Хави считает, что Карраско идеально подходит «Барселоне». Фати и Торрес могут уйти после покупки вингера «Атлетико»

«Барселона» заинтересована в подписании вингера «Атлетико» .

Как информирует El Nacional, главный тренер и директор считают, что бельгиец идеально впишется в тактические схемы и усилит игру команды на фланге.

Если летом 29-летний футболист будет подписан, «блауграна» постарается продать Ансу Фати и Феррана Торреса.

Ранее сообщалось, что « » включила опцию покупки Карраско за 15-20 млн евро в соглашение с « » по нападающему Мемфису Депаю.

В текущем сезоне вингер провел 21 матч в Ла Лиге и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.