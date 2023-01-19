Хесус Медина: «ЦСКА хочет стать чемпионом. Лидер РПЛ оторвался далеко, но мы приложим максимум усилий, чтобы подняться как можно выше»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Хесус Медина Футбол

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от второй части сезона. 

«Мы верим в себя и команду. Ставим самые высокие цели и хотим стать чемпионами. Сейчас лидер РПЛ оторвался достаточно далеко, но мы приложим максимум усилий, чтобы подняться как можно выше.

Мы закончили наш первый сбор, я чувствую себя неплохо. Команда хорошо и напряженно работает. Впереди несколько дней выходных, мы отдохнем, а потом вернемся в Турцию и продолжим работу, чтобы подойти к чемпионату в полной боевой готовности», – сказал Медина после товарищеского матча с «Оренбургом» (1:0).

После 17 проведенных туров Мир РПЛ армейцы набрали 29 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице. Лидирует «Зенит», набравший 42 балла.  

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1 комментарий

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doomjitsu
Обычно после таких заявлений происходит самое посредственное выступление из всех возможных
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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