Хесус Медина: «ЦСКА хочет стать чемпионом. Лидер РПЛ оторвался далеко, но мы приложим максимум усилий, чтобы подняться как можно выше»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Мы верим в себя и команду. Ставим самые высокие цели и хотим стать чемпионами. Сейчас лидер РПЛ оторвался достаточно далеко, но мы приложим максимум усилий, чтобы подняться как можно выше.

Мы закончили наш первый сбор, я чувствую себя неплохо. Команда хорошо и напряженно работает. Впереди несколько дней выходных, мы отдохнем, а потом вернемся в Турцию и продолжим работу, чтобы подойти к чемпионату в полной боевой готовности», – сказал Медина после товарищеского матча с «Оренбургом» (1:0).

После 17 проведенных туров Мир армейцы набрали 29 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице. Лидирует «Зенит», набравший 42 балла.