Педри выбыл на 3-4 недели и не сыграет с «МЮ» в ответке и «Реалом» (Catalunya Ràdio)

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы.

По данным Catalunya Ràdio, хавбек «Барсы» выбыл на три-четыре недели и пропустит, в частности, ответный матч с « » и первую встречу с «Реалом» в Кубке Испании 2 марта.

Напомним, «Барса» ранее подтвердила травму задней поверхности бедра у Педри, но не сообщила о сроках восстановления – они станут известны после обследования.