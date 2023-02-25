Медина о Москве: «Находится на одном уровне с Нью-Йорком по всем параметрам. Единственное отличие от США — тут холоднее»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Хесус Медина Футбол

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина сравнил Москву и Нью-Йорк.

«Москва — прекрасный город, она меня восхищает. Считаю, что Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне по всем параметрам. Столица России очень комфортная, мне все здесь нравится.

Единственное отличие от США — тут холоднее. Москва – один из самых дорогих городов мира, на одном уровне с крупнейшими городами Европы и Америки.

Были ли у меня предложения этой зимой? Я остаюсь в ЦСКА», – сказал парагваец.

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4 комментария

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Анатолий Magicbrain
Единственное отличие от США-то что за мкадом уже мрак начинается зачастую, но если кроме самолетов и стадионов нигде не бываешь это понять сложно
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+2
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Bashibuzuck
Ответ Андоррский почтальон
По каким критериям он считает Москву одним из самых дорогих городов мира? Жилье не самое дорогое. Продукты, бензин, транспорт - тоже. Коммуналка вообще дешевле, чем в регионах.
Наверное по ресторанам, врядли он покупает продукты в магазине или заправляется на заправках
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0
+1
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Evil_Alastar
Ответ Андоррский почтальон
По каким критериям он считает Москву одним из самых дорогих городов мира? Жилье не самое дорогое. Продукты, бензин, транспорт - тоже. Коммуналка вообще дешевле, чем в регионах.
🙂🙂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андоррский почтальон
По каким критериям он считает Москву одним из самых дорогих городов мира? Жилье не самое дорогое. Продукты, бензин, транспорт - тоже. Коммуналка вообще дешевле, чем в регионах.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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