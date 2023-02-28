«РПЛ меняет руководителей: Прядкин, Хачатурянц, Алаев, но они ничего не изменят. У РФС и лиги – свои лужи. А тем, кто внутри, кажется, что это океаны». Экс-генсек РФС о российском футболе

раскритиковал руководство РФС и Мир .

«Наша футбольная экосистема атомизирована, каждый функционер в своей песочнице. У РФС и лиги – своя песочница и свои лужи. А тем, кто внутри этих лужиц, кажется, что это океаны. И вот они там пускают свои бумажные кораблики, но им кажется, что они на круизных лайнерах путешествуют. Они там все радуются, что они кто-то...

Кто-то радуется, что он зарплату в РФС получает, слышал, что они там 500 человек набрали. Лига меняет руководителей: , , . Но как они ни будут рассиживаться, все равно ничего не изменят в профессиональном футболе, потому что они не играют никакой существенной роли.

Мне очень нравится музей в Гааге, где есть замечательная и одна из лучших картин в мире – «Урок анатомии доктора Тульпа». Так вот российский футбол – это уже труп. А я могу быть только коллегой доктора Тульпа, чтобы его препарировать», – сказал бывший генеральный секретарь РФС.

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