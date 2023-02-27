Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Последние 4-5 лет нас избаловали. Мы выигрывали все возможные трофеи, а этот ухабистый сезон – шок для всех»

считает, что успехи «Ливерпуля» избаловали команду.

«Я хочу квалифицироваться в Лигу чемпионов, потому что я хочу играть в Лиге чемпионов.

За последние четыре или пять лет мы были избалованы всем, через что мы прошли. Мы выигрывали все возможные трофеи.

В прошлом сезоне мы боролись за все трофеи до последнего дня, так что то, что этот ухабистый сезон пока что является шоком для всех», – сказал защитник « ».

«Ливерпуль» набрал 36 очков в 23 матчах АПЛ и занимает 7-е место в таблице, до топ-4 – 9 баллов. Клуб вылетел из английских кубков, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Реалу» дома со счетом 2:5.