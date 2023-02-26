Клопп после 0:0 с «Пэлас»: «Сезон «Ливерпуля» не войдет в учебники истории, но мы должны пройти через это. У нас на очко больше – это позитив»

высказался о сезоне « » после 0:0 с « ».

«Мы двигаемся дальше. У вас, как и у игроков «Ливерпуля», такие глаза, словно мы проиграли, но мы не проиграли. Это действительно так. Мы злимся на многие вещи, но не можем страдать из-за этого. Это была бы какая-то шутка.

Этот сезон не войдет в учебники истории. Он не будет из числа тех, что хочется вспоминать снова, снова и снова. Про него не снимут фильмы или что-то такое. Но мы все равно должны пройти через это, и мы пройдем. Не всегда мы побеждали – и все отлично. Теперь мы потеряли очки – и все это чушь.

Мы должны продолжить двигаться дальше. Нужно извлечь урок и попробовать снова. Извлечь урок и попробовать снова. Это мы и сделаем.

На самом деле этот матч ничего не изменил, но любую ситуацию можно оценивать с двух сторон. Мы не выиграли, и это звучит очень плохо. Или у нас стало на очко больше, чем раньше. И я думаю, это звучит довольно-таки позитивно. Так что мы можем выбирать», – сказал тренер «Ливерпуля».

На данный момент «Ливерпуль» занимает 7-е место в таблице , набрав 36 очков в 23 матчах.