Клопп перед играми с «МЮ» и «Вулвс»: «Хороший момент для успешной серии. Крайне важная неделя для «Ливерпуля»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ожидает успешной игры в ближайшие недели.

«У нас 45 очков. Сейчас действительно хороший момент для того, чтобы выдать успешную серию. Да, именно это мы и хотим сделать.

Мы набрали 7 очков за 3 игры. Мы сыграли вничью в последнем матче, и я помню, что говорил, что мы играли так же, как и обычно, просто не забили, а люди ответили, что голы – это как раз самое важное. Я знаю. И другие факты я тоже не могу изменить.

Мы должны добиваться и этого тоже, но по-настоящему важно и то, что мы должны получать удовольствие от своей игры.

Нас ждет чрезвычайно важная неделя. Это невозможно игнорировать. У нас впереди два домашних матча. Я бы хотел на этой неделе придать импульс нашему сезону», – заявил Клопп.

1 марта «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», 5-го – с «Манчестер Юнайтед».

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27 комментариев

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Wekil Halylow
Ответ Homelender_666
Страшно представить, что с нынешним Ливером сотворит МЮ, который на ходу, если их разгромил непиковый Реал
У мю в гостових игр на АПЛ 6 побед из 12 а дома 10 побед из 12 по этому им ешё на виезде ждёт Ливерпул ТТХ БРАЙТОН НЮКАСЛ
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Vezdexodof
У МЮ график жёсткий. Играют каждые три четыре дня продолжительное время.
Будет тяжело...
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Under
Ответ Иван Павлов
Очень забавно, что похожие комменты были перед первым матчем этих команд в сезоне, только наоборот - все думали, что Ливерпуль сделает с тем МЮ. А в итоге с той игры и начался подъём МЮ Тен Хага. Я это к тому, что лучше ничего не "представлять", так как обернуться дело может иначе, чем мы предполагаем.
да плюс банально дерби
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Доминатор3000
Ну Сити там проиграл….
Юнайтед у себя выиграл 2:1
Ну,я вот вообще не удивлюсь,если МЮ там очки потеряет.
На три результата игра.
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1CEMAN
Ответ set32
МЮ сильно играл только с Барсой, Лестер и Ньюкасл их возили неплохо, но свои сильные стороны сейчас МЮ использует на 200%. Все будет зависеть от того кому повезет
у тебя скоро антре, не пропусти
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brt202
может быть это говорит спортс?
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Nostromo
Мы испытывали времена и похуже. Сейчас просто не стоит того что бы кидатся стрелами, или ныть. ЛФК всегда был в лидерах мирового футбола и чаще обстрагировался от английского, лондонского минталитета.Мы переживем это,и не раз такое было. YNWA это не абривиатура..это приказ. Все только начинается.
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Александр Попов
Скажите ему уже кто-нибудь!
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Александр Попов
Я тоже не понял, что за 45 очков? Что-то съехало или он в менеджер играет?
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Flyche
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
"это было тяжелое очко, но мы его заслужили"
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set32
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Впервые за последнее время - Мю однозначный фаворит в матче с Ливерпулем
МЮ сильно играл только с Барсой, Лестер и Ньюкасл их возили неплохо, но свои сильные стороны сейчас МЮ использует на 200%. Все будет зависеть от того кому повезет
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-6
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Арман Мартиросян
Ответ Homelender_666
Страшно представить, что с нынешним Ливером сотворит МЮ, который на ходу, если их разгромил непиковый Реал
Реал это криптонит Ливерпуля, эти матчи просто не поддаются логике иногда. А против МЮ Ливерпуль вроде так жёстко не провалился уже очень давно, в каком состоянии бы ни был. Вот МЮ в прошлом сезоне нехило так облажался и на Энфилде, и на Траффорде.
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Eldar NOVRUZOV
О каких 45 очков он говорит?😑
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Homelender_666
Ответ Макс Кидалов
Очень ошибаешься, если они проиграли Реал 5 2, это не значит что они проиграют мю. Наоборот мю легче было бы играть с ливером который бы выграл Реал и не было бы у них сильной мотивации и злости доказать болельщикам, что они исправятся. А сейчас ливер будет очень зол и будет Заруба с мю
Буду рад, если ошибусь. Хочется видеть сильный Ливерпуль.
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Stivi M.D.
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Впервые за последнее время - Мю однозначный фаворит в матче с Ливерпулем
МЮ никога не будет фаворитом не Энфилде при Клоппе
+5
-8
-3
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Иван Иванов
Думаю что в штабе Тен хага срочно нужен опытный дезинфектор чтобы уничтожить всех клопов и прочих паразитов , мешающих жить.
+4
-2
+2
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Макс Кидалов
Ответ Homelender_666
Страшно представить, что с нынешним Ливером сотворит МЮ, который на ходу, если их разгромил непиковый Реал
Очень ошибаешься, если они проиграли Реал 5 2, это не значит что они проиграют мю. Наоборот мю легче было бы играть с ливером который бы выграл Реал и не было бы у них сильной мотивации и злости доказать болельщикам, что они исправятся. А сейчас ливер будет очень зол и будет Заруба с мю
+2
0
+2
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Master Slova
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Впервые за последнее время - Мю однозначный фаворит в матче с Ливерпулем
буки кстати так не считают
+4
-1
+3
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Самая быстрая булочка в мире
А где Клопп 45 очков нашел .У них 36 очков
+1
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Иван Павлов
Ответ Homelender_666
Страшно представить, что с нынешним Ливером сотворит МЮ, который на ходу, если их разгромил непиковый Реал
Очень забавно, что похожие комменты были перед первым матчем этих команд в сезоне, только наоборот - все думали, что Ливерпуль сделает с тем МЮ. А в итоге с той игры и начался подъём МЮ Тен Хага.

Я это к тому, что лучше ничего не "представлять", так как обернуться дело может иначе, чем мы предполагаем.
+18
-1
+17
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НРИ
Ответ Homelender_666
Страшно представить, что с нынешним Ливером сотворит МЮ, который на ходу, если их разгромил непиковый Реал
Мю особо ротацией не блещет , так что возможен спад
0
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Alex Metallov
Нет. Ливерпулю уж просто доиграть этот сезон и начинать всё сначала. В этом сезоне, как-то всё с самого начала, с первых игр не пошло.
+2
0
+2
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Homelender_666
Ответ Momos
МЮ в финале кубка несвежим был. Боюсь, кабы не сыграло. Конечно, команду Клоппа сейчас каждый обидеть может, но как бы усталость МЮ не подвела.
Согласен. Может быть, Ливерпуль проведёт лучший матч в сезоне.
+3
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Впервые за последнее время - Мю однозначный фаворит в матче с Ливерпулем
+6
-2
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Momos
Ответ Homelender_666
Страшно представить, что с нынешним Ливером сотворит МЮ, который на ходу, если их разгромил непиковый Реал
МЮ в финале кубка несвежим был. Боюсь, кабы не сыграло. Конечно, команду Клоппа сейчас каждый обидеть может, но как бы усталость МЮ не подвела.
+10
-2
+8
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