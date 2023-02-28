Фергюсон о тен Хаге: «Приходя в «МЮ», ты стараешься хорошо стартовать. Он справился, трансферы были очень хороши»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

Алекс Фергюсон считает, что назначение Эрика тен Хага удачно прошло для «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» основан на успехе, и он пошел правильным путем.

Трансферы [при тен Хаге] были очень хороши – думаю, это было важно. Кроме того, он справился с клубом, который действительно велик. Приходя в «Юнайтед», ты сразу пытаешься хорошо стартовать. Он справился с этим, у него действительно это получилось», – сказал экс-тренер «МЮ».

В воскресенье, 26 февраля, «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей под руководством Эрика тен Хага. В финале Кубка английской лиги «МЮ» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Выигранный Кубок лиги стал первым трофеем клуба с 2017 года.

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20 комментариев

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Nikro9
Ответ Nariman Muradov
Санчо и Маг Гари кому купили? На трансферы ушло тогда почти 300 млн. Сулшер просто мягче был, у него нету характера как ЭТХ, САФ, ПГ, ЮК. Но Сулшеру тоже спасибо, он наш легенда.
Пол гаскойн и Юрген клинсманн?
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Azat Zhumabekov
Он имел в виду сезон в целом, а не первые игры… вспомни, сколько у Фергюсона ушло времени, чтобы построить тренерскую команду… (хотя уровни команд перед их приходами несравнимы)… Вообще Тен Хаг и Фергюсон похожи, оба хорошо проявили себя в своих национальных чемпионатах, Фергюсон пошумел в Европе со своим скромным Абердином, а Тен Хаг с Аяксом) Оба перенесли свои принципы в топ чемпионат и это в очередной раз доказывает, что такие основы, как «дисциплина», «трудолюбие», «не уступчивость», «команда» работают на всех уровнях!!!))
Вот это верно ты сказал, оба хорошо себя проявили в собственных чемпах и оба начали в команде с дисциплины.
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Дмитрий Яруллин
МЮ уже сейчас в гонке за титул АПЛ , а летом еще укрепятся трансферами , будучи, весьма привлекательным проектом для ТОПовых игроков ! Удачи от Кулес !
+1
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+1
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Мирзоанис Якубов
Лучшим трансфером является переход в ФК "Без клуба" легенды саудовского футбола
+2
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инок
Фергюсон всё верно сказал. Тен Хаг хороший тренер для МЮ.
Будет такая игра, как сейчас - будут и трофеи.
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Alexander Yavriantz
Ответ С головы в грудак
Ну в принципе, да. Для первого сезона 3-е промежуточное место норм. Но раз уж в новости есть Алекс Фергюсон, то и ориентируешься на него) А он бы к этому моменту в чемпионате лидировал с отрывом.
Это ещё почему? Он выиграл лигу далеко не в первый свой сезон.
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Marcus-light
Ответ Artem Piatkov
Жозе был неплох, но ровно до ухода Ибрагимовича После этого атмосфера в коллективе развалилась Не удивлюсь, если и Милан Пиоли развалится после его ухода, так как предпосылки по этом сезону есть
Милан Пиоли разваливается и с Ибрагимовичем. Такой себе хранитель атмосферы
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Azat Zhumabekov
Ответ Vezdexodof
Не сказал бы, что МЮ хорошо стартовал в начале сезона (два поражения в первых двух матчах), но с Алексом не поспоришь. Хаг это то , что нужно МЮ. Надеюсь Хаг продолжит тренировать МЮ не один десяток лет. Успехов Хагу и МЮ ✌️
Он имел в виду сезон в целом, а не первые игры… вспомни, сколько у Фергюсона ушло времени, чтобы построить тренерскую команду… (хотя уровни команд перед их приходами несравнимы)…
Вообще Тен Хаг и Фергюсон похожи, оба хорошо проявили себя в своих национальных чемпионатах, Фергюсон пошумел в Европе со своим скромным Абердином, а Тен Хаг с Аяксом)
Оба перенесли свои принципы в топ чемпионат и это в очередной раз доказывает, что такие основы, как «дисциплина», «трудолюбие», «не уступчивость», «команда» работают на всех уровнях!!!))
+4
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+4
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С головы в грудак
Ответ Romanian_Daddy
А куда стабильнее еще?)
Ну в принципе, да. Для первого сезона 3-е промежуточное место норм. Но раз уж в новости есть Алекс Фергюсон, то и ориентируешься на него) А он бы к этому моменту в чемпионате лидировал с отрывом.
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BarCa
Первые сезоны Ферги в МЮ тоже гладко не шли, но потом, все мы помним.
+2
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Nariman Muradov
Ответ llolishe
Сульшеру двух игроков не купили, а этому пол Эвердивизи купили
Санчо и Маг Гари кому купили? На трансферы ушло тогда почти 300 млн. Сулшер просто мягче был, у него нету характера как ЭТХ, САФ, ПГ, ЮК. Но Сулшеру тоже спасибо, он наш легенда.
+6
0
+6
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Манюшный
Ответ Причёска Бэйла
Лучший трансфер - сдать тебя в детдом.
После трансфера неликвида в пустыню в оазис команда стабильно набирает очки, в чем он не прав?
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Причёска Бэйла
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Лучший трансфер - сдать тебя в детдом.
+1
-4
-3
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Romanian_Daddy
Ответ С головы в грудак
Помню Сульшер стартовал с 10 побед в 11 матчах... Так что нужна стабильность и уверенность по всему сезону!
А куда стабильнее еще?)
+1
-1
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С головы в грудак
Помню Сульшер стартовал с 10 побед в 11 матчах... Так что нужна стабильность и уверенность по всему сезону!
+3
0
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Artem Piatkov
Ответ Los Galácticos
Тен Хаг объективно лучшее что случилось с МЮ после ухода Фергюсона, команда снова влюбляет в себя своей игрой.
Жозе был неплох, но ровно до ухода Ибрагимовича
После этого атмосфера в коллективе развалилась

Не удивлюсь, если и Милан Пиоли развалится после его ухода, так как предпосылки по этом сезону есть
+2
0
+2
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llolishe
Сульшеру двух игроков не купили, а этому пол Эвердивизи купили
+1
-6
-5
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Vezdexodof
Не сказал бы, что МЮ хорошо стартовал в начале сезона (два поражения в первых двух матчах), но с Алексом не поспоришь.
Хаг это то , что нужно МЮ. Надеюсь Хаг продолжит тренировать МЮ не один десяток лет.
Успехов Хагу и МЮ ✌️
+4
-3
+1
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Los Galácticos
Тен Хаг объективно лучшее что случилось с МЮ после ухода Фергюсона, команда снова влюбляет в себя своей игрой.
+20
-2
+18
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Anamarija Lampič
Всё получится,верим в Тен Хага!
+10
-1
+9
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