Клопп после 0:0 с «Пэлас»: «Сезон «Ливерпуля» не войдет в учебники истории, но мы должны пройти через это. У нас на очко больше – это позитив»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Футбол

Юрген Клопп высказался о сезоне «Ливерпуля» после 0:0 с «Кристал Пэлас».

«Мы двигаемся дальше. У вас, как и у игроков «Ливерпуля», такие глаза, словно мы проиграли, но мы не проиграли. Это действительно так. Мы злимся на многие вещи, но не можем страдать из-за этого. Это была бы какая-то шутка.

Этот сезон не войдет в учебники истории. Он не будет из числа тех, что хочется вспоминать снова, снова и снова. Про него не снимут фильмы или что-то такое. Но мы все равно должны пройти через это, и мы пройдем. Не всегда мы побеждали – и все отлично. Теперь мы потеряли очки – и все это чушь.

Мы должны продолжить двигаться дальше. Нужно извлечь урок и попробовать снова. Извлечь урок и попробовать снова. Это мы и сделаем.

На самом деле этот матч ничего не изменил, но любую ситуацию можно оценивать с двух сторон. Мы не выиграли, и это звучит очень плохо. Или у нас стало на очко больше, чем раньше. И я думаю, это звучит довольно-таки позитивно. Так что мы можем выбирать», – сказал тренер «Ливерпуля».

На данный момент «Ливерпуль» занимает 7-е место в таблице АПЛ, набрав 36 очков в 23 матчах.

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18 комментариев

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JealousNobody
Он поехавший...
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Феликс Магат
Клопп выдохся, нужна свежая голова
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Юрий Балышев
Как он находит каждый раз в куче это мусора позитив? Другой бы лопнул бы от злости,а он находит все новые слова и оправдания .Какой же Клопп оптимистичный.
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deadjoker
Юрген опять про очко. Толерантно.
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Василий Питерский
Наверное и с Реалом Клопп видел позитив! Все таки не дали им, забить 6-й. Клопп-позитивный чувак
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Last Hero
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Клопп опять про очко и опять ноет. Дайте ему ещё 200 лямов на Гакпо и Нуньеса и он забьет в ворота пэлас
Представляю как долго ты терпел эти унижения со стороны Ливерпуля все эти годы, чтобы выплести всю накопившуюся желчь
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Мукунку хороший
На очко больше.. и оно жим-жим)
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tankist231
Как же сдулся ливер, аж удивительно
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Carlos
Клоп вытянет
У всех так бывает
Он много дал Ливерпулю
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Тиджани Бабангида
Клоппу все сложнее и сложнее давать комментарии по поводу клубных неудач
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Adilet Abdyramanov
Просто войти в топ4 и все. Вылет от Реала пойдет на пользу
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Mancar Camoran 2.0
Интересно почитать комментарии тех, кто упрекал тот же Сити в трансферах, вот сейчас вы видите результаты команды без низ, нравится ?
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Nate
Какой же Клопп оптимистичный!
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну хоть летом менеджмент перестанет издеваться над болельщиками и закупится нормально по-крупному? Уверен, у Клоппа еще есть идеи и он не перегорел.
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cektor
Нужно больше атакующих игроков
Ахахах
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Filipp Gorski
Поплыл Клёпа
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Арман Бижанов
Даже не верится что Ливер в прошлом году боролся за все возможные трофеи до самого последнего матча...
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Гегенпрессинг Рангника
Клопп опять про очко и опять ноет. Дайте ему ещё 200 лямов на Гакпо и Нуньеса и он забьет в ворота пэлас
+11
-11
0
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