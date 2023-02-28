Агент Миранчука: «Приоритет Антона – Европа. Отработает контракт с «Локо» и уедет»

Агент Вадим Шпинев рассказал о перспективах полузащитника « » .

«У меня нет никаких сомнений по его будущему, и неважно, это будет «Локомотив» или нет.

Конечно, у него приоритет – уехать в Европу. Время еще есть, я думаю, все так и будет.

Летом 2024 года он станет свободным агентом, и все будет хорошо. Наверное, отработает контракт и уедет. Я думаю, мы предложение получим, но это так, мысли вслух.

Антон не потеряется. Я не знаю, что будет с «Локомотивом», но по будущему Антона у меня нет сомнений», – сказал Шпинев.

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