Агент Миранчука: «Приоритет Антона – Европа. Отработает контракт с «Локо» и уедет»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук агенты Вадим Шпинев Футбол

Агент Вадим Шпинев рассказал о перспективах полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

«У меня нет никаких сомнений по его будущему, и неважно, это будет «Локомотив» или нет.

Конечно, у него приоритет – уехать в Европу. Время еще есть, я думаю, все так и будет.

Летом 2024 года он станет свободным агентом, и все будет хорошо. Наверное, отработает контракт и уедет. Я думаю, мы предложение получим, но это так, мысли вслух.

Антон не потеряется. Я не знаю, что будет с «Локомотивом», но по будущему Антона у меня нет сомнений», – сказал Шпинев.

«Спартак» контролировал первый тайм через прессинг и владение. «Локо» ответил выходом Миранчука и острыми угловыми

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18 комментариев

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tm5pvbngvj
Ответ kin
Ехал бы к брату в Турин.. Глядишь, пристроит тебя куда, Брат ведь твой.
Лёшенька мой! Большой человек видать там, в Турине-то!
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Khmc
Я хоть и за Локомотив болею, но желаю Антону уехать как можно скорее. В этом болоте ловить нечего
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TC@ER18
Забил два гола за сезон и агент вылез из норы.
Во первых, за деньги, что локо будет требовать за него, никто не согласится.
Во вторых, таких игроков как миранчук, которые забивают по 5 голов за сезон, по всему миру вагон и маленькая тележка.
В третьих, после 24 февраля и бана на россспорт, за нашими футболистами особо никто не следит.

Так что, агент пусть продолжает рассказывать сказки руководству ржд/локо.
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Джиза
Конечно он уедет в Европу. Купит путевку и уедет. Мужчина он состоятельный, может себе позволить.
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An Kr
Ответ Metalloid
Пересидел, конечно, для европы, сейчас только в нижнюю половину топ 5 на низкую Зп, может и не согласиться.
Травм много, при чем тут пересидел.
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kin
Ехал бы к брату в Турин.. Глядишь, пристроит тебя куда, Брат ведь твой.
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Вадим Григорьев
Вот ,что дубль животворящий в ворота Спартака делает,уже Европу собрался ехать покорять
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1футбол1
Вот что за привычка говорить уедет в Европу? Англия, Германия, Италия, Португалия........ Чехия, Андора, Беларусь, Казахстан. Это всё Европа. Конкретней можно сказать?
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Вадим Григорьев
Ответ noname noname
Ну в то же условное Торино спокойно зайдет как родной , ибо уровень позволяет . Касаемо з/п 1-1,5 млн может претендовать, ибо будет свободным агентом и может претендовать на чуть больше чем заслуживает
Он в основной состав Локомотива не проходил только что какой ему Торино,если только на лавку
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Metalloid
Ответ noname noname
Ну в то же условное Торино спокойно зайдет как родной , ибо уровень позволяет . Касаемо з/п 1-1,5 млн может претендовать, ибо будет свободным агентом и может претендовать на чуть больше чем заслуживает
Смотря в какой лиге, в испании столько не дадут, там где он потянет, разве что текущая Валенсия, во франции точно нет, италия мб, в Германию не позовут, думаю. Выбор не велик.
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Андрей-ДК
Ответ Борис Энгельгардт
возьмёт, в Европе куча игроков его уровня играет около основы, просто о них не пишут с придыханием
Вот именно что куча, а брать сегодня в Европу россиянина, ну этот такое себе, многие предпочтут взять себе из той самой кучи. Политика мля.....
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БолельщикСоСтажем
Было бы здорово увидеть его в европейском чемпионате из топ-4
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Кирилл.С-Пб
В медиалиге будет пылить)))
+6
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Борис Энгельгардт
Ответ Андрей-ДК
Если не прибавит, причем заметно, то Европа его не возьмёт, по нынешним временам, надо быть даже не на голову сильнее конкурентом, а минимум на полторы!
возьмёт, в Европе куча игроков его уровня играет около основы, просто о них не пишут с придыханием
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Андрей-ДК
Если не прибавит, причем заметно, то Европа его не возьмёт, по нынешним временам, надо быть даже не на голову сильнее конкурентом, а минимум на полторы!
+4
-2
+2
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noname noname
Ответ Metalloid
Пересидел, конечно, для европы, сейчас только в нижнюю половину топ 5 на низкую Зп, может и не согласиться.
Ну в то же условное Торино спокойно зайдет как родной , ибо уровень позволяет . Касаемо з/п 1-1,5 млн может претендовать, ибо будет свободным агентом и может претендовать на чуть больше чем заслуживает
+13
-3
+10
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Metalloid
Пересидел, конечно, для европы, сейчас только в нижнюю половину топ 5 на низкую Зп, может и не согласиться.
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+5
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Ярик01
Может это сам игрок должен говорить, из уст агента как-то некрасиво льется "не знаю, что будет с локомотивом" и т.д.
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-2
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