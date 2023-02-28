Клопп перед играми с «МЮ» и «Вулвс»: «Хороший момент для успешной серии. Крайне важная неделя для «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ожидает успешной игры в ближайшие недели.
«У нас 45 очков. Сейчас действительно хороший момент для того, чтобы выдать успешную серию. Да, именно это мы и хотим сделать.
Мы набрали 7 очков за 3 игры. Мы сыграли вничью в последнем матче, и я помню, что говорил, что мы играли так же, как и обычно, просто не забили, а люди ответили, что голы – это как раз самое важное. Я знаю. И другие факты я тоже не могу изменить.
Мы должны добиваться и этого тоже, но по-настоящему важно и то, что мы должны получать удовольствие от своей игры.
Нас ждет чрезвычайно важная неделя. Это невозможно игнорировать. У нас впереди два домашних матча. Я бы хотел на этой неделе придать импульс нашему сезону», – заявил Клопп.
1 марта «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», 5-го – с «Манчестер Юнайтед».
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Будет тяжело...
Юнайтед у себя выиграл 2:1
Ну,я вот вообще не удивлюсь,если МЮ там очки потеряет.
На три результата игра.
Я это к тому, что лучше ничего не "представлять", так как обернуться дело может иначе, чем мы предполагаем.