Клопп верит, что «Ливерпуль» может попасть в топ-4 АПЛ: «Если есть клуб, который может сделать это, то это мы»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп допускает, что «Ливерпуль» еще может попасть в топ-4 АПЛ.

Тренер мерсисайдцев ответил на вопрос, возможно ли повторить успех двухлетней давности, когда «Ливерпуль» смог попасть в первую четвертку, когда это казалось маловероятным.

«Да, [тот опыт] помогает. Потому что это мы добились такого, не придется рассказывать, как это сделал другой клуб. У нас есть много историй о том, что было хорошего в последние несколько лет, о длинных победных сериях.

История не может помешать, но также нельзя полагаться на то, что было сделано раньше. Мы должны быть готовы сделать это, потому что каждая игра уникальна.

Мы должны получать удовольствие от того, что делаем, и я действительно думаю, что мы готовы. Если есть клуб, который может сделать это [попасть в топ-4 АПЛ из такой позиции], то это мы, я действительно так считаю.

Я так думаю, потому что всего, чего мы добились за последние годы, мы добились вместе. Без команды и болельщиков ничего бы не получилось», – сказал Клопп.

 

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19 комментариев

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Filipp Gorski
Ответ Robi Baggio 95
Ливерпуль не просто может, но обязан быть в 4-ке. Это им под силу. По потерянным очкам, они отстают от зоны ЛЧ лишь на несколько очков.
Лучше пускай с ЛЕ идут
В ЛЧ было бы забавно увидеть Ньюкасл или Фулхэм
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А.В. Бубнов
Юрген аерит, а ненавистники Ненавистного Ливерпуля молятся отрицательно
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-1
-1
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Гамаль Хайдаров
ну в принципе с Реалом в Апл не играете, можно будет постараться
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Sergey Kuznetsov
Ответ Artem89S
Клоппи, признай, что состав не тянет, да и ты тоже. В четверке это значит что оттуда слетит кто? МЮ, который сейчас в топе? Арсенал с первого места?) Возможно, но на второе) Мансити? В АПЛ прямо сейчас есть как минимум 5 клубов сильнее Ливера, а гений в очках это признать не может)
Клопп несомненно читает комментарии на спортсе, правильно, что вы обращаетесь к нему напрямик. Хотя судя по тому, что вы считаете его очкариком он не сильно прислушается к вашему смешному поносу, ведь это означает, что игры Ливерпуля вы не смотрели года полтора.
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Юрий Р.
Думаю, что все болельщики Ливерпуля в это тоже верят.
+2
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alexis2020
Арсенал, Сити, Юнайтед, Ньюкасл. может быть не сороки а Тоттенхэм
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JealousNobody
Если уволят его, то вполне могут попасть в топ-4.
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Совесть Черданцева
Умом нам Ливер не понять
Аршином общим не измерить
Его особенная стать
Нам в Ливер можно только верить
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-1
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Sevuska
Клопп вступил в жёсткую конкурентную борьбу с Портером за право называться самым « позитивным « тренером сезона в АПЛ под рубрикой « дайте шанс « или « дайте ну ещё поработать « 😎
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Любезный Коссутий
у Ливера преимущество только в том, что после 15.03 у них останется только АПЛ. но, кмк, этого недостаточно
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Jaxongir Shodiev
Валера, верим! Ой т.е. Клопп, верим!!!!
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Jaxongir Shodiev
Клопп это аналог Карпина. Результаты ужасные, игра ужасна, но все верят
0
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Robi Baggio 95
Ливерпуль не просто может, но обязан быть в 4-ке. Это им под силу. По потерянным очкам, они отстают от зоны ЛЧ лишь на несколько очков.
+3
-1
+2
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Artem89S
Клоппи, признай, что состав не тянет, да и ты тоже. В четверке это значит что оттуда слетит кто? МЮ, который сейчас в топе? Арсенал с первого места?) Возможно, но на второе) Мансити? В АПЛ прямо сейчас есть как минимум 5 клубов сильнее Ливера, а гений в очках это признать не может)
0
0
0
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Любезный Коссутий
Ответ Zlatan Ibra
Купили бы Митровича, можно было бы поверить в это
чем им Митрович поможет, если у них обороны нет?
0
0
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Эдуард Шаталов
Впереди Вулверхэмптон который недавно выиграл у них 3-0 😁
+2
-1
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Вечно Молодой
"если есть клуб, который может потратить 600 миллионов и вылететь, то это Челси!" - добавил Клопп
+9
-1
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Ебздрогыч
Выражение "Ливерпульская четверка" заиграло в этом сезоне новыми красками
+2
0
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Zlatan Ibra
Купили бы Митровича, можно было бы поверить в это
+2
-1
+1
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