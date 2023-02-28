Клопп перед играми с «МЮ» и «Вулвс»: «Хороший момент для успешной серии. Крайне важная неделя для «Ливерпуля»

Главный тренер « » ожидает успешной игры в ближайшие недели.

«У нас 45 очков. Сейчас действительно хороший момент для того, чтобы выдать успешную серию. Да, именно это мы и хотим сделать.

Мы набрали 7 очков за 3 игры. Мы сыграли вничью в последнем матче, и я помню, что говорил, что мы играли так же, как и обычно, просто не забили, а люди ответили, что голы – это как раз самое важное. Я знаю. И другие факты я тоже не могу изменить.

Мы должны добиваться и этого тоже, но по-настоящему важно и то, что мы должны получать удовольствие от своей игры.

Нас ждет чрезвычайно важная неделя. Это невозможно игнорировать. У нас впереди два домашних матча. Я бы хотел на этой неделе придать импульс нашему сезону», – заявил Клопп.

1 марта «Ливерпуль» сыграет с « », 5-го – с « ».

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