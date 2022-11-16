Тоуни обвинен в 232 нарушениях регламента о ставках. Форвард «Брентфорда» и сборной Англии должен ответить до 24 ноября

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Айвену Тоуни предъявлены обвинения в нарушении регламента о ставках.

Согласно обвинению, выдвинутому Футбольной ассоциацией Англии, нападающий «Брентфорда» и сборной Англии 232 раза нарушил правила указанного регламента в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го. 

Футболист должен ответить на обвинения до 24 ноября. 

В 14 матчах текущего сезона АПЛ Тоуни забил 10 голов и сделал 2 ассиста, он занимает 3-е место в списке бомбардиров, отставая от Эрлинга Холанда и Харри Кейна.

Статистику 26-летнего игрока можно найти здесь

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