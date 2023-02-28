допускает, что «Ливерпуль» еще может попасть в топ-4 .

Тренер мерсисайдцев ответил на вопрос, возможно ли повторить успех двухлетней давности, когда « » смог попасть в первую четвертку, когда это казалось маловероятным.

«Да, [тот опыт] помогает. Потому что это мы добились такого, не придется рассказывать, как это сделал другой клуб. У нас есть много историй о том, что было хорошего в последние несколько лет, о длинных победных сериях.

История не может помешать, но также нельзя полагаться на то, что было сделано раньше. Мы должны быть готовы сделать это, потому что каждая игра уникальна.

Мы должны получать удовольствие от того, что делаем, и я действительно думаю, что мы готовы. Если есть клуб, который может сделать это [попасть в топ-4 АПЛ из такой позиции], то это мы, я действительно так считаю.

Я так думаю, потому что всего, чего мы добились за последние годы, мы добились вместе. Без команды и болельщиков ничего бы не получилось», – сказал Клопп.