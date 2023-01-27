Роман Широков: «Вендел – лучший легионер в РПЛ. Ведет всю игру «Зенита» – забивает, отдает, дирижирует»

назвал лучшего легионера Мир .

«Для меня лучший легионер в РПЛ прямо сейчас – . Потому что он мне больше нравится.

Ведет всю игру команды: забивает, отдает, дирижирует», – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.

Бразильский хавбек « » забил 7 голов и отдал 2 результативных паса в 16 матчах Премьер-лиги.