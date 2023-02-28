Слуцкий об игре «Спартака» с «Локо»: «Современно и круто. Футбол очень высокого качества»

Теги Спартак Локомотив Леонид Слуцкий премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Чемпионат.com Футбол

Леонид Слуцкий оценил игру «Спартака» в матчах с «Локомотивом» (1:0, 4:2).

Команды встречались в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Локомотив» был очень хорош с 60-й минуты первого матча: они доминировали, забили гол, создали несколько моментов. Все остальное время доминировал «Спартак», для меня эта команда — большое открытие. Футбол «Спартака» очень высокого качества, поражает взаимозаменяемость.

Очень хорошо сказалось, что не было основного форварда, потому что периодически они менялись позициями, постоянно кто угодно мог оказаться во фланговой или центральной зоне. Очень современно и круто, хорошо получается. «Спартак» не упрощал игру ни при каких вариантах.

В первом матче у «Спартака» был полностью российский состав, во втором — только Промес. При этом на лавке большая группа легионеров, качественных легионеров для нашего чемпионата. Однако россияне выигрывают эту конкуренцию, выглядят сверхконкурентоспособными.

«Спартак» не позволил «Локомотиву» и Галактионову показать то, что они наигрывали, к чему они придут», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

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31 комментарий

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An Kr
Ответ Konstantin Zorin
Спасибо Абаскалю за такую работу, особенно с российской молодёжью!
А кто молодёжь? Сколько им лет, молодежь?🤣
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An Kr
Представляю вопли Слуцкого будь он тренером Локо
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SoLS
Ответ semv
Абаскаль создаёт топ-команду, но при этом очень жаль, что без Еврокубков (
Из еврокубков вылетели бы от любого соперника даже в лиге конференций, если брать весеннюю стадию
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FETISH
Слуцкий присматривает себе новый клуб.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Сергей Молодых
Больше всего в Спартаке мне понравился Иванов. Сделал игру. Молодец. Думаю что он заключил со Спартаком краткосрочный контракт.
Думать не вредно.
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SoLS
Футбол хороший, а вот судейство нет, паузы на вар заняли во втором тайме минут 5-7 и добавил самое интересное 5 минут... В ЛЧ смотрят вар за 5-30 секунд и не стесняются при этом добавлять 7-8 минут, я уже молчу про супер решения всей этой банды судей, если бы Спартак был на месте Локо, там бы уже со всех турниров снимались.
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Spartakus1984
В этих двух матчах проявилась большая проблема на мой взгляд, отсутствие настоящего опорника-разрушителя у Спартака.Продаиь Мариинск летом и купить опорника,просто необходимо.
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Никита Кабакин
Ответ Виктор Емельянов
У Спартачей хоть дух есть!!!
Скорее смрад))
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Сергей Молодых
Ответ Valentin Kompaneytsev
Мне очень понравился Спартак. Каждый игрок знал, что ему надо делать. Комбинационная скоростная игра, прессинг, точность, взаимозаменяемость, взаимодействие и Промес. Красивая игра.
Больше всего в Спартаке мне понравился Иванов. Сделал игру. Молодец. Думаю что он заключил со Спартаком краткосрочный контракт.
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Andrey911
Матч был хороший.
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Konstantin Zorin
Спасибо Абаскалю за такую работу, особенно с российской молодёжью!
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RAMIK
Ответ SMART789
Победа спартаковского духа над футбольными правилами
Читайте и завидуйте!
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Тиль Улленшпигель
Вот могут же, когда захотят!
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Valentin Kompaneytsev
Мне очень понравился Спартак. Каждый игрок знал, что ему надо делать. Комбинационная скоростная игра, прессинг, точность, взаимозаменяемость, взаимодействие и Промес. Красивая игра.
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Алехин
Ответ SMART789
Победа спартаковского духа над футбольными правилами
Я не понимаю чем ты недоволен по судейству, крови же не было, по вашим питерским правилам все нормально в таком случае.
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нужно хорошо стартовать против очень крепкого Урала в чемпионате победой, тогда и можно будет делать выводы...
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semv
Абаскаль создаёт топ-команду, но при этом очень жаль, что без Еврокубков (
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Ильдар Фарукшин
Бывает редко, но полностью согласен с Леней
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Antonio Romangoli
Ответ SMART789
в таком случае не пиши
Рад видеть болельщика Спартака, который переживает за наш клуб очень сильно , не пропуская ни одной новости .
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Слуцкий вообще то про игру Спартака говорит,а не в целом про матч
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Никому_никабельный
Полностью матч к сожалению посмотреть не удалось.. Но те отрезки что видел это огонь конечно. Ну и конечно всех 🔴⚪ с победой)
Пока всё идёт не плохо и это радует)
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Назар Игорь
Качество футбола высокое, однако "качество" судейства несравненно выше. Уэбб, Мерк и Коллина ничто перед квалификацией Иванова.
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Bashibuzuck
Да уж, веселенькая игра получилась
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red hikkikomori
Футбол был хорош от обеих команд, жаль судейство в обе стороны было так себе.
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SMART789
Ответ Slavnov
не кабинетным об этом и писать))
в таком случае не пиши
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-6
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