Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что игроки не покинут «Зенит» из-за броска банана в Вендела: «В мире есть люди-расисты, к сожалению»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Первая лига Волга Ульяновск агенты Малком Клаудиньо Вендел расизм дискриминация Футбол

Агент Малкома и Клаудиньо прокомментировал расистскую выходку в адрес Вендела.

В матче Фонбет Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом», который сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:0, в момент замены Вендела с трибуны бросили банан.

По словам Луиса Фернандо Гарсии, инцидент не повлиял на желание Малкома и Клаудиньо играть в России.

«Малком и Клаудиньо останутся в «Зените». К сожалению, в мире есть несколько людей-расистов», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

В пятницу, 24 февраля, Малком и Клаудиньо указом президента получили гражданство РФ.

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36 комментариев

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Dark.Babysitter
этот Луис Гарсия как для них как #stepfather
))
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Pavelaznaurov
Во как повернули!!!!! Сразу покинуть из за банана!!!! Темнят ребята—100%
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Andy Tucker
добавили в контракт годовой запас бананов. они довольны
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Antonio Romangoli
Ответ Зелёный гопник
Быдлом является только персонаж кинувший банан ( я фан.Зенита).
Это правильно , с этим я тоже согласен , тут на СпортсРу, я не знаю просто сколько этим людям лет , позволяют себе такое пренебрежительное отношение к ульяновцам, тут один уже про Ленина вспомнил , типа из-за него это тоже (Otto что-то там ) , что у таких людей в голове , я не могу понять .
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Зелёный гопник
Ответ Antonio Romangoli
Есть ещё люди , которые возомнили себя выше других , я про болельщиков Зенита, которые без причины стали жителей Ульяновска называть дикарями и быдлом . Но их конечно никто не накажет , как этого человека за банан .
Быдлом является только персонаж кинувший банан ( я фан.Зенита).
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Злодей Спб
Я еще вчера писал, что эту тему будут педалировать, чтобы оказать влияние на наших бразильских легионеров.

Тот дурак может и сам бросил, но всё что происходило дальше - заказуха чистой воды. Все эти интервью у 20 околофутбольныч экспертам и попытки взять интервью у наших легов с заранее подготовленными провокационными вопросами.

Чего только не сделают, чтобы Зенит шатнуть. Заказуха. Думаю, меньше будет шума в прессе, если в Промеса брикет кокса с трибуны прилетит или он сам из трусов достанет и кинет. Скажут, блин, это снежок, играем дальше, ничего не было :)
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kritik777
Продолжайте😀. Считаю тема бананов не раскрыта😀. Надо больше больше бананов! Спортс добавьте хештег #банан
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d.xoxlov
Просто надо уметь видеть разницу между расистами и дураками. Тогда всё станет гораздо проще. Вряд ли человек, кидающий на поле банан, в силах вникнуть в идеологию хоть чего-то и чётко ей следовать.
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Рашпель793
Учитывая, что в РПЛ расистских скандалов сильно меньше, чем в европейских чемпах, где каждый тур кто-нибудь да поднимает шум о расизме, странно было бы из-за этого инцидента покидать страну всей бразильской дружиной.
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poolshh
Квартиру в Симбирске им выдать.
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Фёдор Кузнецов
Клаудиньо же даже не чёрный
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Vlad Emelin
Ответ Antonio Romangoli
Есть ещё люди , которые возомнили себя выше других , я про болельщиков Зенита, которые без причины стали жителей Ульяновска называть дикарями и быдлом . Но их конечно никто не накажет , как этого человека за банан .
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Servelat-fcdm
Ответ Antonio Romangoli
Есть ещё люди , которые возомнили себя выше других , я про болельщиков Зенита, которые без причины стали жителей Ульяновска называть дикарями и быдлом . Но их конечно никто не накажет , как этого человека за банан .
Какое руководство, такой и клуб. А поведение болoтных болельщиков можно сравнить с синдромом вахтера. Пронизанные насквозь завистью к Москве, обиженные тем, что их город вечно серый и унылый, в лице зенитки они получили отдушину, вот и приходится читать этот бред)
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Саша Пушкин
Ответ Antonio Romangoli
Есть ещё люди , которые возомнили себя выше других , я про болельщиков Зенита, которые без причины стали жителей Ульяновска называть дикарями и быдлом . Но их конечно никто не накажет , как этого человека за банан .
И это говорят люди, что топят за клуб , в цветах которого еще вчера не было место 4 ерному.
Поразительное лицемерие от болельщиков команды из Пути регионов!
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укротитель троллей
Ответ Полотенце Великолепное
Вендел даже не черный.
ясное дело , откуда они в зените могут взяться
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Милитриса Кирбитьевна
Стойкости парням с этой тяжелой обстановке.
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Antonio Romangoli
Ответ Rundatgame
Думаешь Газпром им выдал телефон Заремушки, чтобы та себя поактивней компрометировала? Интересная мысль.
Всякое бывает , у РБСпорт есть много связей с людьми из футбола , раз журналисты им звонят .
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Полотенце Великолепное
Вендел даже не черный.
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Rundatgame
Ответ Antonio Romangoli
Возможно кто-то в Зените или в Газпроме имеет тесную связь с РБСпорт . Поэтому так много новостей про это .
Думаешь Газпром им выдал телефон Заремушки, чтобы та себя поактивней компрометировала? Интересная мысль.
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Antonio Romangoli
Чем меньше будет трафик , тем меньше будет новостей про это .
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Иван Шуткин
Нет Расистов, есть невоспитанные ребята, которые не знают что такое внимание и любовь родителей, если бы это было, то банана бы не было
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ТрактоПоктер
Стало известно, что тот пресловутый банан кинул пользователь спортса - Burel ....
Говорят это был его личный банан ....
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Antonio Romangoli
Ладно , парни и девушки, может давайте перестанем комментировать про эту ситуацию,а то нам до 1 марта про это будут говорить )
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Дмитрий9779
Теперь надо обязательно у каждого игрока-бразильца спросить про это и у их агентов.
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larussel7
Деньги не пахнут😀
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