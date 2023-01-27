Роман Широков: «Вендел – лучший легионер в РПЛ. Ведет всю игру «Зенита» – забивает, отдает, дирижирует»

Теги Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Вендел Чемпионат.com Футбол

Роман Широков назвал лучшего легионера Мир РПЛ.

«Для меня лучший легионер в РПЛ прямо сейчас – Вендел. Потому что он мне больше нравится.

Ведет всю игру команды: забивает, отдает, дирижирует», – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.

Бразильский хавбек «Зенита» забил 7 голов и отдал 2 результативных паса в 16 матчах Премьер-лиги.

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25 комментариев

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zenitni barsuck
Ответ Матвей Суицидин
Вендел хорош, но не на голову выше других бразильцев Зенита. Думаю, будет в топ клубе играть уже следующим летом. Судя по всему он, Клауд, Малком и Барриос уйдут.
Сюда по всему уйдут, это по чему такому всему? Если это не будет предложение от Топ клуба, конечно!
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naspartaks ru
Ответ </c/>
тема для срача, но отрицать что Вендел действительно хорошего уровня игрок бессмысленно, а если в целом, то мне больше Соболев в этом сезоне зашёл, то с какой стороны он раскрылся и какие голы забивал!
Капец!!!))))))))
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Hunter Hunter
Рядом с промесом не стоял!!!
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Peter Parker
Ответ Mixet.spb
Судя по чему?)🤷‍♂️
Возможно, потому что Малком был одним из тех, кто убеждал других легионеров, подавал личный пример. Да и статус более менее имеется. С другой стороны, если перейдет, для Зенита будет хороший аргумент для новичков - от нас можно уйти в ПСЖ даже в нынешних реалиях.
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Неизвестно Неизвестный
Ответ В Питере Пять
На самом деле даже не хочется сейчас выделять кого-то одного. Малком лучший по гол+пас (или второй после Промеса, не помню). Показывает лучший свой футбол в Зените. Про Вендела уже сказано. Он и правда системообразующий футболист. Сантос наверное лучший защитник РПЛ. Стабильно играет на высоком уровне. Барриос точно лучший опорный чемпионата и именно по оборонительным качествам один из лучших в мире. Будь он более прокачен в атаке, он бы играл не в РПЛ. А ещё есть Клаудиньо, который может быть и немного сдал, но это один из самых ярких игроков чемпионата. Потенциально и он может быть лучшим, в прошлом сезоне так и казалось. Ну и Кузяев – лучший полузащитник с российским паспортом. И в обратном меня никто не переубедит. Зенит – это в первую очередь команда. Поэтому так много разных мнений о том, кто лучший.
Иди ка ты лесом бомжик
+1
-8
-7
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Неизвестно Неизвестный
Ответ В Питере Пять
На самом деле даже не хочется сейчас выделять кого-то одного. Малком лучший по гол+пас (или второй после Промеса, не помню). Показывает лучший свой футбол в Зените. Про Вендела уже сказано. Он и правда системообразующий футболист. Сантос наверное лучший защитник РПЛ. Стабильно играет на высоком уровне. Барриос точно лучший опорный чемпионата и именно по оборонительным качествам один из лучших в мире. Будь он более прокачен в атаке, он бы играл не в РПЛ. А ещё есть Клаудиньо, который может быть и немного сдал, но это один из самых ярких игроков чемпионата. Потенциально и он может быть лучшим, в прошлом сезоне так и казалось. Ну и Кузяев – лучший полузащитник с российским паспортом. И в обратном меня никто не переубедит. Зенит – это в первую очередь команда. Поэтому так много разных мнений о том, кто лучший.
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Mixet.spb
Ответ Матвей Суицидин
Вендел хорош, но не на голову выше других бразильцев Зенита. Думаю, будет в топ клубе играть уже следующим летом. Судя по всему он, Клауд, Малком и Барриос уйдут.
Судя по чему?)🤷‍♂️
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градус ненависти
Впервые соглашусь с Широковым. Вендел уже третий сезон лучший игрок лиги
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Матвей Суицидин
Ответ инок
Вендел на голову выше всех остальных легионеров и в Зените и в РПЛ в целом.
Вендел хорош, но не на голову выше других бразильцев Зенита. Думаю, будет в топ клубе играть уже следующим летом. Судя по всему он, Клауд, Малком и Барриос уйдут.
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GerbertS
а кто не нравится, того можно от..ть, как судью
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dalnikovich
Ответ Dark.Babysitter
Рома просто от балды не будет говорить. Именно с интеллектуальнофутбольной точки зрения Широков очень хорошо соображает в футболе. Как человек он, конечно, спорная личность. Но в данном понимании - это конечно его личное мнение. Имеет право на существование.
Рома с 10 по 13 раздавал передачи покруче Вендела
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Циник Петербургский
Ответ В Питере Пять
На самом деле даже не хочется сейчас выделять кого-то одного. Малком лучший по гол+пас (или второй после Промеса, не помню). Показывает лучший свой футбол в Зените. Про Вендела уже сказано. Он и правда системообразующий футболист. Сантос наверное лучший защитник РПЛ. Стабильно играет на высоком уровне. Барриос точно лучший опорный чемпионата и именно по оборонительным качествам один из лучших в мире. Будь он более прокачен в атаке, он бы играл не в РПЛ. А ещё есть Клаудиньо, который может быть и немного сдал, но это один из самых ярких игроков чемпионата. Потенциально и он может быть лучшим, в прошлом сезоне так и казалось. Ну и Кузяев – лучший полузащитник с российским паспортом. И в обратном меня никто не переубедит. Зенит – это в первую очередь команда. Поэтому так много разных мнений о том, кто лучший.
Кто бы что ни говорил, а хороводы и хороводоводы, соответственно, лучшие в ФК Химки! И попробуйте меня в этом разубедить!! )))
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Кеды и бутса
"Нравится-не нравится... " Так себе аргумент, Роман. Такое мы уже где-то слышали
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Злодей Спб
Да все леги нормальные кроме Кассьерры, который никак игру не найдёт.
+1
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Пепси пеналдувич
Барриос, как по мне еще и стабильный(4 сезон отлично играет) так что отличная собралась компашка в Зените.
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Stas Politik
Для чего сравнивать центрального полузащитника и нападающего с совершенно разными функционалами на поле по не понятно каким критериям? Нужно всё-таки хотя бы делить игроков на вратарей, защитников, полузащитников и нападающих, т.к глобально сравнивать игроков с двух разных позиций на поле можно разве что по ментальным характеристикам и влиянии их на психологию команды.
Забавно :) Вы психолог, чтобы сравнивать их ментальные характеристики?
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Ответ Stas Politik
Для чего сравнивать центрального полузащитника и нападающего с совершенно разными функционалами на поле по не понятно каким критериям? Нужно всё-таки хотя бы делить игроков на вратарей, защитников, полузащитников и нападающих, т.к глобально сравнивать игроков с двух разных позиций на поле можно разве что по ментальным характеристикам и влиянии их на психологию команды.
речь о лучшем игроке по мнению бывшего игрока, я подтвердил что Вендел действительно хорош, но отметил другого человека, который заиграл более качественно в этом году и если не сбавит весной, то будет бороться за лучшего игрока года...
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Aleksandr Danilov
Ответ инок
Вендел на голову выше всех остальных легионеров и в Зените и в РПЛ в целом.
Интересно, на Голову выше Барриоса, Дугласа, Малкома, Промеса? Класс, адекватное мнение
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Dark.Babysitter
Рома просто от балды не будет говорить.
Именно с интеллектуальнофутбольной точки зрения Широков очень хорошо соображает в футболе.
Как человек он, конечно, спорная личность.
Но в данном понимании - это конечно его личное мнение. Имеет право на существование.
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+11
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Stas Politik
Ответ </c/>
тема для срача, но отрицать что Вендел действительно хорошего уровня игрок бессмысленно, а если в целом, то мне больше Соболев в этом сезоне зашёл, то с какой стороны он раскрылся и какие голы забивал!
Для чего сравнивать центрального полузащитника и нападающего с совершенно разными функционалами на поле по не понятно каким критериям?
Нужно всё-таки хотя бы делить игроков на вратарей, защитников, полузащитников и нападающих, т.к глобально сравнивать игроков с двух разных позиций на поле можно разве что по ментальным характеристикам и влиянии их на психологию команды.
+11
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+9
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В Питере Пять
На самом деле даже не хочется сейчас выделять кого-то одного.

Малком лучший по гол+пас (или второй после Промеса, не помню). Показывает лучший свой футбол в Зените.

Про Вендела уже сказано. Он и правда системообразующий футболист.

Сантос наверное лучший защитник РПЛ. Стабильно играет на высоком уровне.

Барриос точно лучший опорный чемпионата и именно по оборонительным качествам один из лучших в мире. Будь он более прокачен в атаке, он бы играл не в РПЛ.

А ещё есть Клаудиньо, который может быть и немного сдал, но это один из самых ярких игроков чемпионата. Потенциально и он может быть лучшим, в прошлом сезоне так и казалось.

Ну и Кузяев – лучший полузащитник с российским паспортом. И в обратном меня никто не переубедит.

Зенит – это в первую очередь команда. Поэтому так много разных мнений о том, кто лучший.
+37
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Михаил Солдатенков
Вендел, безусловно, хорош, особенно его удар с правой ноги. Но всё же, если говорить про зенитовских бразильцев, Малком и Клаудиньо играют определяющую роль в команде.
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инок
Вендел на голову выше всех остальных легионеров и в Зените и в РПЛ в целом.
+16
-7
+9
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</c/>
тема для срача, но отрицать что Вендел действительно хорошего уровня игрок бессмысленно, а если в целом, то мне больше Соболев в этом сезоне зашёл, то с какой стороны он раскрылся и какие голы забивал!
+4
-11
-7
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форест
Не поспоришь.
+21
-4
+17
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