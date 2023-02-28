Мостовой о 2-м пенальти «Спартака»: «Исполнение Промеса – вообще цирк. За этот удар его нужно казнить, будь это при 2:2»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Роман Зобнин Квинси Промес Дмитрий Баринов Наир Тикнизян Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о матче «Спартака» и «Локомотива» в Фонбет Кубке России.

– Как вам игра? Какое впечатление на вас произвел «Спартак»?

– «Спартак» оставил неплохое впечатление, он и в первой игре выиграл уверенно. Сегодня игра шла равная при счете 1:1. Если бы не Тикнизян, который начудил, то неизвестно, что тут было бы. Если в целом, то бросается в глаза, что в «Локо» какая-то нервозность, нет солидности. Тот же Баринов столько неоправданных фолов сделал.

– В голе Романа Зобнина Наир Тикнизян «привез» или можно было засчитать фол в атаке?

– Интересный эпизод. Для меня это игровой момент, потому что Тикнизян сам все «привез» – он мог этот мяч выбить, мог остановить, отдать, мог стоять, мог не нагибаться и не падать. А он сначала упал, на корячки встал, потом упал опять.

Другое дело – есть моменты, когда говорят: «Вот он в борьбе положил руку куда-то, например, на плечо». И судьи дают штрафные или пенальти. А я задаюсь вопросом: «А что он должен делать? Он защитник – он борется». И, кстати, когда третий забивали Тикнизян же тоже запоздал.

– Промес сегодня зажег в концовке.

– Все говорят, что Промес не тренируется, я всегда отвечаю: «Отстаньте от него, он в официальных играх и тренируется». Второй пенальти назначать нельзя было, у него опорная рука, он в подкате. Судья ошибся, под конец матча поплыл, а до этого хорошо судил.

Исполнение Промеса и решение арбитра перебить второй пенальти – это вообще цирк. За этот удар Промеса нужно казнить, если бы это было при счете 2:2. Он еще и паузу сделал, а этого делать нельзя. Просто цирковая программа, – сказал бывший игрок «Спартака».

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12 комментариев

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андрэ
Кстати коль сам царь сказал что 2 гол Спартака по делу, значит тому и быть)
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Andreich18
я был бы тренером, наказал бы (с)
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Полночный Гуляка
Мостовой - посмешище и дурак.
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Ян Рогачев
Ответ Виталий
Цирк- это слова Мостового )))
Цирк это сам мостовой
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Виталий
Цирк- это слова Мостового )))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Log in
Казнить нельзя помиловать. Царь.
Аз есмь царь😤
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Tun
Когда-то Мостовой и Спартак должны воссоединиться, но болел мясных пока спасает отсутствие бумажки)
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Владимир Молявин
Сам-то все пенальти забивал???
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Казнить нельзя помиловать. Царь.
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Cruel Snake
Ну это же прям царь, сразу казнить и нельзя миловать
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Акбар Кадыров
Можно голос его забанить на телевидение ?
0
-5
-5
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ygcn5c2ty9
Да 95 минута, команда +2 везёт, почему нет?
+9
-2
+7
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