Агент Миранчука: «Приоритет Антона – Европа. Отработает контракт с «Локо» и уедет»
Агент Вадим Шпинев рассказал о перспективах полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.
«У меня нет никаких сомнений по его будущему, и неважно, это будет «Локомотив» или нет.
Конечно, у него приоритет – уехать в Европу. Время еще есть, я думаю, все так и будет.
Летом 2024 года он станет свободным агентом, и все будет хорошо. Наверное, отработает контракт и уедет. Я думаю, мы предложение получим, но это так, мысли вслух.
Антон не потеряется. Я не знаю, что будет с «Локомотивом», но по будущему Антона у меня нет сомнений», – сказал Шпинев.
«Спартак» контролировал первый тайм через прессинг и владение. «Локо» ответил выходом Миранчука и острыми угловыми
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Во первых, за деньги, что локо будет требовать за него, никто не согласится.
Во вторых, таких игроков как миранчук, которые забивают по 5 голов за сезон, по всему миру вагон и маленькая тележка.
В третьих, после 24 февраля и бана на россспорт, за нашими футболистами особо никто не следит.
Так что, агент пусть продолжает рассказывать сказки руководству ржд/локо.