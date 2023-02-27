Хави считает, что Карраско идеально подходит «Барселоне». Фати и Торрес могут уйти после покупки вингера «Атлетико»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига возможные трансферы Матеу Алемани Янник Феррейра Карраско Ферран Торрес Ансу Фати Футбол

«Барселона» заинтересована в подписании вингера «Атлетико» Янника Карраско.

Как информирует El Nacional, главный тренер Хави и директор Матеу Алемани считают, что бельгиец идеально впишется в тактические схемы и усилит игру команды на фланге.

Если летом 29-летний футболист будет подписан, «блауграна» постарается продать Ансу Фати и Феррана Торреса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» включила опцию покупки Карраско за 15-20 млн евро в соглашение с «Атлетико» по нападающему Мемфису Депаю.

В текущем сезоне вингер провел 21 матч в Ла Лиге и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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TAGAY
Что то мне кажется если бы Хави пришел сразу после Сетьена то сейчас в старте играли бы Видаль с Ракитичем а не Педри с Гави.. просто на просто отсутствует доверие у Хави к молодым. Летом не верил Бальде всю лето искали кого то на подмену, лишь моментальная топ игра задержал Бальде с первой командой. Сейчас Пабло без игровой практики.. Ферран толком не играет, Фати не получает должное время для адаптации.. Рафа пихал куда угдно но не еа свой фланг и лишь травма Усмана позволил ему выйти на своей позиции. а Педри с Гави от и до бегают.. на плей офф снова основа либо устала, либо сломана, а запасные практически нулеввым игровой практикой.. слили! СНОВА! Все ругали ЛЭ из за того что он не умеет ротировать состав, но он старался.. Хави же прет и прет один и тот же состав из матча к матчу.. лишь травма или дисква позволяет основным отдыхать..
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madrilenos
Ответ Wesley
И в чем был смысл давать Фати 10 номер?
а пчм нет? до его травмы, он показал просто топ уровень. жаль что травмы угробили его талант.
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Арман Бижанов
Хави бы сейчас думать про ускользающее чемпионство, а не про Карраско
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Raybay
29 летнего подпишем молодых продадим … обычно делают с точностью до наоборот
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AlexMa1n888
Ответ Wesley
И в чем был смысл давать Фати 10 номер?
Во первых , правила ЛаЛиги обязывали Барселону отдать 10 номер . Было 2 кандидата : Фати и Коутиньо. Я думаю что выбор правильный.
Во вторых , когда он возвращался , он был чуть ли не единственным лучиком надежды Барсы и действительно до травмы тащил. В чемпионате 3 гола + заработанная пенка в 5 матчах , в Лиге Чемпионов забил победный гол Динамо , который подарил Барсе хотя бы мнимую надежду на проход в плей-офф. Если Фати наберет форму , он будет одним из лучших игроков планеты , не нужно давить на него , это его первый сезон после всех травм
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Karpikoff
Ответ 6tspey7tb5
После дифирамб Фати и слов поддержки Феррану Хави решил их поменять на Карраско. У него кроме Лёвы нет нападающих он об этом тоже подумал. Он уже начинает раздражать.
С чего ты решил, что это действительно истина?
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Carlos
Зачем такой игрок?
Он не впишется в идеологию Барсы
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Sevuska
Ответ Oleg Kostin
после автобус футбола сложно научиться играть
Больше всего Грижману вспомнился любимый автобус при счёте 2:8 😆😆
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Александр Панов
забавно лицезреть столь горячие споры по поводу очередных фантазий эль насьоналя
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Amalfitano
Ответ Константин Корнюшенко
Обмен на Торреса был бы суперским, как мне кажется
Обмен Караско на Феррана? Может еще на велосипед поменять? Ферран в любой команде будет полезным, а Караско человек котррый умеет бегать по флангу.
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да здравствует лодка
Их бы сначала продать, а потом уже думать о покупке, а то сейчас купят, а потом и продать Фати и Торреса не смогут. Очень сомневаюсь что на них будет спрос
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Amalfitano
Хави уже начинает смахивать на адепта маниболизма. Ему нужен человек-функция а не креативный футболист. Если так, то Рафиньи, Фати и Феррану и впрямь надо уходить.
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6tspey7tb5
После дифирамб Фати и слов поддержки Феррану Хави решил их поменять на Карраско. У него кроме Лёвы нет нападающих он об этом тоже подумал. Он уже начинает раздражать.
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Theodor Herzl
Карасёв отличный вингер. Странно что к тридцати в топ-клубе так и не попробовал себя. Атлетико топ, но топ, который играет как борющийся за выживание аутсайдер
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Владимир Самсонов
Ответ Антон Волков
Хави не понять. Торрес первое время играл каждый матч, играл не стабильно и часто напрашивалась ротация. Теперь же выходит - играет чуть ли не лучше всех в атаке. А след матч опять на скамейке. Ферран должен остаться, у него большой потенциал. Если будет стабильным как последние матчи - позицию закроет на годы.
Торрес просто играет слабо и объективно смотрится слабее всех конкурентов.
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Экспертное мнение
У Хави странный подход к игрокам, взял вчера, продал завтра. Что за бред? Так же поступил с Обамеянгом, хотя он сейчас очень даже пригодился бы, глупо было его отпускать.
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Wesley
И в чем был смысл давать Фати 10 номер?
+4
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Константин Корнюшенко
Обмен на Торреса был бы суперским, как мне кажется
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RMA7888
Парень, который ушёл за деньгами Китай будут играть Барселона?
Будет Барселонский Азар или Бейл
+3
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Муслим Атангулов
а Мбаппе он нехочет?
+2
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Антон Волков
Хави не понять. Торрес первое время играл каждый матч, играл не стабильно и часто напрашивалась ротация. Теперь же выходит - играет чуть ли не лучше всех в атаке. А след матч опять на скамейке. Ферран должен остаться, у него большой потенциал. Если будет стабильным как последние матчи - позицию закроет на годы.
+7
-1
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alinho11
Судя по статистике, он намного «лучше» Фати. Да и развиваться будет из года в год. Фати и Ферран молоды и будут прогрессировать. Разумно ли продавать обоих? Тем более что после этого сезона оба упадут в цене
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Александр Губарьков
Добротный игрок, может быть полезен
+6
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Oleg Kostin
Ответ Sevuska
Любит Барса из Атлетико игроков на понижение переманивать . Один только Грижман чего стоил .
после автобус футбола сложно научиться играть
+18
-3
+15
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Sevuska
Любит Барса из Атлетико игроков на понижение переманивать . Один только Грижман чего стоил .
+2
-5
-3
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