Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что игроки не покинут «Зенит» из-за броска банана в Вендела: «В мире есть люди-расисты, к сожалению»

Агент Малкома и Клаудиньо прокомментировал расистскую выходку в адрес Вендела.

В матче Фонбет Кубка России между ульяновской « » и « », который сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:0, в момент замены с трибуны бросили банан.

По словам Луиса Фернандо Гарсии, инцидент не повлиял на желание Малкома и Клаудиньо играть в России.

«Малком и Клаудиньо останутся в «Зените». К сожалению, в мире есть несколько людей-расистов», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

В пятницу, 24 февраля, Малком и указом президента получили гражданство РФ.