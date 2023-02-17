Педри выбыл на 3-4 недели и не сыграет с «МЮ» в ответке и «Реалом» (Catalunya Ràdio)
Стало известно, сколько Педри пропустит из-за травмы.
По данным Catalunya Ràdio, хавбек «Барсы» выбыл на три-четыре недели и пропустит, в частности, ответный матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» и первую встречу с «Реалом» в Кубке Испании 2 марта.
Напомним, «Барса» ранее подтвердила травму задней поверхности бедра у Педри, но не сообщила о сроках восстановления – они станут известны после обследования.
Полузащ Дейонг Кессие Роберто
Защ Бальде Крист Араухо Кунде
Что то в нем есть от хавиньесты.
За первый тайм против МЮ ничего толкового не показал,только и делал что играл поперёк-назад)