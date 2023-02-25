Медина о Москве: «Находится на одном уровне с Нью-Йорком по всем параметрам. Единственное отличие от США — тут холоднее»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина сравнил Москву и Нью-Йорк.

«Москва — прекрасный город, она меня восхищает. Считаю, что Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне по всем параметрам. Столица России очень комфортная, мне все здесь нравится.

Единственное отличие от США — тут холоднее. Москва – один из самых дорогих городов мира, на одном уровне с крупнейшими городами Европы и Америки.

Были ли у меня предложения этой зимой? Я остаюсь в ЦСКА», – сказал парагваец.