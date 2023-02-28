«Широков – одна из самых конченых личностей в футболе. Говорил с ним об условиях для игроков, а он сказал: «Забери свое говно и катись из клуба». Агент Агузаров об экс-директоре «Динамо»

Агент Алан Агузаров дал оценку бывшему спортивному директору « » .

«Широков – одна из самых конченых личностей, которых я встречал в футболе. Я вел переговоры по продлению – тогда еще был , тоже наш клиент, которого мы привезли в «Динамо», – и в какой-то момент Широков попросил встретиться поговорить. Встретились, достаточно хорошо поговорили.

Потом созвонились. Я ему стал говорить о своих условиях, которые я хотел бы видеть для своих игроков. На что мне Широков говорит такую фразу: «Забери свое говно и катись из клуба». Дословно, у меня даже голосовое сообщение было. И просто ушел со связи.

Я ему пишу: «Слышь ты, мудила, подними-ка трубку». А он просто ушел со связи.

Я пытался с ним связаться, но как вообще выстраивать отношения с человеком, который твоих футболистов называет говном?» – сказал Агузаров.

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