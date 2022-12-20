FA обвинила Тоуни еще в 30 нарушениях регламента о ставках. Ранее форварду «Брентфорда» предъявили обвинения в 232 нарушениях

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Айвену Тоуни предъявлены новые обвинения в нарушении регламента о ставках.

Напомним, в ноябре Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила нападающего «Брентфорда» в 232 нарушениях регламента в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го. 

Теперь FA предъявила игроку обвинения еще в 30 нарушениях в период с 14 марта 2017 года по 18 февраля 2019-го. Он должен ответить на обвинения до 4 января. 

В 14 матчах текущего сезона АПЛ Тоуни забил 10 голов и сделал 2 ассиста, он занимает 3-е место в списке бомбардиров, отставая от Эрлинга Холанда и Харри Кейна.

Статистику 26-летнего игрока можно найти здесь

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