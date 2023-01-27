Роман Широков: «Вендел – лучший легионер в РПЛ. Ведет всю игру «Зенита» – забивает, отдает, дирижирует»
Роман Широков назвал лучшего легионера Мир РПЛ.
«Для меня лучший легионер в РПЛ прямо сейчас – Вендел. Потому что он мне больше нравится.
Ведет всю игру команды: забивает, отдает, дирижирует», – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.
Бразильский хавбек «Зенита» забил 7 голов и отдал 2 результативных паса в 16 матчах Премьер-лиги.
Именно с интеллектуальнофутбольной точки зрения Широков очень хорошо соображает в футболе.
Как человек он, конечно, спорная личность.
Но в данном понимании - это конечно его личное мнение. Имеет право на существование.
Нужно всё-таки хотя бы делить игроков на вратарей, защитников, полузащитников и нападающих, т.к глобально сравнивать игроков с двух разных позиций на поле можно разве что по ментальным характеристикам и влиянии их на психологию команды.
Малком лучший по гол+пас (или второй после Промеса, не помню). Показывает лучший свой футбол в Зените.
Про Вендела уже сказано. Он и правда системообразующий футболист.
Сантос наверное лучший защитник РПЛ. Стабильно играет на высоком уровне.
Барриос точно лучший опорный чемпионата и именно по оборонительным качествам один из лучших в мире. Будь он более прокачен в атаке, он бы играл не в РПЛ.
А ещё есть Клаудиньо, который может быть и немного сдал, но это один из самых ярких игроков чемпионата. Потенциально и он может быть лучшим, в прошлом сезоне так и казалось.
Ну и Кузяев – лучший полузащитник с российским паспортом. И в обратном меня никто не переубедит.
Зенит – это в первую очередь команда. Поэтому так много разных мнений о том, кто лучший.