал мяч – и все. Тянул ли я его? На ВАР было видно, мне казалось, что я его не хватал. Судья тоже так посчитал, думаю, так и было.
Мы идем в правильном направлении, будем еще добавлять, работать, разбирать игру. Проведем работу над ошибками, уверен, вернемся еще сильнее.
– Какое впечатление производит Промес?
– Он в порядке, – сказал полузащитник «Спартака».
Иванов засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова с Тикнизяном, посмотрев повтор. ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака» в 1-м тайме
Глава РПЛ о засчитанном голе Зобнина: «Нет уверенности в обоснованности решения арбитра. Подождем разъяснений ЭСК»
на видео вообще не я