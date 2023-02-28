Фергюсон о тен Хаге: «Приходя в «МЮ», ты стараешься хорошо стартовать. Он справился, трансферы были очень хороши»

считает, что назначение Эрика тен Хага удачно прошло для « ».

«Юнайтед» основан на успехе, и он пошел правильным путем.

Трансферы [при тен Хаге] были очень хороши – думаю, это было важно. Кроме того, он справился с клубом, который действительно велик. Приходя в «Юнайтед», ты сразу пытаешься хорошо стартовать. Он справился с этим, у него действительно это получилось», – сказал экс-тренер «МЮ».

В воскресенье, 26 февраля, « » выиграл первый трофей под руководством Эрика тен Хага. В финале Кубка английской лиги «МЮ» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Выигранный Кубок лиги стал первым трофеем клуба с 2017 года.