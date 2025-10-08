Хавбек «Наполи» Лоботка выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы

Станислав Лоботка покинул расположение сборной Словакии из-за травмы.

Обследование выявило у хавбека «Наполи» повреждение приводящей мышцы бедра, полученное в воскресном матче Серии А с «Дженоа» (2:1).

Ожидается, что Лоботка пропустит 3-4 недели.

Ранее сообщалось , что в составе «Наполи» травму также получил вингер Маттео Политано.

10 и 13 октября сборная Словакии сыграет с Северной Ирландией и Люксембургом в отборе ЧМ-2026.