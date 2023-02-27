Хави считает, что Карраско идеально подходит «Барселоне». Фати и Торрес могут уйти после покупки вингера «Атлетико»
«Барселона» заинтересована в подписании вингера «Атлетико» Янника Карраско.
Как информирует El Nacional, главный тренер Хави и директор Матеу Алемани считают, что бельгиец идеально впишется в тактические схемы и усилит игру команды на фланге.
Если летом 29-летний футболист будет подписан, «блауграна» постарается продать Ансу Фати и Феррана Торреса.
Ранее сообщалось, что «Барселона» включила опцию покупки Карраско за 15-20 млн евро в соглашение с «Атлетико» по нападающему Мемфису Депаю.
В текущем сезоне вингер провел 21 матч в Ла Лиге и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Во вторых , когда он возвращался , он был чуть ли не единственным лучиком надежды Барсы и действительно до травмы тащил. В чемпионате 3 гола + заработанная пенка в 5 матчах , в Лиге Чемпионов забил победный гол Динамо , который подарил Барсе хотя бы мнимую надежду на проход в плей-офф. Если Фати наберет форму , он будет одним из лучших игроков планеты , не нужно давить на него , это его первый сезон после всех травм
Он не впишется в идеологию Барсы
Будет Барселонский Азар или Бейл