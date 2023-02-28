«РПЛ меняет руководителей: Прядкин, Хачатурянц, Алаев, но они ничего не изменят. У РФС и лиги – свои лужи. А тем, кто внутри, кажется, что это океаны». Экс-генсек РФС о российском футболе

Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Александр Алаев Анатолий Воробьев Ашот Хачатурянц Футбол

Анатолий Воробьев раскритиковал руководство РФС и Мир РПЛ.

«Наша футбольная экосистема атомизирована, каждый функционер в своей песочнице. У РФС и лиги – своя песочница и свои лужи. А тем, кто внутри этих лужиц, кажется, что это океаны. И вот они там пускают свои бумажные кораблики, но им кажется, что они на круизных лайнерах путешествуют. Они там все радуются, что они кто-то... 

Кто-то радуется, что он зарплату в РФС получает, слышал, что они там 500 человек набрали. Лига меняет руководителей: Прядкин, Хачатурянц, Алаев. Но как они ни будут рассиживаться, все равно ничего не изменят в профессиональном футболе, потому что они не играют никакой существенной роли. 

Мне очень нравится музей в Гааге, где есть замечательная и одна из лучших картин в мире – «Урок анатомии доктора Тульпа». Так вот российский футбол – это уже труп. А я могу быть только коллегой доктора Тульпа, чтобы его препарировать», – сказал бывший генеральный секретарь РФС.

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9 комментариев

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igls54
Казалось бы, при чем здесь Гаага. Двусмысленный намек какой-то
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Borillaz
Ответ Madridistas
В любом гос. учереждении такая ситуация, или там где касается рука государства. Ты можешь быть семи пядей во лбу, у тебя тысяча идей, но ты получишь «ты чё сюда пришёл, не гони волну». Или как в песне Касты «ты чё волчонок? ты дофига умный? слыш ты чё там?» 🙂
Ну так вот и выражали бы свои недовольства непосредственно во время работы. Глядишь за счёт резонанса и менялось бы что то... А в данный момент это выглядит как "там все дураки, а я такой весь в белом оттуда ушел"
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Тайосич
Все беды от питерцев/газпромовцев/зенитовцев у руля.
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Marduhai
Хороший он человек или плохой - переход на тему личности комментатора давно уже стал понятен - главное уйти от обсуждения содержания коммента. А по содержанию он прав - РФС выглядит как труп. И если они увеличили свой аппарат до 500 человек - это требует не секретности, а гласного обсуждения.
При Колоскове в аппарате было менее ста человек, а сегодня, в условиях санкций и неучастия в кубках непонятно только одно - почему эту наглость не пресекает Кремль...
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Madridistas
Ответ Borillaz
Обожаю как у подобных персонажей адекватность проявляется уже после того как их увольняют. Ну или сами уходят - не суть. А что же вы на своем месте так не вещали? А вот ушли из структуры (отлучились от кормушки) и сразу правду-матку популистскую несут... Браво!
В любом гос. учереждении такая ситуация, или там где касается рука государства. Ты можешь быть семи пядей во лбу, у тебя тысяча идей, но ты получишь «ты чё сюда пришёл, не гони волну». Или как в песне Касты «ты чё волчонок? ты дофига умный? слыш ты чё там?» 🙂
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Кеша
Мощно!
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xoms
Ответ аdidаs
а он не плох
Видать его к кормушки не подпустили, и полный отворот дали, раз клювом щёлкает
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Borillaz
Обожаю как у подобных персонажей адекватность проявляется уже после того как их увольняют. Ну или сами уходят - не суть. А что же вы на своем месте так не вещали? А вот ушли из структуры (отлучились от кормушки) и сразу правду-матку популистскую несут... Браво!
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аdidаs
а он не плох
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