Хавбек «Спартака» Игнатов о борьбе с Тикнизяном: «Он упал, я обежал, забрал мяч – и все. Рук я точно не клал, не хватал»

рассказал о борьбе с перед голом Романа Зобнина.

«Спартак» одержал победу над « » в Фонбет Кубке России со счетом 4:2.

– Как бы вы охарактеризовали вашу позицию и роль на поле?

– Действовал как обычно, помогал в обороне и атаке. Была свобода в атаке, и по позиции играл в обороне. У команды был настрой только на победу, поэтому выиграли.

– В эпизоде с Тикнизяном что было?

– Обычная борьба, рук я точно не клал. Просто он упал, я обежал, забрал мяч – и все. Тянул ли я его? На ВАР было видно, мне казалось, что я его не хватал. Судья тоже так посчитал, думаю, так и было.

Мы идем в правильном направлении, будем еще добавлять, работать, разбирать игру. Проведем работу над ошибками, уверен, вернемся еще сильнее.

– Какое впечатление производит ?

– Он в порядке, – сказал полузащитник «Спартака».

Иванов засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова с Тикнизяном, посмотрев повтор. ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака» в 1-м тайме

Глава РПЛ о засчитанном голе Зобнина: «Нет уверенности в обоснованности решения арбитра. Подождем разъяснений ЭСК»