Фергюсон о тен Хаге: «Приходя в «МЮ», ты стараешься хорошо стартовать. Он справился, трансферы были очень хороши»
Алекс Фергюсон считает, что назначение Эрика тен Хага удачно прошло для «Манчестер Юнайтед».
«Юнайтед» основан на успехе, и он пошел правильным путем.
Трансферы [при тен Хаге] были очень хороши – думаю, это было важно. Кроме того, он справился с клубом, который действительно велик. Приходя в «Юнайтед», ты сразу пытаешься хорошо стартовать. Он справился с этим, у него действительно это получилось», – сказал экс-тренер «МЮ».
В воскресенье, 26 февраля, «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей под руководством Эрика тен Хага. В финале Кубка английской лиги «МЮ» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Выигранный Кубок лиги стал первым трофеем клуба с 2017 года.
Будет такая игра, как сейчас - будут и трофеи.
Вообще Тен Хаг и Фергюсон похожи, оба хорошо проявили себя в своих национальных чемпионатах, Фергюсон пошумел в Европе со своим скромным Абердином, а Тен Хаг с Аяксом)
Оба перенесли свои принципы в топ чемпионат и это в очередной раз доказывает, что такие основы, как «дисциплина», «трудолюбие», «не уступчивость», «команда» работают на всех уровнях!!!))
После этого атмосфера в коллективе развалилась
Не удивлюсь, если и Милан Пиоли развалится после его ухода, так как предпосылки по этом сезону есть
Хаг это то , что нужно МЮ. Надеюсь Хаг продолжит тренировать МЮ не один десяток лет.
Успехов Хагу и МЮ ✌️