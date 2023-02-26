Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что игроки не покинут «Зенит» из-за броска банана в Вендела: «В мире есть люди-расисты, к сожалению»
Агент Малкома и Клаудиньо прокомментировал расистскую выходку в адрес Вендела.
В матче Фонбет Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом», который сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:0, в момент замены Вендела с трибуны бросили банан.
По словам Луиса Фернандо Гарсии, инцидент не повлиял на желание Малкома и Клаудиньо играть в России.
«Малком и Клаудиньо останутся в «Зените». К сожалению, в мире есть несколько людей-расистов», – сказал Луис Фернандо Гарсия.
В пятницу, 24 февраля, Малком и Клаудиньо указом президента получили гражданство РФ.
))
Тот дурак может и сам бросил, но всё что происходило дальше - заказуха чистой воды. Все эти интервью у 20 околофутбольныч экспертам и попытки взять интервью у наших легов с заранее подготовленными провокационными вопросами.
Чего только не сделают, чтобы Зенит шатнуть. Заказуха. Думаю, меньше будет шума в прессе, если в Промеса брикет кокса с трибуны прилетит или он сам из трусов достанет и кинет. Скажут, блин, это снежок, играем дальше, ничего не было :)
Поразительное лицемерие от болельщиков команды из Пути регионов!
Говорят это был его личный банан ....