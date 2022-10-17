Антон Миранчук: «Победа над «Торпедо» придала отличную атмосферу в «Локо». Верю, у нас все впереди»

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Антон Миранчук высказался после победы «Локомотива» над «Торпедо» (1:0) в матче Мир РПЛ.

«Победа придала отличную атмосферу в команде. После тяжелых матчей не нужно искать силы, они у нас и так есть, чтобы бороться дальше, потому что мы профессиональные футболисты.

Победа принесла нам скачок вверх. Верю, что у нас все впереди и всегда нужно верить в лучшее», — сказал хавбек «Локомотива».

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