Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Последние 4-5 лет нас избаловали. Мы выигрывали все возможные трофеи, а этот ухабистый сезон – шок для всех»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк считает, что успехи «Ливерпуля» избаловали команду. 

«Я хочу квалифицироваться в Лигу чемпионов, потому что я хочу играть в Лиге чемпионов.

За последние четыре или пять лет мы были избалованы всем, через что мы прошли. Мы выигрывали все возможные трофеи.

В прошлом сезоне мы боролись за все трофеи до последнего дня, так что то, что этот ухабистый сезон пока что является шоком для всех», – сказал защитник «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 36 очков в 23 матчах АПЛ и занимает 7-е место в таблице, до топ-4 – 9 баллов. Клуб вылетел из английских кубков, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Реалу» дома со счетом 2:5.

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9 комментариев

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"ухабистый сезон" Какое слово то
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Tun
Нет, последние лет 5 Ливерпуль был на своем месте - боролся за лучшие трофею что и должен делать топ клуб его уровня. Наоборот прошлое десятилетие снизило планку ожиданий
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Подкат Пенальтьевич
Признаем что расслабились. Но напрягаться не собираемся.
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kaka10
После безумных сезонов с 90% побед в 38 матчах такой спад это вполне естественная вещь.

Клопп с новыми игроками обязательно построит новую машину. МЮ Фергюсона тоже не раз переживал спад и смену поколений
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gukmamop
нонеча не то что давеча, добавил дед Виргил
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Басанг Басангов
Получается во всем виноват квадрупл
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Сергей Сергеев
Да не видно, Виргилий,как вы хотите. Вы просто стоите на поле.

Ладно этот сезон действительно спишем на перестройку. Посмотрим как дальше будете играть
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Yuri Ten
Прошлый сезон напомнил neverpool
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Cruel Snake
На Клоппа надейся, а сам не плошай. Сильно сдал Ван Дайк и он такой не один
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