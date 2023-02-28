Клубы РПЛ обязали предоставлять минимум одного игрока в микст-зоны для общения со СМИ, в главном матче тура – двух-трех

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Организация РПЛ Динамо Москва Краснодар Футбол

Мир РПЛ одобрила поправку в регламент по работе СМИ на матчах.

«Общее собрание российской Премьер-лиги единогласно проголосовало за поправку в регламент в части работы СМИ на матчах Мир РПЛ.

В соответствии с ней, клубы будут предоставлять в микст-зоны от двух до пяти футболистов из числа участников матча. Количество футболистов зависит от категории игры: например, на Winline Матчах тура это три человека от победителя и два – от его соперника. В случае ничейного исхода обе команды гарантируют общение с двумя своими игроками.

На остальных матчах Мир РПЛ журналистам гарантируется интервью как минимум с одним игроком от каждой команды. Но, исходя из статуса матча, Лига может увеличивать количество обязательных пресс-подходов до двух со стороны каждого клуба. При этом условие обязательного прохода всех игроков через микст-зону сохранятся.

После утверждения бюро исполкома РФС соответствующая поправка будет внесена в регламент», – говорится в сообщении лиги.

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19 комментариев

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NIK7478
Что и кому дают эти флеш-интервью?!Зрителям-ничего, футболистам - тем более. Только журналюгам.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Sajres_Smit
Для Спартаковцев можно курсы проводить по общению с прессой ибо они с ней будут общаться в КАЖДОМ матче.
Естественно, в новости ведь чётко сказано, что и от проигравшей команды футболисты должны быть.
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Российский пользователь
поставьте в это зону кальян и их там будет больше
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Злодей Спб
Ну, игроков же никто не заставляет отвечать на вопросы. Постояли, помолчали на вопросы и спокойно ушли.
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Xameleon1992
До без проблем, вышли, пару односложных ответов и всего делов, учитывая уровень вопросов журнош... вполне достойный ответ
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red hikkikomori
Да это хрень какая-то, все равно они там ничего толкового сказать не могут)
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Александр Жердин
Ок. Предоставят футболистов. А разве футболисты обязаны отвечать на провакационные вопросы? Ну и будут - пирожки, пирожки.
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Максим Прокофьев
Следующим обновлением правил СМИ и спонсоры турнира БК будут поимённо заказывать себе тех кто выйдет на интервью?! Что за обязаловка? Да и к кому выходить, порой такую чушь спрашивают, что стыдно становится за этих недожурналистов а игрокам приходится на этот бред придумывать ответы и становится соо участниками позора. Спрашивают либо откровенно банальные вопросы получая такие же ответы про "тренер нам подскажет в перерыве и нам надо забить, а ещё мы двигаемся от матча к матчу" либо упорятся в какую то дичь позорную спросив про личное или перепутав фамилии...
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Ильдар Фарукшин
Пусть, интересно будет. Дзюба интересно будет? смешно. Ещё пару игр не пойдёт у него и начнётся. Он бомба замедлиного действиея. 1 игра жив, мёртв, ляля, каждая 2я статья про него . 2 игра тишина.
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zer
ну это правильно, футбол - это шоу, футболисты обязаны не только на поле бегать, но вью давать
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СИ
Очень хорошо - могу представить как игроки и проигравшей и выигравшей команды будут поливать Грубость соперников, Вар, поле, погоду, снег , дождь, жирное питание, шумных соседей по гостинице, руководство , жён и прочее и прочее что негативно или положительно повлияло на результат игры. Думаю ЭТО новшество нового руководства РПЛ просуществует считанные дни.
Руководители рфс и РПЛ занимайтесь действительно проблемными вопросами нашего футбола или уходите в отставку. Не оправдывайте свои огромные зарплаты ненужными изобретениями.
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лучше бы расписание матчей научились составлять с учётом погоды и географического положения...
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Ростов-на-Дону
У Ариёма будет подработка!
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blaugrano
Пять футболистов в микст-зоне...
Медиалига Приколов. Не хватало ещё лудоманить в прямом эфире с этим Винлайном.
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evil
Больше никаких пирожков
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Владимир Молявин
Журналюги добились своего.
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.ru
надо же как то выходить из положения...
чего только не сделаешь... когда журналисты главного футбольного вещателя полнейшее днище
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Ярик01
Проиграли матч, вдвоем стоишь, журналиста ждёшь.
Выиграл - аж три тела вместо того, чтобы радоваться, идут к Черданцеву.
Нафига козе баян.
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Sajres_Smit
Для Спартаковцев можно курсы проводить по общению с прессой ибо они с ней будут общаться в КАЖДОМ матче.
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