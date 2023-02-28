Клубы РПЛ обязали предоставлять минимум одного игрока в микст-зоны для общения со СМИ, в главном матче тура – двух-трех

Мир одобрила поправку в регламент по работе СМИ на матчах.

«Общее собрание российской Премьер-лиги единогласно проголосовало за поправку в регламент в части работы СМИ на матчах Мир РПЛ.

В соответствии с ней, клубы будут предоставлять в микст-зоны от двух до пяти футболистов из числа участников матча. Количество футболистов зависит от категории игры: например, на Winline Матчах тура это три человека от победителя и два – от его соперника. В случае ничейного исхода обе команды гарантируют общение с двумя своими игроками.

На остальных матчах Мир РПЛ журналистам гарантируется интервью как минимум с одним игроком от каждой команды. Но, исходя из статуса матча, Лига может увеличивать количество обязательных пресс-подходов до двух со стороны каждого клуба. При этом условие обязательного прохода всех игроков через микст-зону сохранятся.

После утверждения бюро исполкома РФС соответствующая поправка будет внесена в регламент», – говорится в сообщении лиги.