«Широков – одна из самых конченых личностей в футболе. Говорил с ним об условиях для игроков, а он сказал: «Забери свое говно и катись из клуба». Агент Агузаров об экс-директоре «Динамо»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Рауш Александр Ташаев агенты Алан Агузаров брань Футбол

Агент Алан Агузаров дал оценку бывшему спортивному директору «Динамо» Роману Широкову.

«Широков – одна из самых конченых личностей, которых я встречал в футболе. Я вел переговоры по продлению Ташаева – тогда еще был Рауш, тоже наш клиент, которого мы привезли в «Динамо», – и в какой-то момент Широков попросил встретиться поговорить. Встретились, достаточно хорошо поговорили.

Потом созвонились. Я ему стал говорить о своих условиях, которые я хотел бы видеть для своих игроков. На что мне Широков говорит такую фразу: «Забери свое говно и катись из клуба». Дословно, у меня даже голосовое сообщение было. И просто ушел со связи.

Я ему пишу: «Слышь ты, мудила, подними-ка трубку». А он просто ушел со связи.

Я пытался с ним связаться, но как вообще выстраивать отношения с человеком, который твоих футболистов называет говном?» – сказал Агузаров.

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49 комментариев

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BananaMama
Ответ Мыкола
Это типичные западные стандарты демократии. Одним можно всё, а другим ничего
У меня к модераторам дофига вопросов, но эта ваша патриотическая "ирония" уже порядком задолбала.
Если спортс такой прозападный, чего же он не дает назвать то, что развязала рф в Украине, словом из пяти букв, на "в" начинается, на "а" кончается?
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EnzO
Ответ Александр Зубков
Так все просто. Не хочешь- не читаешь))
Может неправильно выразился - имел в виду не видеть в ленте. Очень много мусора
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Sidamon
Ответ EnzO
Когда уже придумают фильтр, чтобы всю эту хню не читать: 1) от агентов, 2) про медиалигу, 3) Терюшкова и его друзей, и тому подобные "новости"
Когда-то давно тут был фильтр, блокирующий все новости о российском футболе
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валя_стакан
Ответ nobrainnopain
Про Ташаева то в яблочко оказалось
Ташаев в Динамо блестяще играл, но федунские миллионы его развратили
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Дмитрий Агалаков
Ответ OldRedWhite
Мне должно быть стыдно, что я не знал о том , что Широков был на этой должности в Динамо ?
Не вы один! Я как-то тоже упустил этот момент.
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Красная стрела
😂Наоборот. Хоть кто_то в нашем футболе работал профессионально. Все б так делали, бревна не получали б миллионы.
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baldik
Агузаров- это муж или сын Агузаровой?
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Григорий Геник
Ответ Мыкола
Это типичные западные стандарты демократии. Одним можно всё, а другим ничего
А вы говорите, что Дудь либерал))))
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Ape1sin
А чё не так то? Расскажи ка лучше, как Игнатьева загубил, юрист
+1
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+1
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tankist231
Ответ Никому_никабельный
Просто предыдущий мой коммент с этим словом удалили. Странно конечно. И чем тут они руководствуются непонятно
Вдруг ты кого-то оскарбишь этим, а тут же обидчивые все, толерантные, чёрное чёрным назвать нельзя, маразм))
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бредущий по граблям
ну и чем этот Агузаров недоволен?надо было забирать свое говно и катиться
+2
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Faust Doc
Азаза, все правильно Широков сказал этому гоблину.
+4
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+4
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nobrainnopain
Ответ Иван Дамг
Так и по Раушу
Рауш работяга с ограниченными футбольными возможностями, но по крайне мере звезду из себя не строил, знал свой шесток
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Никому_никабельный
Ответ tankist231
Таких слов тут сотни, которые в новости спокойно проходят, в коментах за них бан, я уже не раз тут так попадал, так сказать двойные стандарты у спортса)
Просто предыдущий мой коммент с этим словом удалили. Странно конечно. И чем тут они руководствуются непонятно
+3
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+3
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Мыкола
Ответ tyuiop tyuiop
это правила модерации, Коля))
Неудивительно. Знаем мы какие ценности исповедует редакция
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Саша Пушкин
Ответ tyuiop tyuiop
это правила модерации, Коля))
Так эти правила лицемерны и полны двойных стандартов. Микола совершенно правильно заметил.
Спортс, являясь рассадником идей прогрессивного мира и всячески выпячивая свою принадлежность к западной семье, демонстративно занимается внутренним террором публики в комментах.
Что, собственно, характерно для всех наших критически мЮслящих, когда они имеют власть на отдельном участке.
Декларировать правила и жить по ним- две большие разницы! История с комментами лишь небольшой штрих к портрету этой квазилиберальной общественности.
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Иван Дамг
Ответ nobrainnopain
Про Ташаева то в яблочко оказалось
Так и по Раушу
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OldRedWhite
Мне должно быть стыдно, что я не знал о том , что Широков был на этой должности в Динамо ?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Зубков
Ответ EnzO
Когда уже придумают фильтр, чтобы всю эту хню не читать: 1) от агентов, 2) про медиалигу, 3) Терюшкова и его друзей, и тому подобные "новости"
Так все просто. Не хочешь- не читаешь))
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санитар-волк
два сапога пара
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Spartakus1984
Ответ Павел Вешняков
ну и где у нас ташаев?
Ну кто его знает,останься он в ДИнамо то может карьера по другому сложилась,но на тот момнет логично было его продлитьа Широков поступил непрофессионально
+1
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tankist231
Ответ Никому_никабельный
Модеры, а что в новости слово "мудила" можно использовать, а в комментарии нет?
Таких слов тут сотни, которые в новости спокойно проходят, в коментах за них бан, я уже не раз тут так попадал, так сказать двойные стандарты у спортса)
+1
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AYAYA
И в чем Широков оказался неправ?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Видимо Агузаров немного загнул с запросами для себя и своих "топарей") Ну а Широков за словом в карман не лезет)))
+3
0
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tyuiop tyuiop
Ответ Мыкола
Это типичные западные стандарты демократии. Одним можно всё, а другим ничего
это правила модерации, Коля))
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