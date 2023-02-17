Педри выбыл на 3-4 недели и не сыграет с «МЮ» в ответке и «Реалом» (Catalunya Ràdio)

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Ла Лига Кубок Испании Лига Европы УЕФА травмы Педри Футбол

Стало известно, сколько Педри пропустит из-за травмы. 

По данным Catalunya Ràdio, хавбек «Барсы» выбыл на три-четыре недели и пропустит, в частности, ответный матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» и первую встречу с «Реалом» в Кубке Испании 2 марта.

Напомним, «Барса» ранее подтвердила травму задней поверхности бедра у Педри, но не сообщила о сроках восстановления – они станут известны после обследования.

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22 комментария

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бек саидов
Как сразу на глаз определили тяжесть травмы? Пусть проверять, может всё не так серьезно?
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Street Fighter
В «ответке»? Тебе сколько годиков, автор? Кошмар
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Leo
"В ответке"? Это что за уровень журналистики такой?
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Frants777
В атаке надо Торре Лева Рафа
Полузащ Дейонг Кессие Роберто
Защ Бальде Крист Араухо Кунде
0
-1
-1
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Расул Сабиров
Без педри по легче конечно будет мю, 🙂 но всё равно я за здоровье пацана,он щас в очень хорошей форме
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Ansu Fati
Ответ Supreme Allah
Пятилетка текст пишет
Какой нибудь должун с редакции))
+2
-2
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Четыреноль
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как никак, все они там немного или множечко Педри
У сливочных только одно на уме, ваши каминг аути даже за сенсацией не считаются
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-1
-1
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Четыреноль
Что за невезения в еврокубках у Барсы:((( Оптимальный состав вынесет любую команду, но увы играем без двух ключевых в ответке и с Реалом. Несправедливо это
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-3
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Абдул Абакаев
Ответ Football poet
Жаль! Как по мне, Гави вообще далеко до Педри, это разного уровня таланты, Педри тупо другой уровень футбола как такого. В нем есть задатки гениальности, в свои года по сути главный игрок Барселоны и без него на таком отрезко ой как тяжело будет.
Гави немного другого толка игрок. у него другие вводные
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Skotinas
Ответ DolJun
здоровья педри. ждем что чави на месяцок возобновит карьеру)
спасибо, должанский
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Барсик91
Ответ Football poet
Жаль! Как по мне, Гави вообще далеко до Педри, это разного уровня таланты, Педри тупо другой уровень футбола как такого. В нем есть задатки гениальности, в свои года по сути главный игрок Барселоны и без него на таком отрезко ой как тяжело будет.
Да, поле видит на ином уровне вообще. мяч держит классно , на коротке разыгрывает остро. И постоянно на подборках оказывается
Что то в нем есть от хавиньесты.
+4
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GuruFutbola
Жаль, двух лучших игроков Барсы не будет
+6
-3
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Supreme Allah
Ответ damondiamond
ответка
Пятилетка текст пишет
+3
-2
+1
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белошип
А какой толк от этой деревяшки даж если б он сыграл в ответке?
За первый тайм против МЮ ничего толкового не показал,только и делал что играл поперёк-назад)
+1
-4
-3
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h4ww7xkqkz
Твоя подружка Гави будет по тебе скучать
+1
-3
-2
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onegin2007
Без Гави, Педри трудно будет Барсе в Манчестере.
+11
0
+11
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Football poet
Жаль! Как по мне, Гави вообще далеко до Педри, это разного уровня таланты, Педри тупо другой уровень футбола как такого. В нем есть задатки гениальности, в свои года по сути главный игрок Барселоны и без него на таком отрезко ой как тяжело будет.
+7
-3
+4
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rich.
Потеря Педри может стоит прохода дальше в обоих турнирах
+1
0
+1
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blaugrano
Кошмар. Каждый матч от звонка до звонка без ротации - вот итог. Здоровья бриллианту.
+9
-2
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ DolJun
здоровья педри. ждем что чави на месяцок возобновит карьеру)
Как никак, все они там немного или множечко Педри
+2
-7
-5
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DolJun
здоровья педри. ждем что чави на месяцок возобновит карьеру)
+2
-6
-4
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damondiamond
ответка
+10
-8
+2
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